Diseară, la Asia Express, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă ajung într-o ipostază total neașteptată: „Plecăm dușmance?”

În această seară, de la 20:00, începe o nouă etapă de Asia Express, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă vor fi puse într-o ipostază total neașteptată.

Etapa a șasea a competiției va aduna la start 6 echipe rămase în joc: Alin Alexuc și Gabi Torje, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Maya și Mirela Retegan și Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

O nouă bucată de China se deschide în fața concurenților, cu misiuni surprinzătoare.

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Diseră, la Asia Express, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă ajung într-o ipostază total neașteptată: „Plecăm dușmance?”. Informații în premieră despre „bătălia” dintre cele două prietene

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Prima zi îi va duce pe concurenți la Juxiang Orange Farm, unde începutul aparent liniștit al cursei se va transforma rapid într-o serie de provocări neașteptate. După ce vor porni la drum cu mașinuțe Panda, echipele vor ajunge la Pistachio Ranch, unde norocul va juca un rol important în ceea ce urmează. După mai multe provocări, Oana și Mirela vor fi protagonistele unui moment neașteptat.

Oana și Mirela vor ajunge într-o ipostază în care puțini s-ar fi așteptat să le vadă. Cele două vor fi protagonistele unei „bătălii”, unde maramureșanca va fi doborâtă de moldoveancă.

„Am venit prietene și plecăm dușmance?”, o va întreba Oana Tomoiagă pe Mirela Vaida.

Cum va ajunge Oana Tomoiagă să „se lupte” cu Mirela Vaida și care va fi deznodământul, veți afla diseară, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY duminică de la 20:00 și luni, marți și miercuri de la 20:30.