Florin Stamin, vacanță în Ibiza alături de actuala parteneră, Raluca Bădulescu și primul soț al stilistei. Cum au fost surprinși

Raluca Bădulescu a petrecut alături de foștii soți și actuala parteneră a unuia dintre ei într-un club din Ibiza. Iată ce relație există între ei și cum au fost surprinși în mediul online!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 13:33
Florin Stamin, vacanță în Ibiza alături de actuala parteneră, Raluca Bădulescu și primul soț al stilistei. | Antena 1 / Captură Instagram

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai apreciate concurente de la Asia Express 2025, atât datorită atitudinii ei directe și interacțiunilor sale inedite, cât și pentru că are o poveste de viață absolut impresionantă care i-a uluit pe telespectatori.

Faptul că ea a ales să pornească în marea aventură de pe Drumul Eroilor la brațului fostului său soț, Florin Stamin, i-a luat prin suprindere pe mulți, mai ales că puțini știau că ei au păstrat o legătură chiar atât de strânsă chiar și după divorț și în contextul în care ambii sunt deja implicați în alte relații de iubire.

De asemenea, puțini sunt și cei care știu că foștii ei soți sunt extrem de apropiați, mergând împreună în vacanțe, alături chiar și de cea care acum concurentul de la Asia Express formează un cuplu.

Descoperă în rândurile de mai jos cum au fost surprinși și cum se înțeleg de fapt Florin Stamin și Vali Pungă.

Florin Stamin, vacanță în Ibiza alături de actuala parteneră, Raluca Bădulescu și primul soț al stilistei. Cum au fost surprinși toți patru

Raluca Bădulescu a fost căsătorită de două ori și tot de atâtea ori a și divorțat, în prezent fiind implicată într-o altă relație pe care, cel puțin pentru un moment, o ține departe de lumina reflectoarelor.

Prima dată, concurenta de la Asia Express a mers în fața altarului alături de Vali Pungă, un fost manechin și avocat la bază, care în prezent deține o agenție de modeling de succes în Spania și alături de care are și un fiu în vârstă de 22 de ani. Cei doi au divorțat în 2006, însă au continuat să păstreze legătura atât pentru Alexandru, cât și pentru că între ei nu au existat niciodată conflicte serioase care să îi îndepărteze definitiv. Mai mult decât atât, aceștia au continuat să meargă în vacanțe și să posteze împreună, demonstrând că există prietenie și după divorț.

La scurt timp după separarea de primul său soț, Raluca Bădulescu a început o relație cu Florin Stamin, cel de-al doilea bărbat care a condus-o în fața altarului în anul 2016, chiar dacă civil s-au căsătorit la doar trei luni de relație. Timp de 15 ani cei doi s-au bucurat unul de celălalt, însă în anul 2022 au decis să rămână prieteni și să își refacă viețile alături de alți parteneri.

Cu toate că mulți se așteptau ca stilista să încheie relațiile cu foștii soți, aceasta a demonstrat și continuă să demonstreze că există prietenie și după divorț.

Totuși, prietenia ei cu actuala parteneră a lui Florin Stamin este încă o surpriză pentru cei de acasă, acestea fiind surprinse atât în vacanțe, cât și la petreceri împreună.

Spre exemplu, în această vară, Raluca Bădulescu, Florin Stamin și Irina Irimia au fost etichetați într-o postare de-ale lui Vali Pungă în care aceștia au fost surprinși cum petreceau într-un club din Ibiza alături și de alți prieteni. Iată și videoclipul:

Aceasta nu este prima dată când ei petrec împreună, deoarece de-a lungul timpului au mai existat astfel de postări.

Florin Stamin, Raluca Bădulescu, Irina Irimia, Vali Pungă
