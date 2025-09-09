Antena Căutare
Cine este și cum arată iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Irina Irimia primește aprecierile Ralucăi Bădulescu în online

Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, este într-o relație cu o afaceristă superbă! Iată cât de frumoasă este Irina și cu ce se ocupă!

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 16:48
Cine este și cum arată iubita lui Florin Stamin de la Asia Express

Concurentul Florin Stamin de la Asia Express a luat prin surprindere pe toată lumea după ce a acceptat să participe la emisiune alături de fosta lui soție, Raluca Bădulescu.

Deși cei doi au divorțat în urmă cu aproximativ 3 ani, relația lor a rămas una cât se poate de apropiată și de bună, drept dovadă faptul că se înțeleg de minune, chiar dacă ambii sunt implicați în alte relații amoroase.

Descoperă în rândurile de mai jos cine este noua parteneră de viață a concurentului și ce fotografii i-au uluit cu adevărat pe fani.

Citește și: De ce a ales Raluca Bădulescu să plece alături de fostul soț în Asia Express. Adevărul despre relația lor, deși sunt divorțați

Cine este și cum arată iubita lui Florin Stamin de la Asia Express

După o căsnicie care a durat 15 ani, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au decis să divorțeze, însă într-un mod cât se poate de surprinzător. Ei au continuat să țină legătura și să fie alături unul de celălalt, atât la bine, cât și la greu, așa cum și-au promis cândva în fața altarului, surprinzând pe toată lumea cu participarea lor într-un astfel de show.

Cu toate acestea, ei și-au găsit fericirea în brațele altor parteneri, fapt care nu este atât de cunoscut de cei de acasă, dar care pot descoperi în rândurile de mai jos cum arată iubita lui Florin Stamin și alte detalii inedite despre relația pe care o au cei doi inclusiv cu Raluca Bădulescu.

Se pare că cea care se bucură acum de iubirea concurentului este Irina Irimia, o tânăra afaceristă, originară dintr-un sat din județul Bacău. Potrivit Cancan, ea deține un magazin care se ocupă cu vânzarea de șosete premium, situat într-o zonă de top a Bucureștiului.

Citește și: Cum arată fiul Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Cum a reacționat când mama lui și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți

Recent, aceasta a publicat pe pagina sa de Instagram mai multe fotografii în care apare alături de Florin Stamin, demonstrând că sunt încă împreună, chiar și după ce acesta a participat alături de fosta soție la marele show, așa cum unii nu ar fi crezut.

Actuala iubită a lui Florin Stamin primește aprecierile Ralucăi Bădulescu în online

Mai mult decât atât, se pare că Irina Irimia și Raluca Bădulescu ar avea o relație cât se poate de bună, dat fiind că stilista îi apreciază fotografiile și îi comentează pe Instagram cu inimioare și alte emoticoane în semn de de apropiere.

Ceea ce i-a mirat pe mulți este faptul că Florin Stamin și Irina Irimia au o relație foarte bună inclusiv cu primul soț al concurentei, Vali Pungă, aceștia fiind surprinși în vacanțe în Ibiza împreună.

Iată fotografiile în care Florin Stamin apare alături atât de iubita lui, cât și de primul soț al Ralucăi Bădulescu:

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, i-a adus în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Florin Stamin, Irina Irimia și Raluca Bădulescu
Citește și: Cum arătau la începutul relației Raluca Bădulescu și Florin Stamin de la Asia Express. De ce au divorțat cei doi

Soția lui Gabi Tamaș, ședință foto sexy pe plajă. Cum arată partenera concurentului de la Asia Express în costum de baie... Asia Express sezonul 8, 9 septembrie 2025. Greșeala care i-a costat mult pe Anda Adam și Joseph. Ce s-a întâmplat la joc...
AS.ro Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam! Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
Observatornews.ro Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară

