Irina Fodor a izbucnit în lacrimi la Asia Express. Ce a emoționat-o atât de tare pe prezentatoare: „Sunt plângăcioasa sezonului”

La finalul celei de-a noua etape, concurenții au avut parte de o surpriză emoționantă. Iată ce planuri a avut Irina Fodor înainte de cursa pentru ultima șansă.

Înainte de a face clasamentul echipelor pentru a afla ce echipă se califică direct în finală, Irina Fodor a anunțat că au o misiune de suflet.

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Irina Fodor a izbucnit în lacrimi la Asia Express

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Concurenții au trebuit să își citească tare scrisorile pe care le-au scris partenerilor în cursa în care au fost despărțiți.

Alex Gîlcă a mărturisit că este extrem de emoționat: „Nu mă puteam abține. Tremuram!”

„O să vă citiți fiecare propria scrisoare”, i-a anunțat Irina.

Oana a citit prima scrisoarea pentru Mirela: „Draga mea, Mirela, în primul rând mă bucur că pot să-ț scriu tot ce am pe suflet fără să mă întrerupi!”

„Sunt atât de sensibilă acum din punct de vedere emoțional și atât de încărcată de tot, de tot ce înseamnă competiție, finala ei, dorul de casă și de copii...” a spus Mirela. „Am început să plâng înainte să înceapă Oana să citească!”

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A urmat Ana, care a citit scrisoarea pentru Loredana: „Este prima noapte fără tine. Nu-mi este ușor, știu că nici ție, dar promit să nu te dezamăgesc!”

„Și eu te iubesc”, i-a spus Loredana. „Mai mare declarație de dragoste, să zic așa, decât asta nu cred că există!”

Gabi a citit și el scrisoarea pentru Alexuc: „Pentru fratele Alexuc, uriașul cu suflet de aur! Mă bucur enorm că am venit împreună aici în Asia Express (...) Ești persoana cu care am vrut să arăt lumii cum poate să arate o prietenie adevărată, sinceră și cu respect!”

„Oricum ești mai sentimental”, i-a spus Alexuc. „Gabi, poet. A scris destul de mult, o pagină întreagă. Chiar m-a emoționat!”

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Alex a avut emoții să citească gândurile pentru Valerie în fața tuturor: „Mereu am fost în căutarea unei femei puternice precum ești tu și de la prima noastră întâlnire am realizat că tu ești femeia mea și viitoarea mamă a copiilor noștri. (...) Tu ești perfectă în ochii mei!”

„A fost cea mai frumoasă scrisoare pe care putea să mi-o scrie”, spune Valerie.

Următoarea a fost Mirela, care a citit gândurile pentru Oana: „Tu știi cât de importantă ești pentru mine! Îți mulțumesc că îmi ești aproape, că îmi înțelegi nebuniile, zvâcnirile și sensibilitățile. (...) Nu aș fi putut face cu nimeni altcineva o echipă mai bună.”

„Eu știu că am fost și încă sunt plângăcioasa sezonului”, mărturisește Mirela. „M-am simțit ca o adolescentă, o liceancă alături de voi. Mi-am dat voie să fiu slabă, să fiu puternică, să țip, să râd și vreau să vă mulțumesc vouă!”

„Chiar dacă noi eram prietene acasă, doar la bine, ei bine, aici în Asia nu este vorba doar despre partea asta bună”, spune Oana.

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A urmat Loredana: „Anuța mea, sunt foarte mândră de tine și-mi doresc să știi acest lucru și sper ca niciodată să nu te mai îndoiești de asta. Fără tine nu aș fi ajuns aici!”

„În toți anii de prietenie pe care-i am cu Lore, faptele sunt mai importante decât orice cuvânt posibil”, spune Ana.

Alexuc: „Mai mult i-am desenat lui Gabi decât să-i scriu!”

Acesta i-a spus: „Cuvintele mele sunt prea mici pentru prietenia pe care o avem. Mă bucur enorm că am pornit în această aventură împreună și-mi doresc să prindem finala împreună.”

„Prea multe cuvinte nu cred că contează în relația noastră de prietenie”, a mai adăugat el.

„Nu mi-a spus niciodată <<Te iubesc>> decât când eram beți dimineața”, spune Gabi.

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Valerie a încheiat seria. Ea i-a spus iubitului: „Deja știi tot ce simt pentru tine! Un lucru cert este că ești jumătatea mea, iar datorită acestei competiții mi-am dat seama cât de norocoasă sunt că te am și cât de bine ne potrivim. (...) Acum, tot ce avem de făcut sunt gemenii. Hai la treabă!”

„Așa suntem noi”, spune Alex.

„Scrisorile ăstea îmi arată încă o dată, nu că ar mai fi fost nevoie, ce oameni minunați sunteți (...) Mă bucur să fiu cu voi sezonul ăsta”, le-a mărturisit Irina Fodor. „M-ați emoționat!”

„Irina nu știu ce a avut azi, dar ne-a dat-o la sentiment”, a spus Oana.