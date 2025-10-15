Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Lupta concurenților pentru Imunitate şi o cerere în căsătorie neaşteptată, diseară la Asia Express. Emisiunea, lider de audiență

Lupta concurenților pentru Imunitate şi o cerere în căsătorie neaşteptată, diseară la Asia Express. Emisiunea, lider de audiență

Diseară, de la ora 20:30, Antena 1 difuzează episodul al treilea al etapei a șasea din Asia Express – Drumul Eroilor, în care lupta pentru imunitatea mică va pune concurenții față în față cu un joc străvechi al încrederii și al comunicării, „încredere oarbă”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 11:40 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 11:50
Galerie
Jocul Încrederii Oarbe: Lupta concurenților pentru Imunitate şi o cerere în căsătorie neaşteptată, diseară la Asia Express | Antena 1

A fost o seară plină de emoție și adrenalină la Asia Express – Drumul Eroilor. Misiunea principală a ediției de aseară i-a purtat pe concurenți într-o experiență intensă, care a redat atmosfera dramatică a războiului din Vietnam.

Marea imunitate rămâne încă incertă și va fi dezvăluită abia în această seară, într-o nouă ediție plină de tensiune și surprize. O cerere în căsătorie neaşteptată va completa tabloul.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Concurenții au devenit soldați cu o misiune de salvare a victimelor. Ce au aflat

Emisiunea a fost, și de această dată, lider detașat de audiență.

Articolul continuă după reclamă

Jocul Încrederii Oarbe: Lupta concurenților pentru Imunitate şi o cerere în căsătorie neaşteptată, diseară la Asia Express
Emisiunea, din nou lider de audiență, pe 14 octombrie 2025

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6 puncte de rating și 24.8% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.4 puncte de rating și 22.5% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.7 puncte de rating și 17.8% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 5.2 puncte de rating și 16.1% cotă de piață. Emisiunea a fost lider de audiență şi la nivelul întregului public din România, cu 5.6 puncte de rating şi 17.8% cota de piață. În minutul de aur, 21.11, peste 1.2 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Diseară, de la ora 20:30, Antena 1 difuzează episodul al treilea al etapei a șasea din Asia Express – Drumul Eroilor, în care lupta pentru imunitatea mică va pune concurenții față în față cu un joc străvechi al încrederii și al comunicării, „încredere oarbă”.

Pe străzile satului, concurenții vor descoperi un ritual care cere să se bazeze unul pe celălalt mai mult decât oricând. Vor alege unul dintre animalele sacre de pe masă — fluierele THU HUYT — și își vor afla culoarea, prin plicul primit la mission board. Apoi vor porni pe urmele obiectelor ceramice atârnate în sat, toate vopsite în nuanța echipei lor; misiunea este să le găsească și să le spargă pentru a descoperi fragmente dintr-o hartă care le va arăta adresa finală din orașul Hue.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Tunelul din Vietnam a adus atacuri de panică! Descoperiri dureroase făcute de echipe

Fiecare echipă va crea din timp un cod de comunicare bazat pe fluierat — comenzile ÎNAINTE, ÎNAPOI, DREAPTA, STÂNGA, STOP și LOVEȘTE — iar apoi unul dintre concurenți va fi legat la ochi. Ghidul va folosi doar fluierul vietnamez pentru a-l conduce, iar cel orbit va lovi oalele de ceramică cu un băț de bambus, sperând să găsească piesele de puzzle ascunse în interior. Când vor aduna toate cele 45 de piese și vor reconstitui harta, se vor întoarce la punctul de confirmare pentru a demonstra că și-au făcut drumul corect.

Cei care vor ajunge primii la misiune vor putea complica viața rivalilor: vor desemna o echipă care va fi obligată să aleagă broasca țestoasă — o variantă care va face misiunea mult mai dificilă pentru aceștia. Tensiunea va crește, pentru că nu este vorba doar despre viteza de deplasare, ci și despre cât de bine reușesc concurenții să comunice fără cuvinte, să se înțeleagă și să rămână calmi sub presiune. Această probă va scoate în evidență empatia, sincronizarea și încrederea dintre parteneri, iar rezultatul va schimba parcursul etapei: cei care vor reuși vor pleca cu avantaj în următoarele confruntări, iar cei care vor ezita vor simți imediat consecințele.

A treia zi a etapei se va lasa si cu o surpriză, o cerere în căsătorie neaşteptata, care va surprinde pe toata lumea, inclusiv pe cea… cerută. Care va fi răspunsul şi cum se vor desfăşura lucrurile, telespectatorii vor descoperi diseară, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Cea mai spectaculoasă misiune! Echipele au tras cu arma și au cărat victime rănite

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban all și Național

Emil Rengle, Alejandro Fernandez, Karmen Simionescu și Olga Barcari la Asia Express
+2
Mai multe fotografii

Perioada 14 octombrie 2025

Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România &#8211; Austria: &#8220;O fac public&#8221;
Observatornews.ro Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere” Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Concurenții au devenit soldați cu o misiune de salvare a victimelor. Ce au aflat
Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Concurenții au devenit soldați cu o misiune de salvare a victimelor. Ce...
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în transmisiune live
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul ăsta”
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie Jurnalul
El Alamein – Stațiunea cu ape ca în Maldive, la două ore jumătate de București, perfectă pentru a descoperi Egiptul istoric
El Alamein – Stațiunea cu ape ca în Maldive, la două ore jumătate de București, perfectă pentru a descoperi... Kudika
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Calcul complet | Cât plătește un român ca să trăiască o lună în New York, în 2025: chirie, facturi, mâncare + alte cheltuieli
Calcul complet | Cât plătește un român ca să trăiască o lună în New York, în 2025: chirie, facturi,... Gandul
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind „sublim” și demn de un Oscar
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x