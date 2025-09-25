Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”

Antena Căutare
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, prima reacție în online după eliminarea de la Asia Express. Cum au apărut în fața internauților!

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 12:48 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 13:33
Echipa formată din Raluca Bădulescu și Florin Stamin este cea de-a doua eliminată de la Asia Express 2025 după ce aceștia au pierdut cursa pentru ultima șansă și au avut ghinionul de a primi o medalie roșie.

Plecarea lor a fost una extrem de dureroasă, mai ales pentru concurenții care îi îndrăgesc extrem de tare, dar și pentru că marea aventură a fost mult mai ușoară alături de foștii soți care au adus multe zâmbete pe chip inclusiv în rândul telespectatorilor.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Ce echipă a părăsit aventura de pe Drumul Eroilor. Medalia roșie a stârnit lacrimi

După momentul eliminării lor de la Asia Express sezonul 8, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au apărut la Un show păcătos de la Antena Stars, unde au comentat unele dintre cele mai intense momente pe care le-au trăit în marea aventură de pe Drumul Eroilor.

Totuși, înainte de apariția televizată, cei doi au ținut să transmită un mesaj internauților care îi urmăresc, promițând chiar și o serie de surprize. De asemenea, ei au ținut să mulțumească tuturor celor care i-au susținut și au recunoscut că pentru ei această emisiune a fost una cu adevărat spectaculoasă.

Iată ce declarații pline de emoție au făcut prin intermediul unor postări în secțiunea de Instatstory!

„Vă iubim, adorăm, vă mulțumim din tot sufletul! Am plâns în seara asta încă o dată așa cum am plâns și la final de Asia Express pentru noi doi. Acum plâng de emoție și de fericire. A fost cel mai extraordinar lucru care se putea întâmpla în viața noastră. Vreau să mulțumim din tot sufletul în primul rând Monei Segall și întregii echipe de producție. Datorită lor ne înclinăm. Datorită lor am trăit cel mai frumos vis care există în universul ăsta.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Anda Adam, devastată de experiența din cimitir. De ce a plâns minute în șir

Succes tuturor colegilor că sunt Dumnezeu pe pământ toți. Îi adorăm. Sunt de vis. Cei mai mișto colegi din lumea asta și vouă! Vouă! M-am emoționat ca tâmpa! N-avem cuvinte omenești pentru ca să vă mulțumim, să vă adorăm, să vă divinizăm. Nu știu ce să mai spun. Pe cuvântul meu. Asia Express continuă duminică de la 20:00 și luni, marți, miercuri de la 20:30.

O să înceapă noi etape noi. Vietnam! Fiți alături de toți colegii de la Asia Express! De toți concurenții pentru că o să ... Sunt sigură că vor fi niște episoade pe care le vom urmări cu sufletul la gură! (...) Noi o să revenim cu niște surprize șmechere rău de tot. Vă promitem că și pentru noi Asia Express continuă!” a spus Raluca Bădulescu extrem de entuziasmată.

„Mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit și ne-ați susținut. Sunt emoționat și eu, dar Asia Express continuă!” a adăugat și Florin vizibil emoționat

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă. Cum s-a încheiat totul

Iată și momentul eliminării!

Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Irina Fodor
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


