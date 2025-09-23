Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă. Cum s-a încheiat totul

Raluca Bădulescu a trecut din nou prin momente de panică după ce i s-a făcut rau chiar în timpul luptei pentru amuletă. Desccoperă ce s-a întâmplat în ediția 11 a sezonului 8 Asia Express și ce echipă a câștigat de această dată!

În ediția 11 din sezonul 8 Asia Express, de pe 23 septembrie 2025, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au intrat la duel cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru a obține amuleta, după ce au reușit să câștige cazare și două coșuri pline cu alimente.

Deși totul părea să meargă într-o direcție cât se poate de bună, un moment de panică a speriat pe toată lumea. Raluca Bădulescu a început să se simtă rău la scurt timp după începerea probei, însă, în cele din urmă, totul a luat o turnură neașteptată.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat ultima imunitate mare din Filipine. Probele devin tot mai intense

Descoperă în rândurile de mai jos cum s-a desfășurat proba de amuletă și ce echipă a ieșit învingătoare!

Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă. Cum s-a încheiat totul, în ediția 11 din sezonul 8 Asia Express, de pe 23 septembrie 2025

După ce Irina Fodor le-a explicat celor două echipe ceea ce au de făcut pentru a câștiga proba, concurenții s-au pregătit de luptă, însă fără să se gândească că o sarcină care i se potrivea de minune Ralucăi, ar putea să o facă de fapt să cedeze într-un moment total neașteptat.

Nevoită să strige foarte tare și extrem de agitată în încercarea de a-l ghida pe Florin să găsească ouă legat la ochi, aceasta a simțit că i se face rău. Medicii au intervenit, ea a vrut să continue, însă la scurt timp a avut nevoie din nou de o pauză.

Deși a încercat cu toate puterile să continue, ea a început să plângă, speriându-i și pe cei din jur, Irina Fodor fiind nevoită să pună proba pe stop.

„Dacă îmi dădea în secunda aia doctorița să mănânc pământ de pe jos, pâmântul ăla mâncam, să am putere să mă ridic ca să terminăm proba aia cu bine. Cum mă să nu fiu în stare? Eu care vorbesc non-stop, care mai am și țignalul ăsta de se aude până la 5 km... cum mă să nu fiu în stare să dau niște indicații?” a spus aceasta la testimonial, dezamăgită, dar și uimită că i s-a întâmplat acest lucru la o probă care i se potrivea.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Serghei Mizil a renunțat la pantaloni. Reacția neașteptată a Marei Bănică: „Ce corp ai”

În cele din urmă, aceasta a reușit să se adune și, surprinzător, i-a ajuns din urmă pe Emil și Alejandro, care erau deja la cea de-a doua parte a probei.

Deși băieții aveau avantaj, Raluca și Florin au reușit să câștige proba după ce au format fraza din cuvintele care erau pe tabel.

„Cucurigu boieri mari, dați punguța cu doi bani!” este replica care l-a făcut pe Rengle să piardă, motivând că nu a știut-o, deoarece el a făcut clasele I - IV în maghiară, dat fiind că mama sa este unguroaică.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Joseph și Anda Adam au renunțat la lavaliere. Ce s-a întâmplat după momentul tensionat

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Karmen Simionescu, copleșită de dorul fetiței ei. Ce gest a făcut-o să plângă instant