Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue o probă la Asia Express! Ce le-a nemulțumit: „Am fost tratate incorect”

Prima probă a zilei le pune probleme Mirelei Vaida și Oanei Tomoiagă. Iată de ce au considerat că au fost tratate incorect.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue o probă la Asia Express | Antena 1

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au început cu stângul prima probă a ediției. Cele două concurente Asia Express au avut abordări diferite încă de la start.

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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue o probă la Asia Express

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Proba steagurilor în sincron le-a pus mari dificultăți Mirelei și Oanei. Încă de la început, fetele nu au înțeles prea bine ce trebuie să facă. Atunci când au urcat în barcă, au avut abordări total diferite. În timp ce Mirela verifica panourile colorate și observa că formează steagul României, respectiv al Chinei, Oana se bucura de gustările de pe masă.

„Voiam doar să-mi fac o idee, pentru că mi-am dat seama că timpul va fi scurt”, explică Mirela.

„Eu am vrut să-mi fac o idee despre acele bunătăți care erau pe masă”, spune Oana.

„Eu nu înțeleg ordinea steagului”, spune Mirela.

„Mi se părea ă avem parte de un peisaj superb, de care doar eu mă bucuram, pentru că Mirela era setată”, adaugă Oana.

„Ne bucurăm după stage-ul 10, după marea finală, acum nu era cu bucurie”, e de părere Mirela.

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Atât fetele, cât și ceilalți concurenți au întâmpinat dificultăți la formarea echipei de 10 care să ajute la finalizarea probei.

Gabi și Alexuc au glumit pe seama Mirelei și a Oanei când au ajuns, luându-le persoanele strânse pentru probă la dans.

Oana și Mirela s-au înfățișat cu dansul steagurilor în sincron de trei ori în fața judecătorului, care însă nu le-a validat proba.

„Am zis să încercăm că poate nu vezi, dar vezi”, spune Oana. „Greșeala a fost la întoarcere.”

Cele două nu au înțeles că nu faptul că nu s-au sincronizat a fost ceea ce nu le-a adus validarea judecătorului, ci faptul că nu au respectat forma steagurilor.

„Nimeni nu voia să ne mai ajute”, spune Mirela.

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După trei încercări, Mirela și Oana au renunțat la probă. Ele au acceptat că vor fi penalizate:

„Cu toate spumele, am zis stop, nu mai facem nimic. Am făcut de trei ori, ne-a ieșit și steagul, nu mai depinde de noi, depinde de toți oamenii ăștia care nu au chef de noi. Mai bine ne dați penalizare!” explică Mirela.

„Am decis să stăm, nu mai facem nimic”, spune și Oana.

„Stăm toată ziua, n-am nicio problemă. Mă duc direct la cazare și caut cazare”, mai spune Mirela. „Penalizarea noastră începea din momentul în care ultima echipă pleca din parc! Steagul l-am făcut bine a treia oară, cu alți oameni.”

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„Pentru mine, faptul că am reușit să facem în sfârșit steagul ăla a fost reușita misiunii”, mai spune ea. „A, că nu l-am făcut deasupra capului (...) Nu suntem de acord cu felul în care am fost evaluate. Adică, chiar vreau să contest felul în care am fost evaluate! (...) Sunt convinsă că noi putem recupera aceste 30 de minute pe care le-am cerut la orgoliu!”

„Am făcut noi primele steagul. V-am arătat că suntem primele”, a mai spus ea. „Vă este teamă de noi. Duceți-vă, fraților!”

„Cu demnitate, aici stau pe piatră”, a spus și Oana.

„Chiar știu să pierd onorabil”, e de părere Mirela.