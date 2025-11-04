Răbdarea lui Alex Ion, pusă la grea încercare de un angajat din Coreea de Sud! Asia Express, din nou lider detaşat de audiență

Antena Căutare
Aseară, la Asia Express – Drumul Eroilor, concurenții au trăit una dintre cele mai dificile și emoționante experiențe de până acum: pentru prima dată, au fost nevoiți să parcurgă misiunile pe cont propriu, fără sprijinul partenerului de echipă.

Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 13:05 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 13:12
Descoperă ce se întâmplă în ediția de marți, 4 noiembrie 2025, a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor | Antena 1

A fost o probă de rezistență, răbdare și adaptare, care i-a pus pe toți la încercare, dar care, în final, s-a dovedit a fi o lecție valoroasă pentru fiecare dintre ei. Ștefan și Alex au reușit să se reunească primii, la doar câteva minute distanță de celelalte echipe și au câștigat mult râvnitele cartonașe cu eroi. Emisiunea, ce poate fi văzută și pe AntenaPLAY, a dominat şi aseară clasamentul audiențelor, impunându-se ca lider detașat de audiență, pe toate categoriile de public.

Emisiunea Asia Express a fost lider de audiență cu ediția de luni, 3 noiembrie 2025. Ce surprize aduce ediția de marți, 4 noiembrie 2025

Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.6 puncte de rating și 27.9% cotă de piață, în timp ce principalul competitor a obținut doar 3.8 puncte de rating si 16.1 cotă de piață . Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, segment pe care emisiunea a înregistrat 6.1 puncte de rating și 20.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a obținut doar 3.6 puncte de rating și 11.8% cotă de piață.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Olga Barcari, la un pas să cedeze. Ce a enervat-o pe concurentă: „Mergem acasă!”

Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public, obținând 5.4 puncte de rating și 18.4% cotă de piață, poziția secundă fiind ocupată şi de această dată tot de postul clasat pe locul doi anterior, cu 4.3 puncte de rating și 14.6% cotă de piață. În minutul de aur, 20.52, peste 1.2 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență și pe intervalul orar prime time (19:00 – 00:00), înregistrând pe segmentul de public comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, 5.9 puncte de rating și 23.7% cotă de piață, în timp ce postul TV de pe locul secund a obținut 5.2 puncte de rating și 20.8% cotă de piață.

Aventura de pe Drumul Eroilor continuă în Coreea de Sud, unde echipele au descoperit ce înseamnă cu adevărat disciplina și perfecționismul localnicilor. În ediția de diseară, de la ora 20:30, răbdarea lui Alex Ion este dusă la limită. Într-o fabrică de Kaki, concurenții au fost nevoiți să muncească umăr la umăr cu angajații coreeni, iar Alex ajunge să se enerveze din cauza unui angajat extrem de riguros, făcând astfel cunoștință cu ceea ce înseamnă corectitudinea și angajamentul coreean față de profesie.

După activitatea din fabrică, echipele trebuie să livreze două cadouri simbolice către o familie din sat: o cutie elegantă cu fructe Kaki și o ghirlandă tradițională Geotgamgeori, considerată un talisman al norocului. Ghirlanda este realizată chiar de concurenți, după un model tradițional coreean, folosind fructe uscate și fire colorate.

Misiunile nu se opresc însă aici. Pentru a obține ultimele cartonașe cu Eroi locali, echipele trebuie să joace un joc celebru în Coreea, inspirat din serialul de succes „Squid Game”. Doar cei care reușesc să obțină 3 puncte pot câștiga harta care îi va ghida către Pagoda de pe munte, locul unde Irina îi așteaptă. Tensiuni, surprize și un nou test al răbdării îi așteaptă pe concurenți în cea de-a treia ediție a etapei din Coreea de Sud, marți seară, de la ora 20:30, la Asia Express.

Sursa:Kantar Media
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban all si National
Perioada 3 noiembrie 2025

Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Echipele s-au reunit. Cine a ajuns pe primul loc la Irina Fodor. Ce veste au p...
Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Echipele s-au reunit. Cine a ajuns pe primul loc la Irina Fodor. Ce veste au primit
Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Echipele s-au reunit. Cine a ajuns pe primul loc la Irina Fodor. Ce veste...
Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Olga Barcari, la un pas să cedeze. Ce a enervat-o pe concurentă: „Mergem acasă!”
Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Olga Barcari, la un pas să cedeze. Ce a enervat-o pe concurentă:...
