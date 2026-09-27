Trei echipe s-au calificat la jocul de amuletă de la Asia Express. Concunreții au trecut prin momente tensionate după ce unii dintre ei au primit penalizare de la Irina Fodor.

Răsturnare de situație la jocul de amuletă de la Asia Express. Anunțul făcut de Irina Fodor: „Va trebui să vă penalizez” | Antena 1

Cursa pentru jocul de amuletă de la Asia Express a venit cu o nouă provocare pentru concurenții rămași în competiție. După probe solicitante și drumuri care le-au pus răbdarea la încercare, echipele au trebuit să demonstreze că pot fi atente la fiecare detaliu. De această dată, însă, nu a fost suficient să ajungă primele la final. O greșeală aparent mică putea schimba ordinea echipelor.

Concurenții au luptat pentru calificarea la jocul de amuletă, iar miza a fost una importantă. Fiecare echipă și-a dorit să prindă un loc care să îi permită să continue cursa pentru avantajul pus în joc.

Ce echipe au ajuns la jocul de amuletă

Prima echipă care a ajuns la finalul probei a fost formată din Mirela Retegan și Maya. Cele două au părut să fie într-o poziție favorabilă, însă situația s-a schimbat atunci când Irina Fodor a verificat răspunsul oferit de concurente.

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Mirela Retegan și Maya au fost penalizate pentru că nu au numărat corect. Greșeala le-a costat, iar ordinea finală a calificării a fost modificată.

Astfel, Mirela Vaida și Oana Tomoiaga au reușit să se califice primele la jocul de amuletă. Cele două au profitat de situația creată și au urcat pe prima poziție după penalizarea primită de echipa care ajunsese inițial înaintea lor.

Mirela Retegan și Maya s-au clasat pe locul al doilea, în timp ce Valerie Lungu și Alex Gîlcă au completat echipele calificate, ocupând poziția a treia.

Pentru Valerie și Alex, calificarea nu a venit însă fără emoții. Cei doi au primit, la rândul lor, o penalizare de cinci minute pentru un răspuns greșit. Chiar și așa, au reușit să rămână în cursa pentru amuletă.

Irina Fodor a intervenit după greșelile concurenților

Proba le-a demonstrat concurenților cât de important este să fie atenți până la ultimul moment. Deși unele echipe au impresia că au terminat cu bine o probă după ce ajung la final, Asia Express le poate rezerva surprize chiar și după încheierea cursei.

Irina Fodor a fost cea care a verificat rezultatele și a anunțat penalizările. În momentul în care a constatat că anumite răspunsuri nu erau corecte, prezentatoarea le-a explicat concurenților ce urmează.

„Va trebui să vă penalizez”, le-a transmis Irina Fodor concurenților, după ce a constatat greșelile.

Pentru echipe, fiecare minut contează, iar penalizarea poate face diferența între calificarea pe primul loc și o poziție mai puțin avantajoasă. Într-o competiție în care concurenții se luptă pentru fiecare avantaj, atenția la detalii poate fi la fel de importantă ca viteza.

Lupta pentru amuletă continuă

După stabilirea celor trei echipe calificate, competiția a intrat într-o nouă etapă. Mirela Vaida și Oana Tomoiaga, Mirela Retegan și Maya, dar și Valerie Lungu și Alex Gîlcă au rămas în cursa pentru amuletă.

Ordinea în care cele trei echipe s-au calificat a dat și tonul confruntării care a urmat. Fiecare concurent a intrat în joc cu dorința de a obține avantajul pus în joc de Irina Fodor.

Competiția Asia Express poate fi urmărit la Antena 1 și în AntenaPLAY.