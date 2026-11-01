Regulile se schimbă în semifinala Asia Express! Anunțul făcut de Irina Fodor care poate da peste cap clasamentul

Irina Fodor a anunțat reguli noi în semifinala Asia Express! Concurenții trebuie să adune puncte pentru a ajunge în finală. Cum funcționează sistemul ștampilelor?

Semifinala Asia Express a venit cu reguli noi pentru cele patru echipe rămase în competiție. Înainte de a porni într-o nouă etapă pe Drumul Mătăsii, Irina Fodor le-a explicat concurenților cum va funcționa sistemul de punctaj și ce trebuie să facă pentru a-și asigura un loc în marea finală.

Reguli noi la Asia Express! Ce anunț le-a făcut Irina Fodor concurenților

De această dată, imunitățile nu mai există, însă fiecare probă poate aduce un avantaj important.

Prezentatoarea i-a anunțat pe participanți că, în etapa semifinală, trebuie să fie atenți la fiecare provocare și să adune cât mai multe puncte. Acestea vor fi reprezentate prin ștampile de valori diferite, care vor fi aplicate pe papirusurile personalizate ale fiecărei echipe. Cu cât concurenții vor obține mai multe ștampile și vor acumula un punctaj mai mare, cu atât vor avea șanse mai bune să ajungă în finală.

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Irina Fodor le-a explicat că punctele pot fi câștigate în mai multe moduri: în timpul misiunilor, la jocuri sau chiar pe traseu, atunci când se întâlnesc cu ea la pupitru. Practic, nicio probă nu trebuie tratată superficial, deoarece fiecare rezultat poate influența clasamentul final.

Anunțul făcut de Irina Fodor care poate da peste cap clasamentul

„Dragii mei, știți că nu mai există imunități, dar există avantaje. Însă, la ce trebuie voi să fiți atenți într-o etapă semifinală? Întotdeauna trebuie să adunați ceva, ori la misiuni, ori la jocuri, ori pur și simplu pe drum, când vă întâlniți cu mine la pupitru. Trebuie să adunați cât mai multe puncte ca să vă asigurați finala”, le-a explicat prezentatoarea.

Ulterior, aceasta le-a arătat concurenților ștampilele pe care le va folosi în această etapă. Valorile lor sunt cuprinse între 10 și 1.000 de puncte, iar fiecare echipă va avea propriul papirus, pe care va fi trecut numele participanților. Irina Fodor va păstra, la rândul său, papirusuri cu numele echipelor, pentru a ține evidența punctajelor acumulate.

„Punctele, de data aceasta, se măsoară în ștampile. Eu am aici mai multe ștampile, de valori diferite, de la 10 până la 1.000. Aici aveți niște papirusuri pe care, înainte să vi le dau, o să scriu numele vostru. O să am și eu niște papirusuri, tot cu numele voastre. Aici vi se vor pune ștampile ori de câte ori veți ajunge la mine, în funcție de ordine. Totul contează, orice probă pe care o aveți contează și se contorizează”, a mai anunțat Irina Fodor.

După ce le-a prezentat noul sistem, prezentatoarea a început să aplice primele ștampile pe papirusurile concurenților, în funcție de rezultatele obținute la provocarea cu întrebări. Astfel, fiecare moment al semifinalei devine important, iar lupta pentru calificarea în marea finală se anunță tot mai strânsă.