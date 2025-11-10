Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Cele trei echipe rămase au trecut prin misiuni neașteptate! Ce s-a întâmplat

Cele trei echipe rămase în competiție au trecut printr-o serie de misiuni surprinzătoare! Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 10 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

În ediția 38, concurenții de la Asia Express-Drumul Eroilor au avut parte de un adevărat carusel de emoții, misiuni dificile și neașteptate, dar și momente de revelație, lacrimi sau melancolie.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția 38 din 10 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Express.

Cele trei echipe rămase au trecut prin misiuni neașteptate! Ce s-a întâmplat în ediția 38 din 10 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Express

În ediția 38 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au avut parte de o trezire matinală. În timp ce serveau micul dejun, concurenții au încercat să afle de la gazde informații despre locul în care trebuie să meargă de data aceasta, care se pare că este undeva în centru.

„Dragilor, a venit momentul să învățați despre un nou obicei coreean. Localnicii merg dimineața să stea cu picioarele în apă termală și să socializeze, chiar dacă asta se întâmplă în buricul orașului. Socializați cu localnicii. Trebuie să învățați trei remedii naturale coreene și să îi învățați și voi pe ei trei leacuri băbești românești. Trimiteți video cu această discuție pentru a primi următoarele indicații”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor.

Fără să mai stea pe gânduri, concurenții și-au luat la revedere de la gazde și au plecat să faăc autostopul. Totuși, lucrurile nu au mers atât de bine precum se așteptau. Și de data aceasta, autostopul a fost un real test de rezistență psihică, în ediția 38 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 10 noiembrie 2025.

Odată ajunși în zona cu pricina, concurenții au început să caute locul cu băi termale publice. Dan Alexa și Gabi Tamaș au descoperit primii locul și au început să intre în vorbă cu localnicii. Rând pe rând, și celelalte echipe au ajuns și s-au apucat de treabă. Odată ce au realizat clipul video, aceștia au putut merge mai departe.

„E timpul să descoperiți partea mai futuristă a acestei țări. Căutați steagul Asia Express la muzeul național al științei”, a fost următorul mesaj primit de la Irina Fodor.

Ajunși acolo, concurenții au aflat ce au de făcut: „Până acum ați experimentat diferite obiceiuri coreene, unele tradiționale, altele spirituale. Acum e timpul să descoperiți Coreea viitorului: e momentul să vă întreceți cu tehnologia, adică omul împotriva tehnologiei. Veți avea patru probe în care veți verifica talentul de a controla mașina sau de a lupta împotriva ei. Mult succes! Țuca”, a fost următorul mesaj transmis de Irina Fodor.

La prima probă, Gabi Tamaș a ales să stea pe scaun cu spatele și să folosească maneta, în timp ce Dan Alexa a mers pe traseul cu obstacole, pentru a-i da indicații lui Gabi, ca să ducă robotul pe drumul cel bun. Sarcina nu a fost una simplă, însă comunicarea i-a ajutat să rezolve totul cu bine.

„Nu a fost ușor cu păpușica aia mică. Urât robot, urât, a fost de părere Dan Alexa.

La următoarea probă, echipele au fost puse să folosească din nou un joystick ca să controleze o minge plutitoare atât de bine încât prin intermediul ei să realizeze un cod de culori de pe podea. A urmat și o probă sportivă, cea de aruncat mingea la coș, dar și una de pinball, pe un ecran uriaș. Adrenalina a crescut iar și fiecare a încercat să rezolve totul cât mai repede și cât mai bine.

A urmat apoi un autostop, dar și o altă misiune: „Drama coreeană a luat naștere în acest loc în urmă cu 600 de ani. Acum, dramele coreene domină piața de seriale din lume. Misiunea voastră este să ajutați trei studenți de la facultatea de film să recreeze o scenă clasică coreeană. Încercați să interpretați cât mai dramatic scena primită”, au fost indicațiile primite de Dan Alexa.

Rând pe rând, echipele au încercat să intre în pielea personajelor. Nu a fost ușor, mai ales că dramele coreeene au o interpretare extrem de dramatică, extrem de diferită față de stilul de interpretare cu care suntem toți obișnuiți.

Un moment complet neașteptat a fost atunci când între Gabi Tamaș și regizorul de platou s-a iscat un schimb acid de replici.

„Atâta mai era ca să stricăm emisiunea”, a spus Dan Alexa, în ediția 38 din 10 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

După multe încercări, nervi și supărări, echipele au reușit să convingă și să plece mai departe, primind plicul cu noi indicații. Drumul către marea finală e tot mai aproape, așa că toți concurenții au luptat cu toate forțele.

„Pentru mine, cursa asta a fost ca o cursă pentru ultima șansă”, a zis Karmen Simionescu.

A urmat apoi autostopul, apoi întâlnirea cu Irina Fodor, care a anunțat că a pregătit un avantaj pe măsură: o noapte de cazare la hotel.

Cei care au câștigat acest bonus a fost chiar echipa formată din Gabi Tamaș și Dan Alexa. Bucuria a fost peste măsură.

„Am simțit că am câștigat Asia Express, așa mă simțeam”, a zis Dan Alexa, sfârșit, după câteva zile în care frigul le-a intrat în oase.

Restul echipelor au fost nevoite să își caute un loc de cazare și să se pregătească pentru una dintre cele mai grele zile din competiție. Finala e aproape, așa că nimeni nu își permite să piardă.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.