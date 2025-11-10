Detaliul pe care Irina Fodor l-a ascuns în timpul filmărilor Asia Express. Cum maschează o afecțiune medicală

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, a dezvăluit recent un detaliu pe care nu multă lume l-a observat.

Irina Fodor a trăit de-a lungul competiției toate emoțiile la maximum alături de concurenți, bucurându-se și plângând alături de ei. | Antena 1

Experiența Asia Express Drumul Eroilor se apropie de final, iar drumul, pe cât de frumos, pe atât de plin de provocări a fost, atât pentru concurenți, cât și pentru prezentatoare.

Ce detaliu despre înfățișarea ei a ascuns Irina Fodor pe perioada filmărilor Asia Express

Irina Fodor a fost cea care le-a adus vești bune, dar și vești triste care au dus la eliminarea din concurs.

Irina Fodor, la fel ca toți concurenții, a avut și ea momente în care a suferit din cauza dorului de casă, gândindu-se la fiica și soțul ei pe care i-a lăsat singuri pe perioada filmărilor.

Pe parcursul filmărilor, Irina Fodor a filmat în condiții extreme, de ploaie, vânt, frig aprig sau căldură arzătoare. Cu toate acestea, ea făcut față cu brio și a fost mereu o prezență elegantă, gata să aducă zâmbetul pe buze concurenților care ajungeau la ea.

De curând, frumoasa prezentatoare TV a recunoscut că s-a confruntat cu o problemă medicală pe care a reușit să o ascundă foarte bine pe perioadă filmărilor. Irina Fodor a povestit în semifinala Asia Express că poartă lentile de contact pentru că are probleme cu vederea.

Irina Fodor a ales să nu poarte ochelari de vedere pentru a nu fi nevoită să își schimbe complet look-ul și a optat pentru lentile de contact cu dioptri.

Puțini știau că prezentatoarea TV a ales să mascheze o astfel de afecțiune medicală pe timpul filmărilor doar pentru a nu-și schimba imaginea.

Un subiect dezbătut de mulți telespectatori Asia Express este cel al cazărilor. Dat fiind că doar cei mai norocoși concurenți au cazarea asigurată, mulți sunt nevoiți să își caute singuri, după cum este formatul emisiunii. Această goană după un loc de dormit a adus în prim-plan de multe ori o realitate dură.

Situația financiară a multor localnici care și-au deschis cu inima caldă ușile pentru concurenții Asia Express a fost de cele mai multe ori precară. Imaginile i-au făcut pe telespectatori să se întrebe în ce condiții doarme Irina Fodor.

Prezentatoarea TV a arătat una dintre camerele în care a fost cazată. Pe lângă faptul că avea un pat unde să se odihnească, un dulap și baie, lucrurile din cameră erau vechi, deși în stare funcțională. De asemenea, în cameră era mucegai, iar pereții scorojiți.

O fire discretă, elegantă și mereu cu zâmbetul pe buze, Irina Fodor a câștigat rapid inimile telespectatorilor, dar și pe cele ale internauților atunci când apare în mediul online. Vedeta, deși este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV, este foarte modestă și pune suflet în fiecare dintre cele două mari proiecte ale sale, Asia Express și Chefi la cuțite.

Irina Fodor nu se bucură de succes și aprecieri doar pe plan profesional, ci și pe plan personal, având lângă ea un soț iubitor care o susține în tot ceea ce face. Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai apreciate și longevive cupluri din showbiz-ul românesc, având împreună o fetiță de 14 ani.

