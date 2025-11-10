Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Concurenții i-au învățat pe coreeni leacuri băbești din România

În ediția 38 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au avut dificila misiune de a învăța niște coreeni despre leacurile băbești din România.

Ziua a început în forță pentru concurenții din ediția 38 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor. Prima sarcină a zilei s-a legat de remediile naturiste din Coreea și din România.

Descoperă în rândurile de mai jos ce provocare au primit concurenții, în edițai din 10 noiembrie 2025.

Concurenții i-au învățat pe coreeni leacuri băbești din România, în ediția 38 din 10 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Express

De data aceasta, Irina Fodor i-a pus pe concurenți la treabă, într-o misiune cu totul și cu totul aparte:

„Dragilor, a venit momentul să învățați despre un nou obicei coreean. Localnicii merg dimineața să stea cu picioarele în apă termală și să socializeze, chiar dacă asta se întâmplă în buricul orașului. Socializați cu localnicii. Trebuie să învățați trei remedii naturale coreene și să îi învățați și voi pe ei trei leacuri băbești românești. Trimiteți video cu această discuție pentru a primi următoarele indicații”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor.

De îndată ce au ajuns la respectivele izvoare publice cu apă termală, concurenții s-au spălat pe picioare și s-au alăturat localnicilor. Fără să piardă prea mult timp, aceștia au încercat să intre în vorbă cu câte o persoană, ca să afle mai multe despre beneficiile respectivelor izvoare termale, dar și despre alte leacuri coreene, în ediția 38 din 10 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Express.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au ajuns primii și chiar au avut noroc să găsească o doamnă dornică de socializare și dornică să le spună mai multe despre beneficiile apelor termale, dar și detalii despre alte leacuri locale.

A fost apoi rândul lui Dan Alexa să împărtășească mai multe despre leacurile băbești din România. Și uite așa, acesta a vorbit femeii despre ceapă, despre reflexoterapie și despre tratamentul cu nămol.

„Mergeau bătrânii pe pietre. Sau să ia stejarul în brațe”, a fost detaliul inedit explicat de Dan Alexa.

„Câți stejari ai luat tu în brațe?! Unde ai auzit de așa ceva?!”, s-a mirat Gabi Tamaș.

Odată ce au realizat clipul video, aceștia au putut merge mai departe.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.