Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Concurenții i-au învățat pe coreeni leacuri băbești din România

Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Concurenții i-au învățat pe coreeni leacuri băbești din România

În ediția 38 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au avut dificila misiune de a învăța niște coreeni despre leacurile băbești din România.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 21:27 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 21:34

Ziua a început în forță pentru concurenții din ediția 38 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor. Prima sarcină a zilei s-a legat de remediile naturiste din Coreea și din România.

Descoperă în rândurile de mai jos ce provocare au primit concurenții, în edițai din 10 noiembrie 2025.

Concurenții i-au învățat pe coreeni leacuri băbești din România, în ediția 38 din 10 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Express

De data aceasta, Irina Fodor i-a pus pe concurenți la treabă, într-o misiune cu totul și cu totul aparte:

„Dragilor, a venit momentul să învățați despre un nou obicei coreean. Localnicii merg dimineața să stea cu picioarele în apă termală și să socializeze, chiar dacă asta se întâmplă în buricul orașului. Socializați cu localnicii. Trebuie să învățați trei remedii naturale coreene și să îi învățați și voi pe ei trei leacuri băbești românești. Trimiteți video cu această discuție pentru a primi următoarele indicații”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor.

De îndată ce au ajuns la respectivele izvoare publice cu apă termală, concurenții s-au spălat pe picioare și s-au alăturat localnicilor. Fără să piardă prea mult timp, aceștia au încercat să intre în vorbă cu câte o persoană, ca să afle mai multe despre beneficiile respectivelor izvoare termale, dar și despre alte leacuri coreene, în ediția 38 din 10 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Express.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au ajuns primii și chiar au avut noroc să găsească o doamnă dornică de socializare și dornică să le spună mai multe despre beneficiile apelor termale, dar și detalii despre alte leacuri locale.

A fost apoi rândul lui Dan Alexa să împărtășească mai multe despre leacurile băbești din România. Și uite așa, acesta a vorbit femeii despre ceapă, despre reflexoterapie și despre tratamentul cu nămol.

„Mergeau bătrânii pe pietre. Sau să ia stejarul în brațe”, a fost detaliul inedit explicat de Dan Alexa.

„Câți stejari ai luat tu în brațe?! Unde ai auzit de așa ceva?!”, s-a mirat Gabi Tamaș.

Odată ce au realizat clipul video, aceștia au putut merge mai departe.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

colaj foto cu dan alexa si gabi tamas la asia express
+4
Mai multe fotografii

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Detaliul pe care Irina Fodor l-a ascuns în timpul filmărilor Asia Express. Cum maschează o afecțiune medicală...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro. Dezvăluiri teribile: “Am crezut că mor” Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro. Dezvăluiri teribile: &#8220;Am crezut că mor&#8221;
Observatornews.ro Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Citește și
Detaliul pe care Irina Fodor l-a ascuns în timpul filmărilor Asia Express. Cum maschează o afecțiune medicală
Detaliul pe care Irina Fodor l-a ascuns în timpul filmărilor Asia Express. Cum maschează o afecțiune medicală
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Dan Alexa, mesaj pentru ”păpușica”. Gabi Tamaș a împlinit 42 de ani
Dan Alexa, mesaj pentru ”păpușica”. Gabi Tamaș a împlinit 42 de ani
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Misteriosul „Fedora Man”, adolescentul francez elegant surprins după jaful de la Luvru, a fost identificat
Misteriosul „Fedora Man”, adolescentul francez elegant surprins după jaful de la Luvru, a fost identificat Libertatea.ro
Occidentul se lasă manipulat de Putin într-un mod periculos. Kremlinul nu vizează doar granițele din 2014
Occidentul se lasă manipulat de Putin într-un mod periculos. Kremlinul nu vizează doar granițele din 2014 Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane HelloTaste.ro
Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou: „Atâta răutate... 80.000 de euro a costat”
Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou: „Atâta răutate...... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surse: Ilie Bolojan îl protejează pe șeful Autorității pentru Reformă Feroviară. Demolatorul CFR, pus sub control judiciar
Surse: Ilie Bolojan îl protejează pe șeful Autorității pentru Reformă Feroviară. Demolatorul CFR, pus sub... Jurnalul
Mulți bărbați nu știu ce să facă cu o femeie care nu este impresionată de bani
Mulți bărbați nu știu ce să facă cu o femeie care nu este impresionată de bani Kudika
Codul Rutier 2025 despre dotările obligatorii pe timp de iarnă. Anvelopele de iarnă sunt doar începutul investițiilor
Codul Rutier 2025 despre dotările obligatorii pe timp de iarnă. Anvelopele de iarnă sunt doar începutul... Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x