Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Gabi Tamaș și un regizor din Coreea, schimb acid de replici! De ce s-au certat

În ediția 38 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 10 noiembrie 2025, Gabi Tamaș a avut un schimb acid de replici cu un regizor de platou din Coreea de Sud. Descoperă ce s-a întâmplat.

În semifinala emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 10 noiembrie 2025, concurenții au avut o misiune mai mult decât dificilă atunci când au ajuns într-un loc unde se fac producții k-drama.

â„Drama coreeană a luat naștere în acest loc în urmă cu 600 de ani. Acum, dramele coreene domină piața de seriale din lume. Misiunea voastră este să ajutați trei studenți de la facultatea de film să recreeze o scenă clasică coreeană. Încercați să interpretați cât mai dramatic scena primită”, au fost indicațiile primite de echipe.

Rând pe rând, echipele au încercat să intre în pielea personajelor. Nu a fost ușor, mai ales că dramele coreeene au o interpretare extrem de dramatică, extrem de diferită față de stilul de interpretare cu care suntem toți obișnuiți.

Un moment complet neașteptat a fost atunci când între Gabi Tamaș și regizorul de platou s-a iscat un schimb acid de replici. Concurentul s-a enervat, femeia s-a enervat și ea și cei doi aproape că au ajuns să nu se mai suporte și să nu mai poată continua filmatul în liniște.

„Mergeți să jucați fotbal, mergeți acasă”, a zis femeia.

„Așa proști suntem mă?!”, s-a întrehat la un moment dat Gabi Tamaș.

„Atâta mai era ca să stricăm emisiunea”, a spus Dan Alexa, în ediția 38 din 10 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

La final, toată lumea s-a împăcat și, după ce au primit plicul roșu cu indicații, concurenții au putut merge mai departe.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.