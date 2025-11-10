Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Irina Fodor a anunțat ce echipă a câștigat avantajul pus la bătaie

În ediția 38 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Irina Fodor a anunțat ce echipă a câștigat avantajul pus la bătaie în ediția din 10 noiembrie 2025.

Ziua a început în forță pentru concurenții din ediția 38 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor. După numeroase misiuni și provocări, cele trei echipe s-au întâlnit cu Irina Fodor pentru a afla cine a câștigat avantajul pus la bătaie.

Descoperă în rândurile de mai jos, în ediția din 10 noiembrie 2025, despre ce echipă este vorba.

Irina Fodor a anunțat ce echipă a câștigat avantajul pus la bătaie în ediția 38 din 10 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Expresss

A fost o zi plină de tot felul de provocări. Ziua a început în forță cu provocarea de a găsi câțiva localnici la izvoarele termale publice, pentru a face schimb de leacuri naturiste coreene și române. Apoi, la muzeul național al științei, echipele au fost puse să se ia la întrecere cu tehnologia. A urmat apoi misiunea de a intra în pielea unor actori de k-drama, iar misiunea nu a fost deloc ușoară. Cu ultimele puteri, concurenții au făcut autostopul și au fugit spre Irina Fodor, ca să afle cine a câștigat avantajul pus la bătaie de Irina Fodor.

Citește și: Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Gabi Tamaș și un regizor din Coreea, schimb acid de replici! De ce s-au certat

Cei care au câștigat acest bonus a fost chiar echipa formată din Gabi Tamaș și Dan Alexa. Bucuria a fost peste măsură.

„Am simțit că am câștigat Asia Express, așa mă simțeam”, a zis Dan Alexa, sfârșit, după câteva zile în care frigul le-a intrat în oase.

Restul echipelor au fost nevoite să își caute un loc de cazare și să se pregătească pentru una dintre cele mai grele zile din competiție. Finala e aproape, așa că nimeni nu își permite să piardă.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.