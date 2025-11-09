Antena Căutare
Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Reacția lui Dan Alexa după ce a mâncat kimchi. Prin ce probă dificilă a trecut

În semifinala sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025, concurenții au primit o misiune dificilă: să mănânce kimchi, un preparat specific zonelor din Coreea de Sud. Iată cum a reacționat Dan Alexa după ce a gustat acest fel de mâncare.

Publicat: Duminica, 09 Noiembrie 2025, 22:31 | Actualizat Duminica, 09 Noiembrie 2025, 17:47
În semifinala sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025, concurenții au primit o misiune dificilă: să mănânce kimchi

Provocările nu au întârziat să apară în semifinala sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025. Se pare că nu doar temperaturile scăzute au reprezentat un obstacol pentru concurenți, ci și misiunile dificile.

Etapa finală a competiției a pus echipele în situații neașteptate. Și de data aceasta, perechile de vedete au descoperit lucruri noi specifice Coreei de Sud. După ce au pregătit un butoi de sos de soia pentru fermentat, echipele au pornit către Daejeon.

Autostopul în condiții meteo nefavorabile a fost un adevărat calvar pentru Karmen Simionescu, Olga Barcari, Alexandru Ion, Ștefan Floroaica, Gabriel Tamaș și Dan Alexa. Mai mult, acestora le-a fost extrem de greu să oprească mașini.

Cum a reacționat Dan Alexa după ce a gustat kimchi în semifinala Asia Express - Drumul Eroilor sezonul 8, de pe 9 noiembrie 2025

În ediția 37 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025, răbdarea concurenților a fost pusă la încercare. Deși le-a fost foarte frig pe traseu, aceștia au continuat cursa fără scuze.

După un autostop dificil, echipele au ajuns în Daejeon, unde au intrat în universul unei alte tradiții coreene milenare, Kimjang, arta sacră a preparării kimchi-ului. Perechile de vedete au fost nevoite să guste din acest preparat și să ghicească pasta corectă de ardei iute folosită la realizarea lui.

Dan Alexa a fost luat prin surprindere de gustul acestui fel de mâncare din Coreea de Sud. Așadar, reacția lui nu a întârziat să apară. Tot în semifinala Asia Express, Gabriel Tamaș a dezvăluit că este un iubitor al kimchi-ului.

„Uite și tu unde am ajuns, la ce probă am ajuns!”, a dezvăluit Dan Alexa.

„Eu am o regulă, unde nu știu nu mă bag! Dar m-am băgat și rău am făcut! Am gustat și mi-a luat gura foc. Nu mai gust nici dacă mor, chiar și dacă primesc penalizare 30 de minute!”, a mai adăugat el după ce a gustat preparatul.

Marea Finală Asia Express sezonul 8 se vede miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

