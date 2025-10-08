Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Joseph Adam a fost scos din sărite de soția lui, Anda Adam. Ce s-a întâmplat: „Taci!”

Joseph Adam a fost scos din sărite de soția lui, Anda Adam, la o probă în cursa de ultima șansă. Concurentul și-a stăpânit cu greu reacțiile din ediția 20 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 8 octombrie 2025.

Cursa pentru ultima șansă a adus o mulțime de surprize pe micile ecrane ale publicului. Mara Bănică și Serghei Mizil, Anda Adam și Joseph, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au trecut prin misiuni dificile și situații imprevizibile.

Deși au avut parte de foarte multe provocări, echipele au făcut tot ce au putut pentru a nu risca eliminarea. Unii au scos la iveală strategii uluitoare, în timp ce alții au simțit nevoia să ceară ajutorul „rivalilor”.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. Ce au pățit Mara Bănică și Serghei Mizil după ce au vorbit în română cu un localnic

Probele au dat mari bătăi de cap perechilor de vedete. Concurenții au fost nevoiți să muncească alături de localnici pentru a produce vin de orez, iar mai apoi au mers direct pe terenul de sport, unde au jucat tenis cu profesioniști.

Ultima misiune i-a pus capac lui Jospeh Adam. Acesta a fost scos din sărite de Anda Adam în timp ce învăța să defileze cot la cot alături de pionieri.

Ce l-a făcut pe Jospeh Adam să răbufnească în ediția 20 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 8 octombrie 2025

Joseph Adam nu s-a mai putut abține și a răbufnit atunci când a primit indicații de la soția lui în privința mișcărilor pe care trebuie să le facă. Între cei doi s-au dat replici acide, chiar în fața camerelor de filmat.

„Ține degetul întins!”, a fost replica ce a încins spiritele.

„Nu e de la deget! Și la asta comentezi, aici te-aș lăsa două zile!”, a spus concurentul.

„Poți să mă lași, te rog din suflet! Taci, iar vorbești, las-o pe ea!”, i-a mai zis el.

„De nu te bat până la finalul emisiunii!”, i-a dezvăluit Anda Adam în glumă.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. Ce pedeapsă au primit Mara Bănică și Serghei Mizil după ce au scăpat de eliminare

„Îmi tot dai ordine!”, a mai spus soțul artistei, vizibil deranjat de indicațiile acesteia.

„Îmi dădeai indicații mai mult ca doamna, deja mă enervam!”, a mai povestit Joseph Adam în cadrul unui testimonial.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.