Valerie Lungu și-a pălmuit iubitul la Asia Express! Ce s-a întâmplat între concurentă și Alex în timpul competiției

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut parte de un moment neașteptat la Asia Express. Concurenta și-a pălmuit iubitul în timpul unei probe, iar reacția lui a surprins-o!

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut parte de o provocare neașteptată pe Drumul Mătăsii, care le-a pus răbdarea la încercare și a stârnit un moment tensionat între ei.

Momente neașteptate la Asia Express

Cei doi concurenți au primit o misiune în care au trebuit să interpreteze două personaje, sub supravegherea atentă a unui regizor. Pentru a obține ștampila cu puncte, aceștia trebuiau să respecte indicațiile primite și să intre cât mai bine în rolurile repartizate.

Proba nu s-a dovedit însă atât de simplă pe cât părea la început. În timpul repetițiilor, Valerie Lungu a fost pusă în situația de a-și pălmui partenerul, așa cum era prevăzut în scenariu. Concurenta a ezitat și a refuzat inițial să facă acest gest, chiar dacă Alex a insistat că o asemenea scenă ar putea să-i ajute să interpreteze mai convingător personajele.

Articolul continuă după reclamă

Iubitul ei a încercat să o convingă să respecte indicațiile regizorului și să nu se teamă să joace scena până la capăt. Valerie a părut însă că nu se simte confortabil să-l lovească, iar repetiția a continuat în acest context.

Ce s-a întâmplat între concurentă și Alex în timpul competiției

Într-un moment în care Alex nu se aștepta, concurenta a decis totuși să treacă la acțiune și i-a aplicat o palmă.

Gestul a fost suficient pentru a schimba atmosfera dintre cei doi. Dacă Valerie a tratat întâmplarea cu umor și nu a părut să acorde prea multă importanță momentului, Alex nu a avut aceeași reacție. Acesta a fost vizibil deranjat de lovitura primită, iar schimbul de replici dintre ei a arătat că situația nu i s-a părut deloc amuzantă.

„Mi-a dat o palmă de mi-au sărit dinții”, a spus Alex, după momentul neașteptat.

Scena a demonstrat încă o dată că probele de la Asia Express nu le testează concurenților doar rezistența fizică și capacitatea de adaptare, ci și răbdarea și felul în care gestionează situațiile neprevăzute. Pentru Valerie și Alex, o simplă repetiție s-a transformat într-un motiv de tensiune, chiar dacă totul a pornit de la cerințele unei misiuni.

Pe Drumul Mătăsii, presiunea crește de la o probă la alta, iar fiecare echipă trebuie să facă față unor provocări tot mai dificile. În semifinală, orice ezitare sau neînțelegere poate influența parcursul concurenților în lupta pentru un loc în marea finală.