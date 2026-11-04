Asia Express 2026. A început lupta pentru ultimele două locuri din marea finală. Prima misiune s-a lăsat cu penalizări
Episodul 36 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 4 noiembrie 2026. Trei echipe se luptă pentru ultimele două locuri din marea finală. Gabi și Alexuc, Mirela și Oana, Loredana și Ana au început cursa pentru ultima șansă. Ei au devenit mai întâi profesori, pentru a câștiga avantajul înainte de cursă. Aceștia au trebuit să găsească doi ”elevi” pe care să-i învețe despre România. Nu oricum, ci îmbrăcați în port național.
Miercuri, 04.11.2026, 21:45