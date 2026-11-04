Asia Express 2026. A început lupta pentru ultimele două locuri din marea finală. Prima misiune s-a lăsat cu penalizări

Episodul 36 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 4 noiembrie 2026. Trei echipe se luptă pentru ultimele două locuri din marea finală. Gabi și Alexuc, Mirela și Oana, Loredana și Ana au început cursa pentru ultima șansă. Ei au devenit mai întâi profesori, pentru a câștiga avantajul înainte de cursă. Aceștia au trebuit să găsească doi ”elevi” pe care să-i învețe despre România. Nu oricum, ci îmbrăcați în port național.

Asia Express 2026. Cum arată clasamentul și ce echipă a câștigat ștampila de FINALIST!

Miercuri, 04.11.2026, 21:30

Asia Express 2026. Concurenții au citit scrisorile pentru partenerii lor! Irina Fodor s-a...

Miercuri, 04.11.2026, 21:25

Asia Express 2026. Au ieșit scântei între două echipe din cauza unui loc de cazare: Stați la...

Miercuri, 04.11.2026, 20:30

Asia Express 2026. Ce cadou neașteptat a primit Irina Fodor de la prima echipă ajunsă la ea

Marti, 03.11.2026, 23:50

Asia Express 2026. Momente dificile pentru concurenți! Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la un pas...

Marti, 03.11.2026, 23:47

Asia Express 2026. Oana Tomoiagă, paralizată de frică la misiunea cu bărcuța pe apă

Marti, 03.11.2026, 23:20

Asia Express 2026. Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, impresionate de ce au găsit într-o...

Marti, 03.11.2026, 23:00

Asia Express 2026. Valerie Lungu a făcut o criză de plâns: Efectiv m-am simțit cel mai de...

Marti, 03.11.2026, 22:34

Asia Express 2026. Cine a câștigat penultimul joc de avantaj: A fost una dintre cele mai grele...

Marti, 03.11.2026, 22:00

Asia Express 2026. Alexuc, surpriză de proporții la cazare: Nu știam dacă încap să urc...

Marti, 03.11.2026, 21:35

Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă. Valerie Lungu, din nou...

Marti, 03.11.2026, 21:20

Asia Express 2026. Concurenții, în căutare de cutiuțe cu ștampile la "groapa cu nisip"

Marti, 03.11.2026, 20:00