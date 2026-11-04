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Asia Express 2026. A început lupta pentru ultimele două locuri din marea finală. Prima misiune s-a lăsat cu penalizări

Episodul 36 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 4 noiembrie 2026. Trei echipe se luptă pentru ultimele două locuri din marea finală. Gabi și Alexuc, Mirela și Oana, Loredana și Ana au început cursa pentru ultima șansă. Ei au devenit mai întâi profesori, pentru a câștiga avantajul înainte de cursă. Aceștia au trebuit să găsească doi ”elevi” pe care să-i învețe despre România. Nu oricum, ci îmbrăcați în port național.
Miercuri, 04.11.2026, 21:45
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Asia Express 2026. Cum arată clasamentul și ce echipă a câștigat ștampila de FINALIST!

Asia Express 2026. Cum arată clasamentul și ce echipă a câștigat ștampila de FINALIST!

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 21:30 Asia Express 2026. Concurenții au citit scrisorile pentru partenerii lor! Irina Fodor s-a emoționat până la lacrimi

Asia Express 2026. Concurenții au citit scrisorile pentru partenerii lor! Irina Fodor s-a emoționat până la lacrimi

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 21:25 Asia Express 2026. Au ieșit scântei între două echipe din cauza unui loc de cazare: Stați la rând!

Asia Express 2026. Au ieșit scântei între două echipe din cauza unui loc de cazare: Stați la rând!

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, întrebări incomode la proba „Lucrare de control”. Cum a răspuns

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, întrebări incomode la proba „Lucrare de control”. Cum a răspuns

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, față în față cu spaimele de Halloween. Pe cine a descoperit la jocul Noaptea munții

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, față în față cu spaimele de Halloween. Pe cine a descoperit la jocul Noaptea munții

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Monica Davidescu la Revelionul 1992: „La casting erau 1000 și ceva de oameni”

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Monica Davidescu la Revelionul 1992: „La casting erau 1000 și ceva de oameni”

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:48 Furnicuțele 2026. Monica Davidescu și Cosmin Vîjeu, duel la „Darts uman”. Cine a adunat cele mai multe puncte

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu și Cosmin Vîjeu, duel la „Darts uman”. Cine a adunat cele mai multe puncte

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:46 Ghidul Furnicutelor de Black Friday la eMAG. Cum plătești în 12 rate fixe cu dobândă zero.

Ghidul Furnicutelor de Black Friday la eMAG. Cum plătești în 12 rate fixe cu dobândă zero.

Miercuri, 04.11.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, în lacrimi: „Aveam 3 ani când am pierdut-o pe mama”

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, în lacrimi: „Aveam 3 ani când am pierdut-o pe mama”

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:36 Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, despre șocul trăit la prima vizită în Capitală: ”Metroul m-a bulversat total!”

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, despre șocul trăit la prima vizită în Capitală: ”Metroul m-a bulversat total!”

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:32 Furnicuțele 2026. Ce discută fiica Monicăi Davidescu cu mama, fără tata de față: „Avem secrete!”

Furnicuțele 2026. Ce discută fiica Monicăi Davidescu cu mama, fără tata de față: „Avem secrete!”

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Monica Davidescu și Aurelian Temișan, mărturisiri despre începutul poveștii lor de iubire

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu și Aurelian Temișan, mărturisiri despre începutul poveștii lor de iubire

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:17
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