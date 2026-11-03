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Home Asia Express Video Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă. Valerie Lungu, din nou nemulțumită: De fiecare dată ei sunt înaintea noastră!
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Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă. Valerie Lungu, din nou nemulțumită: De fiecare dată ei sunt înaintea noastră!

Episodul 35 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 3 noiembrie 2026. Calificarea la jocul de amuletă este extrem de importantă pentru fiecare echipă. Atât Valerie și Alex, cât și Gabi și Alexuc au dat de un ambuteiaj. Ceea ce i-a salvat a fost decizia de a se da jos din mașină și de a alerga până la punctul de întâlnire cu Irina. Primii care au ajuns la pupitru au fost Gabi și Alexuc. Imediat după ei au fost Valerie și Alex!
Marti, 03.11.2026, 21:20
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Asia Express 2026. Concurenții, în căutare de cutiuțe cu ștampile la "groapa cu nisip"

Asia Express 2026. Concurenții, în căutare de cutiuțe cu ștampile la "groapa cu nisip"

Logo show Marti, 03.11.2026, 20:00 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, la „Lucrarea de control” cu Cătălin Măruță. Ce spune că a pierdut când a plecat de acasă

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, la „Lucrarea de control” cu Cătălin Măruță. Ce spune că a pierdut când a plecat de acasă

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:58 Furnicuțele 2026. Sonia Trifan, despre relația specială cu Sanda Ladoși: „O legătură extraordinară!”

Furnicuțele 2026. Sonia Trifan, despre relația specială cu Sanda Ladoși: „O legătură extraordinară!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:41 Furnicuțele 2026. Provocare muzicală cu Sanda Ladoși! Recunoaște artista piesele din primele acorduri?

Furnicuțele 2026. Provocare muzicală cu Sanda Ladoși! Recunoaște artista piesele din primele acorduri?

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Fiul Sandei Ladoși o surprinde în emisiune! Ce spune Bogdan despre relația cu mama sa: „Mereu echilibrată!”

Furnicuțele 2026. Fiul Sandei Ladoși o surprinde în emisiune! Ce spune Bogdan despre relația cu mama sa: „Mereu echilibrată!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, mărturisiri despre divorțul părinților și greutățile vieții de familie: „Copiii nu trebuie să fie monedă de schimb!”

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, mărturisiri despre divorțul părinților și greutățile vieții de familie: „Copiii nu trebuie să fie monedă de schimb!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, despre legătura specială cu Marcel Pavel: „E ca fratele meu!”

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, despre legătura specială cu Marcel Pavel: „E ca fratele meu!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 17:54 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși a câștigat primii bani din muzică la doar 15 ani. Începutul parcursului său artistic

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși a câștigat primii bani din muzică la doar 15 ani. Începutul parcursului său artistic

Logo show Marti, 03.11.2026, 17:41 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, provocată la un joc ca la bâlci! Ce premiu a reușit să câștige

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, provocată la un joc ca la bâlci! Ce premiu a reușit să câștige

Logo show Marti, 03.11.2026, 17:21 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși a vrut să studieze Medicina, a făcut Dreptul și a ajuns artistă: „Mult timp investit!”

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși a vrut să studieze Medicina, a făcut Dreptul și a ajuns artistă: „Mult timp investit!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 17:15 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși s-a întors la Teatrul de Revistă. Artista spune ce moment i-a definit cariera

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși s-a întors la Teatrul de Revistă. Artista spune ce moment i-a definit cariera

Logo show Marti, 03.11.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio, tot mai apropiați! Se naște o nouă poveste de iubire?

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Claudio, tot mai apropiați! Se naște o nouă poveste de iubire?

Logo show Marti, 03.11.2026, 15:57
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