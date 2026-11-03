Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă. Valerie Lungu, din nou nemulțumită: De fiecare dată ei sunt înaintea noastră!

Episodul 35 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 3 noiembrie 2026. Calificarea la jocul de amuletă este extrem de importantă pentru fiecare echipă. Atât Valerie și Alex, cât și Gabi și Alexuc au dat de un ambuteiaj. Ceea ce i-a salvat a fost decizia de a se da jos din mașină și de a alerga până la punctul de întâlnire cu Irina. Primii care au ajuns la pupitru au fost Gabi și Alexuc. Imediat după ei au fost Valerie și Alex!

Marti, 03.11.2026, 21:20