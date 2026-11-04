Asia Express 2026. Concurenții de la cursa pentru ultima șansă au devenit vânzători online pentru o zi
Episodul 36 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 4 noiembrie 2026. Vânzarea online în China este la un nivel înalt. Cei care prezintă produsele în fața camerelor sunt antrenați special pentru asta: trebuie să susțină un ritm alert, să aibă carismă, să prezinte corect produsele și multe altele.
Concurenții au intrat în pielea vânzătorilor online pentru o nouă misiune în cadrul cursei pentru ultima șansă din semifinală.
Miercuri, 04.11.2026, 23:40