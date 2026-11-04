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Asia Express 2026. Concurenții de la cursa pentru ultima șansă au devenit vânzători online pentru o zi

Episodul 36 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 4 noiembrie 2026. Vânzarea online în China este la un nivel înalt. Cei care prezintă produsele în fața camerelor sunt antrenați special pentru asta: trebuie să susțină un ritm alert, să aibă carismă, să prezinte corect produsele și multe altele. Concurenții au intrat în pielea vânzătorilor online pentru o nouă misiune în cadrul cursei pentru ultima șansă din semifinală.
Miercuri, 04.11.2026, 23:40
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Asia Express 2026. Ce echipă a fost eliminată din competiție. Iată care sunt finaliștii

Asia Express 2026. Ce echipă a fost eliminată din competiție. Iată care sunt finaliștii

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 23:55 Asia Express 2026. Gabi Torje și Alexuc, puși în dificultate de o misiune neobișnuită: Mângâiam toate femeile în cap!

Asia Express 2026. Gabi Torje și Alexuc, puși în dificultate de o misiune neobișnuită: Mângâiam toate femeile în cap!

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 23:05 Asia Express 2026. Loredana Chivu a întâmpinat dificultăți în timpul misiunii de cules frunze de ceai

Asia Express 2026. Loredana Chivu a întâmpinat dificultăți în timpul misiunii de cules frunze de ceai

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 22:30 Asia Express 2026. Echipele au avut parte de o provocare plină de adrenalină pe un traseu de karting în mijlocul munților

Asia Express 2026. Echipele au avut parte de o provocare plină de adrenalină pe un traseu de karting în mijlocul munților

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 22:09 Asia Express 2026. A început lupta pentru ultimele două locuri din marea finală. Prima misiune s-a lăsat cu penalizări

Asia Express 2026. A început lupta pentru ultimele două locuri din marea finală. Prima misiune s-a lăsat cu penalizări

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 21:45 Asia Express 2026. Cum arată clasamentul și ce echipă a câștigat ștampila de FINALIST!

Asia Express 2026. Cum arată clasamentul și ce echipă a câștigat ștampila de FINALIST!

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 21:30 Asia Express 2026. Concurenții au citit scrisorile pentru partenerii lor! Irina Fodor s-a emoționat până la lacrimi

Asia Express 2026. Concurenții au citit scrisorile pentru partenerii lor! Irina Fodor s-a emoționat până la lacrimi

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 21:25 Asia Express 2026. Au ieșit scântei între două echipe din cauza unui loc de cazare: Stați la rând!

Asia Express 2026. Au ieșit scântei între două echipe din cauza unui loc de cazare: Stați la rând!

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, întrebări incomode la proba „Lucrare de control”. Cum a răspuns

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, întrebări incomode la proba „Lucrare de control”. Cum a răspuns

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, față în față cu spaimele de Halloween. Pe cine a descoperit la jocul Noaptea munții

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu, față în față cu spaimele de Halloween. Pe cine a descoperit la jocul Noaptea munții

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Monica Davidescu la Revelionul 1992: „La casting erau 1000 și ceva de oameni”

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Monica Davidescu la Revelionul 1992: „La casting erau 1000 și ceva de oameni”

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:48 Furnicuțele 2026. Monica Davidescu și Cosmin Vîjeu, duel la „Darts uman”. Cine a adunat cele mai multe puncte

Furnicuțele 2026. Monica Davidescu și Cosmin Vîjeu, duel la „Darts uman”. Cine a adunat cele mai multe puncte

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 18:46
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