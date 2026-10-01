Asia Express 2026. Frica de înălțime, pusă la încercare: ”M-a luat panica!”

Episodul 16 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 1 octombrie 2026. Prima provocare pentru obținerea unei medalii i-a dus pe concurenții „Asia Express” pe cel mai mare pod de sticlă din lume. Loredana Chivu și Gabi Torje au avut emoții puternice din cauza fricii de înălțime, în timp ce Maya a fost impresionată de experiență. „Nu m-am uitat, nu mă uit în jos, o să văd la TV pe unde am fost”, a spus Gabi Torje.

Joi, 01.10.2026, 22:00