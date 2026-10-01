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Asia Express 2026. Frica de înălțime, pusă la încercare: ”M-a luat panica!”

Episodul 16 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 1 octombrie 2026. Prima provocare pentru obținerea unei medalii i-a dus pe concurenții „Asia Express” pe cel mai mare pod de sticlă din lume. Loredana Chivu și Gabi Torje au avut emoții puternice din cauza fricii de înălțime, în timp ce Maya a fost impresionată de experiență. „Nu m-am uitat, nu mă uit în jos, o să văd la TV pe unde am fost”, a spus Gabi Torje.
Joi, 01.10.2026, 22:00
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Asia Express 2026. O echipă, în pericol de eliminare! Ce culoare a avut mătasea

Asia Express 2026. O echipă, în pericol de eliminare! Ce culoare a avut mătasea

Logo show Joi, 01.10.2026, 23:59 Asia Express 2026. Concurenții au mâncat un preparat cu miros respingător: „Zici că sunt șosete plouate. Oribil!”

Asia Express 2026. Concurenții au mâncat un preparat cu miros respingător: „Zici că sunt șosete plouate. Oribil!”

Logo show Joi, 01.10.2026, 23:25 Asia Express 2026. Maya, confesiune în lacrimi: „Mă gândesc la momentul în care va trebui să trăiesc fără mama!”

Asia Express 2026. Maya, confesiune în lacrimi: „Mă gândesc la momentul în care va trebui să trăiesc fără mama!”

Logo show Joi, 01.10.2026, 22:33 Asia Express 2026. Gabi Torje a refuzat proba! Alin Ciurariu: „Nu mai are niciun rost să stăm în această emisiune!”

Asia Express 2026. Gabi Torje a refuzat proba! Alin Ciurariu: „Nu mai are niciun rost să stăm în această emisiune!”

Logo show Joi, 01.10.2026, 22:30 Asia Express 2026. Mirela Rețegan, provocare la înălțime: E ceva ce trăiesc o singură dată

Asia Express 2026. Mirela Rețegan, provocare la înălțime: E ceva ce trăiesc o singură dată

Logo show Joi, 01.10.2026, 22:18 Asia Express 2026. Probă periculoasă! Concurenții au trebuit să urce pe o stâncă verticală

Asia Express 2026. Probă periculoasă! Concurenții au trebuit să urce pe o stâncă verticală

Logo show Joi, 01.10.2026, 22:08 Asia Express 2026. Trei echipe, în cursa pentru ultima șansă! Cine sunt concurenții

Asia Express 2026. Trei echipe, în cursa pentru ultima șansă! Cine sunt concurenții

Logo show Joi, 01.10.2026, 21:15 Asia Express 2026. Cursa pentru ultima șansă începe în locurile care au inspirat „Avatar”!

Asia Express 2026. Cursa pentru ultima șansă începe în locurile care au inspirat „Avatar”!

Logo show Joi, 01.10.2026, 20:40 Furnicuțele 2026. Gabi Torje, la „Lucrarea de control”! Ce întrebări i-a pregătit Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Gabi Torje, la „Lucrarea de control”! Ce întrebări i-a pregătit Cătălin Măruță

Logo show Joi, 01.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Peretele le pune probleme lui Gabi Torje și Gabi Tamaș! Cine a reușit să-l evite

Furnicuțele 2026. Peretele le pune probleme lui Gabi Torje și Gabi Tamaș! Cine a reușit să-l evite

Logo show Joi, 01.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Jocul Fă-te afiș le-a dat de furcă! Gabi Torje, Gabi Tamaș și Oase s-au distrat copios

Furnicuțele 2026. Jocul Fă-te afiș le-a dat de furcă! Gabi Torje, Gabi Tamaș și Oase s-au distrat copios

Logo show Joi, 01.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Gabi Torje și Gabi Tamaș, prieteni din perioada Dinamo! Povestea întâlnirii lor

Furnicuțele 2026. Gabi Torje și Gabi Tamaș, prieteni din perioada Dinamo! Povestea întâlnirii lor

Logo show Joi, 01.10.2026, 18:30
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