Asia Express 2026. Gabi Torje și Alexuc, puși în dificultate de o misiune neobișnuită: Mângâiam toate femeile în cap!

Episodul 36 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 4 noiembrie 2026. De la ceai, concurenții au trecut la peruci. Pentru a termina misiunea concurenții au fost nevoiți să găsească o persoană anume care să le dea mai multe produse. Elementul-cheie: peruca. Persoana pe care trebuiau să o găsească purta și ea o perucă, iar concurenții trebuiau să urmărească indicii pentru a o identifica.

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