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Asia Express 2026. Valerie Lungu a făcut o criză de plâns: Efectiv m-am simțit cel mai de ratat om!

Episodul 35 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 3 noiembrie 2026. Deși au avut un avantaj de 10 minute, Valerie și Alex nu au reușit să îl fructifice. În ciuda eforturilor de a opri o mașină la autostop, șoferii refuzau să îi ia. Înainte de a pleca de la locul de întâlnire cu Irina, Valerie și Alex i-au văzut pe toți ceilalți concurenți plecând rând pe rând.
Marti, 03.11.2026, 22:34
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Asia Express 2026. Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, impresionate de ce au găsit într-o scoică: Nu am văzut niciodată așa ceva!

Asia Express 2026. Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, impresionate de ce au găsit într-o scoică: Nu am văzut niciodată așa ceva!

Logo show Marti, 03.11.2026, 23:00 Asia Express 2026. Cine a câștigat penultimul joc de avantaj: A fost una dintre cele mai grele probe din competiție!

Asia Express 2026. Cine a câștigat penultimul joc de avantaj: A fost una dintre cele mai grele probe din competiție!

Logo show Marti, 03.11.2026, 22:00 Asia Express 2026. Alexuc, surpriză de proporții la cazare: Nu știam dacă încap să urc scările ălea!

Asia Express 2026. Alexuc, surpriză de proporții la cazare: Nu știam dacă încap să urc scările ălea!

Logo show Marti, 03.11.2026, 21:35 Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă. Valerie Lungu, din nou nemulțumită: De fiecare dată ei sunt înaintea noastră!

Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă. Valerie Lungu, din nou nemulțumită: De fiecare dată ei sunt înaintea noastră!

Logo show Marti, 03.11.2026, 21:20 Asia Express 2026. Concurenții, în căutare de cutiuțe cu ștampile la "groapa cu nisip"

Asia Express 2026. Concurenții, în căutare de cutiuțe cu ștampile la "groapa cu nisip"

Logo show Marti, 03.11.2026, 20:00 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, la „Lucrarea de control” cu Cătălin Măruță. Ce spune că a pierdut când a plecat de acasă

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, la „Lucrarea de control” cu Cătălin Măruță. Ce spune că a pierdut când a plecat de acasă

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:58 Furnicuțele 2026. Sonia Trifan, despre relația specială cu Sanda Ladoși: „O legătură extraordinară!”

Furnicuțele 2026. Sonia Trifan, despre relația specială cu Sanda Ladoși: „O legătură extraordinară!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:41 Furnicuțele 2026. Provocare muzicală cu Sanda Ladoși! Recunoaște artista piesele din primele acorduri?

Furnicuțele 2026. Provocare muzicală cu Sanda Ladoși! Recunoaște artista piesele din primele acorduri?

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Fiul Sandei Ladoși o surprinde în emisiune! Ce spune Bogdan despre relația cu mama sa: „Mereu echilibrată!”

Furnicuțele 2026. Fiul Sandei Ladoși o surprinde în emisiune! Ce spune Bogdan despre relația cu mama sa: „Mereu echilibrată!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, mărturisiri despre divorțul părinților și greutățile vieții de familie: „Copiii nu trebuie să fie monedă de schimb!”

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, mărturisiri despre divorțul părinților și greutățile vieții de familie: „Copiii nu trebuie să fie monedă de schimb!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, despre legătura specială cu Marcel Pavel: „E ca fratele meu!”

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși, despre legătura specială cu Marcel Pavel: „E ca fratele meu!”

Logo show Marti, 03.11.2026, 17:54 Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși a câștigat primii bani din muzică la doar 15 ani. Începutul parcursului său artistic

Furnicuțele 2026. Sanda Ladoși a câștigat primii bani din muzică la doar 15 ani. Începutul parcursului său artistic

Logo show Marti, 03.11.2026, 17:41
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