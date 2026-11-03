Asia Express 2026. Valerie Lungu a făcut o criză de plâns: Efectiv m-am simțit cel mai de ratat om!

Episodul 35 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 3 noiembrie 2026. Deși au avut un avantaj de 10 minute, Valerie și Alex nu au reușit să îl fructifice. În ciuda eforturilor de a opri o mașină la autostop, șoferii refuzau să îi ia. Înainte de a pleca de la locul de întâlnire cu Irina, Valerie și Alex i-au văzut pe toți ceilalți concurenți plecând rând pe rând.

Marti, 03.11.2026, 22:34