Asia Express, 22 septembrie 2025. Joseph și Anda Adam au luat o decizie surprinzătoare! Au anunțat că vor să abandoneze emisiunea

Episodul 10 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 22 septembrie 2025. Joseph și Anda Adam s-au demoralizat în momentul în care au văzut că Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au oprit la stația pe care cei dintâi au crezut că au rezervat-o, lăsându-și ghiozdanele acolo, motiv pentru care au anunțat că s-a înțeles din nou ceva diferit. Cei doi au considerat că este nedrept ce s-a întâmplat la primul joc, motiv pentru care au ales să renunțe la microfoane, explicând că vor să abandoneze emisiunea.
Luni, 22.09.2025, 20:50
