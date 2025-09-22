Asia Express, 22 septembrie 2025. Raluca Bădulescu a avut nevoie de perfuzie la cazare

Episodul 10 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 22 septembrie 2025. După o zi lungă și plină de obstacole, concurenții au reușit să găsească cazări unde au reușit să se odihnească în limita posibilităților. Raluca Bădulescu nu s-a simțit foarte bine, însă din punct de vedere fizic, deoarece s-a simțit foarte rău, având nevoie chiar de o perfuzie care să o pună pe picioare.

Luni, 22.09.2025, 21:39