Argentina - Egipt 3-2. Din infern, în paradis! Campioana mondială en-titre a revenit de la 0-2!

Argentina s-a califcat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 după o victorie uriașă în fața Egiptului! Campioana mondială en-titre s-a impus cu scorul de 3-2, după ce a revenit de la 0-2! Meciul s-a văzut în direct la Antena 1 și liveVIDEO în AntenaPlay!

Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 20:16 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 21:26

După victoria chinuită împotriva Capului Verde, campioana mondială en-titre se pregătea de un nou test contra unei formații de pe continentul negru! De data aceasta trebuia să treacă de Egiptul lui Mohamed Salah și Omar Marmoush, cele două vedete din Premier League.

Formația antrenată de Hossam Hassan a început mai bine meciul și a deschis scorul prin Yasser Ibrahim, în minutul 15, cu o lovitură de cap din interiorul careului!

Patru minute mai târziu sud-americanii au primit un penalty! Haissem Hassan l-a faultat pe Alvarez în careu, iar arbitrul a acordat lovitura de la 11 metri. Leo Messi, golgheterul Cupei Mondiale cu 7 goluri, la egalitate cu Kylian Mbappe, a ratat însă lovitura de pedeapsă!

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Argentinienii au continuat ofensiva la poarta africanilor, iar în minutul 31, Messi a executat o lovitură liberă de la mare distanță, însă balonul a lovit bara!

Ultima ocazie a primei reprize s-a consemnat în minutul 39, atunci când după o pasă lungă în careu, Tagliafico a întors pentru Alvarez care a șutat din prima, însă Shoubir a avut o paradă de senzație.

După pauză argentinienii au luat cu asalt poarta lui Shobeir, însă cei care au marcat au fost tot egiptenii. În minutul 59, Zico a dublat avantajul africanilor, însă spre bucuria sud-americanilor reușita a fost anulată după un fault în construcția fazei.

Până la urmă s-a făcut 2-0 pentru egipteni la capătul unui nou contraatac perfect pornit de la Salah, Ziko finalizând din prima fără nicio șansă pentru Dibu Martinez.

Eforturile ofensive ale argentinienilor au fost răsplătite în cele din urmă în minutul 79. Messi a centrat perfect la marginea careului de 6 metri de unde Romero a înscris cu capul. Și partida s-a relansat!

Inevitabilul s-a produs în cele din urmă șase minute mai târziu, când Messi s-a revanșat pentru toate ratările de până atunci și a restabilit egalitatea! Starul argentinian a înscris cu un șut din careu, mingea lovind și transversala înainte să intre în poartă.

Egiptenii au acuzat șocul primirii golului și naționala antrenată de Lionel Scaloni a dat lovitura în minutul 90+2 - Enzo Fernandez a făcut 3-2, după un contraatac perfect al campioanei en-titre.

Argentina se impune astfel în fața Egiptului și se califică în faza următoare a competiției unde va întâlni învingătoarea dintre Columbia și Elveția.

Echipele de start

Argentina: Martinez E. - Tagliafico, Martinez L., Romero, Molina - Fernandes, Paredes, Mac Allister, de Paul - Alvarez, Messi

Rezerve: Almada, Barco, Gonzalez, Lo Celso, Lopez, Martinez La., Medina, Montiel, Musso, Otamendi, Palacios, Paz, Rulli, Senesi, Simeone. Selecționer: Lionel Scaloni

Egipt: Shobeir - Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez - Ashour, Attia, Lasheen, Hassan - Salah, Ziko

Rezerve: Abdelkarim, Abdelmaguid, Adel, Alaa M. Alaa T., Dunga, El Shenawy, Fathy, Marmoush, Saber, Soliman, Trezeguet, Zizo. Selecționer: Hossam Hassan