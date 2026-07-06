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Cum arată Ronaldo la 4 ani, poză rară de arhivă. Nu îl recunoști deloc

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți fotbaliști ai planetei. Iată cum arată la 4 ani, poză rară din arhivă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Iulie 2026, 14:22 | Actualizat Luni, 06 Iulie 2026, 14:50
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Cum arată Ronaldo la 4 ani, poză rară de arhivă. Nu îl recunoști deloc | Profimedia Images
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O echipă despre care se crede că poate realiza lucruri importante, dar care are încă o mare întrebare de rezolvat: în esență, foarte puține s-au schimbat pentru Portugalia între Campionatul Mondial din 2022 și cel din 2026.

Cum arată Ronaldo la 4 ani, poză rară de arhivă

Evoluția modestă a lui Cristiano Ronaldo în remiza, 1-1, cu RD Congo a reaprins dezbaterea privind locul său în primul „11”. La 41 de ani, mulți se întreabă dacă unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie ar trebui să mai fie titular la un turneu final.

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De fapt, nu este o discuție nouă. Antrenorul Portugaliei, Roberto Martinez, se confruntă cu aceleași dileme care i-au dat bătăi de cap și predecesorului său, Fernando Santos, la Mondialul din Qatar. Atunci, Santos a decis să îl lase pe Ronaldo pe banca de rezerve după faza grupelor. Martinez, în schimb, continuă să mizeze pe el.

Mulți suporteri portughezi nu înțeleg cum s-a ajuns din nou în această situație. Cupa Mondială din 2022 părea să marcheze finalul unei ere. Ronaldo avea atunci 37 de ani și părea că nu mai poate ține ritmul. Deși decizia de a-l lăsa rezervă în meciurile eliminatorii cu Elveția și Maroc a surprins, ea avea o justificare clară.

La scurt timp după turneul din Qatar, Fernando Santos a fost înlocuit cu Roberto Martinez, iar Ronaldo a părăsit fotbalul european pentru a semna cu Al Nassr, în Arabia Saudită, după despărțirea tensionată de Manchester United. Pentru mulți, acesta părea începutul unei noi generații la naționala Portugaliei, fără Ronaldo în prim-plan. Totuși, schimbarea așteptată nu s-a produs.

Starul portughez nu și-a anunțat retragerea de la echipa națională, iar Martinez a continuat să îl convoace la fiecare acțiune, exact cum procedase și Fernando Santos. Astfel, la patru ani după ceea ce mulți credeau că va fi ultimul său Mondial, Portugalia se află în aceeași situație: aceleași întrebări și aceeași dezbatere.

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Ba chiar, Martinez pare și mai convins decât era Santos în 2022 că Ronaldo poate fi titular la acest nivel. Înaintea Mondialului din Qatar, stafful lui Fernando Santos discutase inclusiv varianta folosirii lui Ronaldo ca rezervă de lux în anumite partide. Din exterior, Roberto Martinez nu pare să ia în calcul această opțiune și începe să se declare obosit de întrebările repetate despre căpitanul Portugaliei, arată acest site.

Ce spun criticii despre Cristiano Ronaldo

Antrenorul spaniol este cunoscut drept unul dintre cei mai amabili oameni din fotbal, însă subiectul Ronaldo îi testează răbdarea. Înainte de EURO 2024, întrebat dacă atacantul mai poate fi titular, Martinez a răspuns printr-o întrebare:

„Știți câte minute a jucat Cristiano pentru Al Nassr sezonul trecut?”

După ce jurnalistul i-a răspuns că Ronaldo a fost titular în toate meciurile, selecționerul a zâmbit și a replicat:

„Tocmai v-ați răspuns singur la întrebare.”

Martinez știe că aproape fiecare conferință de presă va include întrebări despre Ronaldo și, de cele mai multe ori, își susține decizia cu statistici.

„Să ai un jucător care a marcat 25 de goluri în ultimele 30 de meciuri pentru echipa națională este un privilegiu”, declara el în luna februarie.

Ronaldo a fost golgheterul ediției 2024-2025 a Ligii Națiunilor, competiție câștigată de Portugalia, și a înscris atât în semifinala cu Germania, cât și în finala cu Spania. Și cifrele de la Al Nassr sunt impresionante: 30 de goluri în 37 de meciuri sezonul trecut și 35 de goluri în 41 de partide în sezonul precedent.

Criticii săi susțin însă că nivelul campionatului Arabiei Saudite nu se compară cu cel al marilor ligi europene. În plus, Ronaldo nu a mai marcat din acțiune la un turneu final major din iunie 2021.

Pentru Martinez, însă, cifrele vorbesc de la sine. Întrebat de ce l-a ținut atât de mult pe teren în meciul cu RD Congo, selecționerul a fost categoric:

„Nu are niciun sens să scoți de pe teren cel mai bun marcator din fotbalul mondial într-un meci în care ai nevoie de goluri.”

În rândul fanilor portughezi, opiniile sunt împărțite. Unii cred că Ronaldo nu poate greși, în timp ce alții sunt convinși că Martinez încearcă să îl mențină mulțumit deoarece, după Cupa Mondială, ar urma să preia banca tehnică a lui Al Nassr.

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În partida cu RD Congo, Ronaldo a avut doar 29 de atingeri ale balonului, a șutat de trei ori, fără să trimită vreun șut pe poartă. Evoluția sa a fost criticată de fostul atacant francez Thierry Henry, care l-a acuzat că a ales să finalizeze o fază în loc să îi paseze lui Bruno Fernandes, aflat într-o poziție mai bună.

„Echipa trebuie să înscrie, nu tu trebuie să înscrii”, a spus Henry, sugerând că Ronaldo joacă mai degrabă pentru propriile statistici decât pentru succesul Portugaliei.

Și fostul său coleg de la Manchester United, Paul Scholes, a fost extrem de tranșant:

„Cred că există o singură poziție în care un jucător de 41 de ani ar trebui să fie titular pe teren: cea de portar.”

Cum și-a început cariera Cristiano Ronaldo

Familia lui Cristiano Ronaldo este cea care îl ajută mereu să rămână cu picioarele pe pământ, însă, în același timp, i-a provocat și unele dintre cele mai dureroase momente din viață. De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, fotbalistul a izbucnit în lacrimi după ce a urmărit un interviu filmat cu tatăl său, José Dinis Aveiro, realizat în 2004, cu un an înainte ca acesta să moară.

În înregistrare, tatăl lui Cristiano spunea că este mândru de fiul său, însă mărturisea că preferă să urmărească meciurile de la Campionatul European din 2004 de acasă, și nu de pe stadionul din Lisabona.

„Sunt prea emoționat. Am prea multe emoții. Nu pot face asta”, spunea José Dinis Aveiro.

Cuvintele tatălui său l-au copleșit pe Cristiano Ronaldo, readucându-i în minte copilăria petrecută alături de un părinte care s-a confruntat cu dependența de alcool și care a murit când fotbalistul avea doar 20 de ani.

Vizibil emoționat, Ronaldo a mărturisit că regretă faptul că nu a avut niciodată o discuție cu adevărat profundă cu tatăl său și că acesta nu a trăit suficient pentru a-i vedea ascensiunea spectaculoasă în fotbal sau pentru a se bucura de trofeele și premiile câștigate de fiul său.

„Tatăl meu nu a văzut nimic. A murit prea tânăr. Dar asta a fost viața”, a spus Cristiano, ștergându-și lacrimile.

Considerat de mulți unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, în eterna rivalitate cu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo încă se întreabă dacă succesul său nu se datorează și faptului că tatăl său îl veghează din cer.

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Chiar dacă viața de familie nu a fost una lipsită de dificultăți, José Dinis Aveiro a fost cel care i-a insuflat pasiunea pentru fotbal și l-a îndrumat să urmeze acest drum, contribuind decisiv la formarea omului și sportivului care este astăzi.

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