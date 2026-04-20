Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri Probleme cu transportul la meciurile FIFA: cu ce situație se confruntă fanii

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Aprilie 2026, 18:00 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 18:02
Fanii din lumea sportului se confruntă cu o situație dificilă în contextul organizării meciurilor FIFA în Statele Unite ale Americii. Problemele legate de transport devin tot mai evidente, iar autoritățile locale trag un semnal de alarmă cu doar câteva luni înainte de disputarea partidelor de la Cupa Mondială pe stadionul MetLife.

Guvernatorul statului New Jersey, Mikie Sherrill, a intrat într-un conflict deschis cu FIFA, acuzând forul mondial că nu contribuie la costurile ridicate de transport suportate de fani. Oficialul susține că suporterii sunt nevoiți să plătească sume mult mai mari pentru a ajunge la stadion și că FIFA ar trebui să subvenționeze aceste cheltuieli.

Presa internațională a relatat că New Jersey Transit intenționează să introducă tarife speciale pentru evenimente, în cazul călătoriei de aproximativ 30 de minute de la Penn Station din New York până la stadionul MetLife din New Jersey.

Astfel, un bilet de tren pentru meciuri ar putea depăși 100 de dolari, de aproape șapte ori mai mult față de prețul obișnuit de 12,90 dolari pentru o călătorie dus-întors.

În plus, nu sunt planificate reduceri, ceea ce înseamnă că atât copiii, cât și seniorii vor plăti tariful integral.

Stadionul MetLife, care va purta denumirea de Stadionul New York/New Jersey pe durata Cupei Mondiale, va găzdui opt meciuri, inclusiv o partidă din faza grupelor în care va evolua Anglia, dar și finala programată pe 19 iulie.

Situația nu este singulară: la stadionul Gillette din Foxborough, în apropiere de Boston, prețurile au crescut semnificativ, biletele de tren ajungând la 80 de dolari, iar cele de autocar la aproximativ 95 de dolari.

Guvernatorul Sherrill a insistat că nu este corect ca povara acestor costuri să fie suportată de contribuabili sau de navetiștii obișnuiți. Potrivit acesteia, FIFA obține venituri uriașe din vânzarea biletelor și ar trebui să contribuie la acoperirea cheltuielilor de transport.

„Am moștenit un acord prin care FIFA nu oferă niciun dolar pentru transportul la Cupa Mondială. În timp ce NJ Transit este blocată cu o factură de 48 de milioane de dolari pentru a transporta fanii în siguranță la și de la meciuri, FIFA câștigă 11 miliarde de dolari. Nu voi permite ca navetiștii din New Jersey să suporte această povară ani la rând. FIFA ar trebui să plătească pentru aceste servicii. Dacă nu o face, nu voi lăsa ca statul nostru să fie dezavantajat”, a declarat guvernatorul într-o postare pe rețelele sociale.

Citește și: Hotelierii americani se tem că turneul nu va aduce valul de turişti aşteptat. FIFA ar fi anulat deja mii de camere rezervate

De cealaltă parte, un purtător de cuvânt al FIFA a afirmat că instituția a fost „surprinsă” de aceste declarații. Reprezentantul a subliniat că, în mod obișnuit, suporterii se așteaptă să plătească pentru transport și că nu au fost operate majorări similare pentru alte evenimente importante organizate în aceleași locații.

Pe lângă costurile de transport, și parcarea reprezintă o problemă majoră. La stadionul MetLife, un loc de parcare poate ajunge la 225 de dolari, în timp ce la Foxborough tariful este de aproximativ 175 de dolari pentru o mașină. Aceste prețuri ridicate pun o presiune suplimentară asupra fanilor, care trebuie să scoată din buzunar sume considerabile pentru a participa la meciurile Cupei Mondiale.

Hotelierii americani se tem că turneul nu va aduce valul de turişti aşteptat. FIFA ar fi anulat deja mii de camere rezer...
AS.ro “Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români”. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut &#8220;Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români&#8221;. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut
Observatornews.ro Cine este autorul masacrului din Louisiana. Bărbatul era fost militar şi tatăl a şapte dintre copiii ucişi Cine este autorul masacrului din Louisiana. Bărbatul era fost militar şi tatăl a şapte dintre copiii ucişi
Antena 3 Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman
SpyNews Maria Cârnaț, influencerița cu 10 copii, este în doliu! Mesajul care îți rupe sufletul Maria Cârnaț, influencerița cu 10 copii, este în doliu! Mesajul care îți rupe sufletul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Hotelierii americani se tem că turneul nu va aduce valul de turişti aşteptat. FIFA ar fi anulat deja mii de camere rezervate
Hotelierii americani se tem că turneul nu va aduce valul de turişti aşteptat. FIFA ar fi anulat deja mii de camere...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
O problemă neobișnuită afectează tricourile de la Campionatul Mondial. Cu ce se confruntă jucătorii de fotbal
O problemă neobișnuită afectează tricourile de la Campionatul Mondial. Cu ce se confruntă jucătorii de fotbal
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste rebelă
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă” Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!”
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!” BZI
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE Jurnalul
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din lume...
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
