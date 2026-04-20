Probleme cu transportul la meciurile FIFA: cu ce situație se confruntă fanii

Fanii se confruntă cu prețuri uriașe la transport și parcare pentru meciurile FIFA din SUA. Un bilet de tren poate depăși 100 de dolari, iar autoritățile critică lipsa implicării FIFA.

Fanii din lumea sportului se confruntă cu o situație dificilă în contextul organizării meciurilor FIFA în Statele Unite ale Americii. Problemele legate de transport devin tot mai evidente, iar autoritățile locale trag un semnal de alarmă cu doar câteva luni înainte de disputarea partidelor de la Cupa Mondială pe stadionul MetLife.

Probleme cu transportul la meciurile FIFA

Guvernatorul statului New Jersey, Mikie Sherrill, a intrat într-un conflict deschis cu FIFA, acuzând forul mondial că nu contribuie la costurile ridicate de transport suportate de fani. Oficialul susține că suporterii sunt nevoiți să plătească sume mult mai mari pentru a ajunge la stadion și că FIFA ar trebui să subvenționeze aceste cheltuieli.

Presa internațională a relatat că New Jersey Transit intenționează să introducă tarife speciale pentru evenimente, în cazul călătoriei de aproximativ 30 de minute de la Penn Station din New York până la stadionul MetLife din New Jersey.

Astfel, un bilet de tren pentru meciuri ar putea depăși 100 de dolari, de aproape șapte ori mai mult față de prețul obișnuit de 12,90 dolari pentru o călătorie dus-întors.

În plus, nu sunt planificate reduceri, ceea ce înseamnă că atât copiii, cât și seniorii vor plăti tariful integral.

Cu ce situație se confruntă fanii

Stadionul MetLife, care va purta denumirea de Stadionul New York/New Jersey pe durata Cupei Mondiale, va găzdui opt meciuri, inclusiv o partidă din faza grupelor în care va evolua Anglia, dar și finala programată pe 19 iulie.

Situația nu este singulară: la stadionul Gillette din Foxborough, în apropiere de Boston, prețurile au crescut semnificativ, biletele de tren ajungând la 80 de dolari, iar cele de autocar la aproximativ 95 de dolari.

Guvernatorul Sherrill a insistat că nu este corect ca povara acestor costuri să fie suportată de contribuabili sau de navetiștii obișnuiți. Potrivit acesteia, FIFA obține venituri uriașe din vânzarea biletelor și ar trebui să contribuie la acoperirea cheltuielilor de transport.

„Am moștenit un acord prin care FIFA nu oferă niciun dolar pentru transportul la Cupa Mondială. În timp ce NJ Transit este blocată cu o factură de 48 de milioane de dolari pentru a transporta fanii în siguranță la și de la meciuri, FIFA câștigă 11 miliarde de dolari. Nu voi permite ca navetiștii din New Jersey să suporte această povară ani la rând. FIFA ar trebui să plătească pentru aceste servicii. Dacă nu o face, nu voi lăsa ca statul nostru să fie dezavantajat”, a declarat guvernatorul într-o postare pe rețelele sociale.

De cealaltă parte, un purtător de cuvânt al FIFA a afirmat că instituția a fost „surprinsă” de aceste declarații. Reprezentantul a subliniat că, în mod obișnuit, suporterii se așteaptă să plătească pentru transport și că nu au fost operate majorări similare pentru alte evenimente importante organizate în aceleași locații.

Pe lângă costurile de transport, și parcarea reprezintă o problemă majoră. La stadionul MetLife, un loc de parcare poate ajunge la 225 de dolari, în timp ce la Foxborough tariful este de aproximativ 175 de dolari pentru o mașină. Aceste prețuri ridicate pun o presiune suplimentară asupra fanilor, care trebuie să scoată din buzunar sume considerabile pentru a participa la meciurile Cupei Mondiale.