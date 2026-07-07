Un nou verdict dramatic la Campionatul Mondial: Spania a eliminat Portugalia ȋn optimi, ȋntr-un meci cu audienţă record

Optimile Campionatului Mondial 2026 continuă să scrie istorie pentru sportul-rege, ȋntr-o nouă zi consecutivă lider de piaţă, cu audienţă record.

Duelul de foc, Portugalia – Spania, rezultat 0-1, a adus o nouă bornă fantastică pentru iberici, de neegalat la Cupa Mondială, ȋn vreme ce echipa lui Cristiano Ronaldo a părăsit aseară competiţia, blestemul selecţio-nerilor care ȋși ȋntâlnesc propria ţară ȋn fazele eliminatorii lovind din nou.

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Belgia a trimis și ea acasă ţara-gazdă SUA, marcând o nouă premieră istorică, ȋn cea de-a 26-a zi lider de audienţă la Antena 1

În sferturi, Spania va ȋntâlni Belgia, echipa care aseară a spulberat visul american ȋn partida SUA – Belgia, rezultat 1-4. O lume ȋntreagă a urmărit cu sufletul la gură meciul ȋn care Legenda și Viitorul au stat faţă ȋn faţă, confruntarea Portugalia – Spania, dar și disputa Mexic – Anglia, rezultat 2-3, pentru care datele de audienţă au venit astăzi impunându-se ca lider detașat de audi-enţă la nivelul tuturor categoriilor de public. Antena 1, care de altfel a condus ieri clasa-mentul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile, marchează astfel a 26-a zi a Campionatului Mondial lider de audienţă, dar și o audienţă record ȋn primul meci al zilei.

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Astăzi, marile bucurii ale Mondialului continuă ȋn direct și ȋn exclusivitate pe Antena 1 și AntenaPLAY. Legenda lui Messi merge mai departe și ȋntâlnește armata faraonului Salah, de la ora 19.00, ȋn confruntarea Argentina – Egipt, ȋn vreme ce, de la 23.00, ritmuri „ȋndră-cite” și spirite ȋncinse promit un fotbal pasional ȋn duelul Columbia – Elveţia.

Ieri, cea de-a cincea confruntare a optimilor le-a adus faţă ȋn faţă pe Portugalia și Spania, ȋntr-un meci cu record de audienţă pentru Campionatul Mondial la Antena 1. Partida disputată ȋn intervalul 22.00 – 00.01, rezultat 0-1, transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 53.8% cotă de piață și 14.4 puncte de ra-ting, urmată de Pro Tv cu doar 9.7% cota de piaţă și 2.6 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 43.5% cotă de piaţă și 13.6 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 8.9% cota de piaţă și 2.8 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 38.4% cotă de piaţă și 12 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 12.4% cota de piaţă și 3.9 puncte de rating. În minutul de aur, 22.41, aproape 2.5 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.9 puncte de rating și 29% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 7.5 puncte de rating și 34.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Şi cel de-al patrulea duel din optimi, Mexic - Anglia, ȋn urma căruia Mexic a plecat acasă, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, s-a impus și el ca lider detașat de audienţă. În intervalul 04.00 – 06.04, partida transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY a ȋnregistrat 44.1% cotă de piaţă, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, fiind urmată de Antena 3 CNN cu 13.1% cotă de piaţă și de Pro TV cu 5.3% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului urban, segment pe care Antena 1 a ȋnregistrat 38.2% cota de piaţă, fiind urmată tot de Antena 3 CNN cu 7.6% cotă de piaţă, dar și pe segmentul naţional, cu 26.4% cotă de piaţă, faţă de doar 8.9% ȋnregistrată de Pro TV.

Aseară, „Furia Roja” lui Yamal a dat lovitura ȋn prelungiri și a ȋncheiat visul lui Cristiano Ronaldo. Spaniolii s-au calificat ȋn sferturile World Cup 2026, după o victorie dramatică la Dallas, ȋn care Mikel Merino a fost eroul naţionalei lui Luis de la Fuente, marcând în minutul 90+1, la şase mi-nute după ce a fost trimis pe teren. Ibericii au atins o nouă bornă fantastică ȋn istoria turneului: nu au primit niciun gol în cele cinci meciuri jucate, depășind 600 de minute fără gol primit la Cupa Mondială - cea mai mare performanță obținută vreodată de o echipă la Campionatul Mon-dial. Japonia a fost ultima formație care a înscris în poarta Spaniei, la Mondialul de acum patru ani.

De o statistică impresionantă a avut parte și Portugalia lui Ronaldo, care nu a scăpat de „bles-temul” selecţionerilor care ȋși ȋnfruntă propria ţară ȋn fazele eliminatorii de la World CUP. Până la partida de la Dallas, lista antrenorilor care au pățit asta conţinea șase nume, iar Roberto Mar-tinez nu a putut evita nici el “blestemul”.

Legenda Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, a părăsit competiţia ȋn lacrimi, nereușind să ȋși ȋndeplinească marele vis de a cuceri singurul trofeu care-i lipseşte din palmaresul impresi-onant. Una dintre primele persoane care a venit să ȋl consoleze pe superstarul lusian a fost La-mine Yamal, într-un gest de un fair-play imens. Imaginile oferite de cei doi au reprezentat o metaforă a viitorului și trecutului din sportul rege.

Optimile au continuat ȋn direct de la 03.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu o nouă partidă spec-taculoasă, SUA – Belgia, rezultat 1-4, ȋn urma căreia belgienii, care au făcut spectacol la Seattle, vor ȋntâlni Spania ȋn sferturile Mondialului. Charles De Ketelaere a reuşit o “dublă” de vis pentru Belgia, ȋn vreme ce Hans Vanaken şi Romelu Lukaku au punctat şi ei pentru naţionala lui Rudi Garcia; pentru americani a marcat Tilman, cu un şut deviat, din lovitură liberă. Meciul a fost precedat de un scandal uriaş, declanşat de amânarea suspendării atacantului american Folarin Balogun (25 de ani). Balogun a văzut cartonaşul roşu în meciul SUA – Bosnia-Herţe-govina 2-0. A fost suspendat, iniţial, pentru o etapă şi nu ar fi trebuit să fie pe teren cu Belgia. Suspendarea i-a fost însă amânată şi a fost titular.

Un nou record istoric a fost atins și ȋn această confruntare, de data aceasta de Romelu Lukaku, din postura de jucător intrat pe parcursul meciului, devenind astfel o super-rezervă pentru se-lecționerul Rudi Garcia. Golgheterul all-time al naționalei Belgiei a devenit primul jucător care reușește să înscrie în trei meciuri din postura de rezervă la aceeași Cupă Mondială. Recordul precedent era împărțit de Roger Milla, Rudi Voller și Andre Schurrle, care au făcut acest lucru în doar două partide.

Cupa Mondială continuă astăzi cu ultimele partide din optimile de finală

· Argentina – Egipt, 19:00 (Atlanta Stadium)

· Elveția – Columbia, 23:00 (BC Place Vancouver)

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Perioada 6 iulie 2026

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