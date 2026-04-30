Home Chefi la Cuțite Rețete inedite Salată de couscous cu lămâie, rodie și mentă. O rețetă pe care nu vrei s-o ratezi!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Aprilie 2026, 18:53 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 18:55
Salată de couscous cu lămâie, rodie și mentă | Shutterstock

Salată de couscous cu lămâie, rodie și mentă este definiția prospețimii. Este o rețetă extrem de ușor de preparat, perfectă atunci când vrei ceva rapid, dar plin de gust. Cu un dressing de casă pe bază de miere și lămâie, această salată este ideală ca garnitură sănătoasă sau ca un prânz ușor. Crede-mă, o să-ți placă la nebunie!

Această rețetă a fost inspirată de o salată delicioasă de couscous cu lămâie și rodie. Preparatele cu lămâie îmi ridică mereu moralul, culoarea intensă a cojii de lămâie, alături de boabele rubinii de rodie, nu doar că arată superb împreună, dar creează și o combinație de arome excelentă.

Poți servi salata imediat, cu felii de lămâie alături, sau o poți lăsa câteva ore la frigider și să o servești rece. Este delicioasă în ambele variante, dar gustul devine și mai bun în timp, pe măsură ce couscousul absoarbe aromele de miere, lămâie și mentă.

Dacă adaugi lângă ea aproximativ 85 g de piept de pui la grătar, obții o masă completă și sățioasă.

Ingrediente:

2 căni de couscous integral

2 1/2 căni de apă

2 linguri suc de lămâie (de la 1/2 lămâie mare)

1 lingură coajă rasă de lămâie

3/4 cană boabe de rodie

1 castravete, tocat

o mână de mentă proaspătă, tocată

Pentru dressing:

2 linguri miere (sau alternativă vegană)

2 linguri suc de lămâie

2 linguri ulei de măsline

1/4 linguriță sare

felii de lămâie pentru servire

Mod de preparare:

Pune apa într-o cratiță medie la foc mare. Când începe să fiarbă, oprește focul și adaugă couscousul și sucul de lămâie. Amestecă ușor cu o furculiță pentru a hidrata uniform couscousul, acoperă cu un capac și lasă-l 5 minute. Apoi afânează-l cu furculița și lasă-l să se răcească la temperatura camerei.

Între timp, toacă castravetele și menta și pune-le deoparte.

Pentru dressing, pune mierea, sucul de lămâie, uleiul de măsline și sarea într-un borcan și agită bine până se omogenizează.

După ce couscousul s-a răcit, pune-l într-un bol mare și adaugă castravetele, boabele de rodie, menta și coaja de lămâie. Toarnă dressingul peste salată și amestecă bine.

Servește imediat, cu felii de lămâie alături, sau lasă la frigider câteva ore pentru un gust și mai intens.

Dacă îți plac rețetele inedite participă și tu cu o rețetă la concursul Jackpot în farfurie by Vlad Cazino și poți câștiga premii săptămânale, vouchere pentru cumpărături online: electronice, electrocasnice, telefoane sau orice îți poftește inima.

