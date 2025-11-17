Chef Orlando a dat cuțitul de aur în prima ediție a noului sezon Chefi la cuțite. Urmează o luptă spectaculoasă pentru amuletă

Ieri seară, sezonul 16 Chefi la cuțite a început cu o premieră în istoria show-ului culinar: pentru prima dată s-a oferit un cuțit de aur chiar în cea dintâi seară. Arșenica Cocean, concurenta care deține două joburi în domeniul gastronomic, i-a impresionat pe jurați cu un desert savuros, executat perfect – iar Chef Orlando Zaharia i-a oferit cuțitul de aur

De partea cealaltă, în arena amuletelor, cea dintâi victorie i-a revenit lui Chef Alexandru Sautner, după o degustare făcută de Serghei Mizil.

Arșenica Cocean l-a convins pe chef Orlando Zaharia să-i dea cuțitul de aur chiar în prima ediție a sezonului 16 Chefi la cuțite

Câștigătoarea primului cuțit de aur din sezonul 16 are un CV care l-a convins pe Chef Orlando Zaharia că poate fi omul său de bază în viitoarea echipă pe care o va forma. Arșenica Cocean este Chef de partie full time și pastry Chef part time pentru un complex rezidențial exclusivist adresat persoanelor de peste 55 ani din Marea Britanie.

„Am învățat singură să fac macarons. Fratele meu a locuit în Franța și mi-am cumpărat de acolo cărți – mi-am tradus singură rețetele ca să fac mousse-urile perfecte. Asta este pasiunea mea. Așa am învățat și așa am obținut și primul job în patiserie-cofetărie, nu urmând anumite școli plătite”, a povestit Arșenica despre spiritul său autodidact.

Așadar Chef Orlando a ales un cuțit de aur pe care să se poată baza atât pentru feluri principale, cât și pentru deserturi.

Tot aseară s-a desfășurat prima bătălie pentru amuletă: un început cu o dinamică nouă, chiar în mijlocul forfotei din Piața Obor, unde Chefii au avut un timp limită și un anumit buget pentru a se aproviziona cu ingredientele necesare. După jurizarea lui Serghei Mizil, cea dintâi victorie i-a revenit lui Chef Alexandru Sautner. Misiunea juraților s-a complicat, iar fiecare nouă amuletă vine cu o provocare surpriză pentru ei.

Ce urmează în sezonul 16 Chefi la cuțite

Diseară, de la ora 20:30, jurații își dau din nou întâlnire, de data aceasta pentru o spectaculoasă sesiune de gătit în mijlocul naturii. Cei patru Chefi părăsesc Bucureștiul, către o splendidă destinație unde se va desfășura cea de-a doua amuletă. De partea cealaltă, în ringul audițiilor, concurenți cu experiențe lăudabile, dar și cu povești impresionante vin să-i cucerească pe Chefi.

Darius Ticmenov lucrează ca Chef în echipa Formulei 1 și vrea să-și testeze nivelul culinar la Chefi la cuțite.

„Am lucrat în Anglia și la cârciumi, și la restaurante cu prestigiu. Iar în prezent lucrez ca bucătar la Formula 1. Mă consider norocos că am intrat în echipa lor. Dar cea mai mare realizare a mea de până acum este că am ajuns în fața voastră, aici, la Chefi la cuțite. Acesta este un test pentru mine: vreau să văd dacă a meritat cât am muncit în 11 ani de bucătărie”, le-a spus Darius juraților în audiții.

La rândul său, Rusalina Blană intră cu speranțe în platoul audițiilor, aducând multă emoție la masa juraților cu mărturisirile sale atât despre perioada în care a încercat să își găsească job peste hotare, cât și despre copilărie: ”Când aveam 9 ani, ne-a luat foc casa. Iar cei trei frați ai mei au pierit în acel incendiu. În acea noapte, am văzut flăcări imense, casa prăbușindu-se și mama, în genunchi, plângând disperată în stradă”.

Întregul episod și celelalte momente vor putea fi urmărite de telespectatori în ediția Chefi la cuțite din această seară, de la ora 20:30.