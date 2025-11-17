Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chef Orlando a dat cuțitul de aur în prima ediție a noului sezon Chefi la cuțite. Urmează o luptă spectaculoasă pentru amuletă

Chef Orlando a dat cuțitul de aur în prima ediție a noului sezon Chefi la cuțite. Urmează o luptă spectaculoasă pentru amuletă

Ieri seară, sezonul 16 Chefi la cuțite a început cu o premieră în istoria show-ului culinar: pentru prima dată s-a oferit un cuțit de aur chiar în cea dintâi seară. Arșenica Cocean, concurenta care deține două joburi în domeniul gastronomic, i-a impresionat pe jurați cu un desert savuros, executat perfect – iar Chef Orlando Zaharia i-a oferit cuțitul de aur

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 13:49 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 13:51
Galerie
Tot aseară s-a desfășurat prima bătălie pentru amuletă | Antena 1

De partea cealaltă, în arena amuletelor, cea dintâi victorie i-a revenit lui Chef Alexandru Sautner, după o degustare făcută de Serghei Mizil.

Arșenica Cocean l-a convins pe chef Orlando Zaharia să-i dea cuțitul de aur chiar în prima ediție a sezonului 16 Chefi la cuțite

Câștigătoarea primului cuțit de aur din sezonul 16 are un CV care l-a convins pe Chef Orlando Zaharia că poate fi omul său de bază în viitoarea echipă pe care o va forma. Arșenica Cocean este Chef de partie full time și pastry Chef part time pentru un complex rezidențial exclusivist adresat persoanelor de peste 55 ani din Marea Britanie.

„Am învățat singură să fac macarons. Fratele meu a locuit în Franța și mi-am cumpărat de acolo cărți – mi-am tradus singură rețetele ca să fac mousse-urile perfecte. Asta este pasiunea mea. Așa am învățat și așa am obținut și primul job în patiserie-cofetărie, nu urmând anumite școli plătite”, a povestit Arșenica despre spiritul său autodidact.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce tatuaj are chef Richard Abou Zaki, pentru ce persoană specială din viața lui l-a făcut și ce reprezintă

Așadar Chef Orlando a ales un cuțit de aur pe care să se poată baza atât pentru feluri principale, cât și pentru deserturi.

Tot aseară s-a desfășurat prima bătălie pentru amuletă: un început cu o dinamică nouă, chiar în mijlocul forfotei din Piața Obor, unde Chefii au avut un timp limită și un anumit buget pentru a se aproviziona cu ingredientele necesare. După jurizarea lui Serghei Mizil, cea dintâi victorie i-a revenit lui Chef Alexandru Sautner. Misiunea juraților s-a complicat, iar fiecare nouă amuletă vine cu o provocare surpriză pentru ei.

Ce urmează în sezonul 16 Chefi la cuțite

Diseară, de la ora 20:30, jurații își dau din nou întâlnire, de data aceasta pentru o spectaculoasă sesiune de gătit în mijlocul naturii. Cei patru Chefi părăsesc Bucureștiul, către o splendidă destinație unde se va desfășura cea de-a doua amuletă. De partea cealaltă, în ringul audițiilor, concurenți cu experiențe lăudabile, dar și cu povești impresionante vin să-i cucerească pe Chefi.

Darius Ticmenov lucrează ca Chef în echipa Formulei 1 și vrea să-și testeze nivelul culinar la Chefi la cuțite.

„Am lucrat în Anglia și la cârciumi, și la restaurante cu prestigiu. Iar în prezent lucrez ca bucătar la Formula 1. Mă consider norocos că am intrat în echipa lor. Dar cea mai mare realizare a mea de până acum este că am ajuns în fața voastră, aici, la Chefi la cuțite. Acesta este un test pentru mine: vreau să văd dacă a meritat cât am muncit în 11 ani de bucătărie”, le-a spus Darius juraților în audiții.

Citește și: Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea

La rândul său, Rusalina Blană intră cu speranțe în platoul audițiilor, aducând multă emoție la masa juraților cu mărturisirile sale atât despre perioada în care a încercat să își găsească job peste hotare, cât și despre copilărie: ”Când aveam 9 ani, ne-a luat foc casa. Iar cei trei frați ai mei au pierit în acel incendiu. În acea noapte, am văzut flăcări imense, casa prăbușindu-se și mama, în genunchi, plângând disperată în stradă”.

Colaj cu jurații Chefi la cuțite, Irina Fodor și cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia
+6
Mai multe fotografii

Întregul episod și celelalte momente vor putea fi urmărite de telespectatori în ediția Chefi la cuțite din această seară, de la ora 20:30.

Ce tatuaj are chef Richard Abou Zaki, pentru ce persoană specială din viața lui l-a făcut și ce reprezintă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd atrenând la 80 de ani, ca Lucescu” Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: &#8220;Nu mă văd atrenând la 80 de ani, ca Lucescu&#8221;
Observatornews.ro Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Ce nereguli a constatat Inspecţia Sanitară Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Ce nereguli a constatat Inspecţia Sanitară
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Chef Orlando Zaharia a dat cuțitul de aur! Ce concurenți au impresionat în prima ediție
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Chef Orlando Zaharia a dat cuțitul de aur! Ce concurenți au impresionat în...
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna Catine.ro
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi introdusă în strategia de apărare. Argumentele Antoniei Pup, cercetătoare în securitate internațională
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi... Libertatea.ro
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat familiile puse la plata
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații Jurnalul
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat Kudika
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € Observator
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x