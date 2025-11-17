Ce tatuaj are chef Richard Abou Zaki, pentru ce persoană specială din viața lui l-a făcut și ce reprezintă

Antena Căutare
În prima ediție de Chefi la cuțite sezonul 16, chef Richard Abou Zaki a dezvăluit că are un tatuaj pe care și l-a făcut special pentru o persoană dragă din viața lui.

Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 09:14 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 09:56

În ediția de aseară de la Chefi la cuțite sezonul 16, Alexandru Ureche a fost primul concurent care a pregătit un preparat pentru chefi, având emoții foarte mari.

Tatuajul cu semnificație emoționantă pe care îl are Chef Richard Abou Zaki

După ce cei patru chefi au gustat din preparatul lui cu aripioare la cuptor cu sos blue cheese, concurentul a venit din culise și le-a povestit juraților cu ce se ocupă. Alexandru a dezvăluit că el și soția lui dețin un salon de tatuaje și au și un food truck cu pizza.

Tatuat din cap până în picioare, Alexandru a povestit că multe dintre tatuajele sale sunt făcute chiar de soția lui.

Extrem de încântat, chef Richard Abou Zaki a dezvăluit că și el are un tatuaj care înseamnă foarte mult pentru el.

„Eu am făcut un tatuaj în viața mea. Am un tatuaj făcut când aveam 18 ani și l-am făcut pentru mama mea, cu E de la Elena și e scrisă o frază super importantă dintr-un text de muzică de Franco Battiato și semnifică faptul că ea e o persoană specială și eu o să am mereu grijă de ea”, a explicat chef Richard povestea emoționantă a tatuajului dedicat mamei sale.

Se pare că juratul Chefi la cuțite are acest tatuaj făcut pe coaste, undeva pe partea dreaptă, după cum arăta cu mâna.

Chef Richard Abou Zaki a spus de-a lungul timpului de mai multe ori că are o legătură extrem de strânsă cu mama lui, fiind foarte atașat de ea. Ea este cea care l-a crescut și l-a îndemnat să își urmeze visul, sprijinindu-l în cariera sa de bucătar.

Chef Richard îi poartă un respect deosebit mamei sale și îi este profund recunoscător pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut pentru el.

Recent, chef Richard Abou Zaki s-a bucurat de un succes enorm la deschiderea pop-up-ului Retroscena în București, acolo unde le-a adus invitaților o frântură din restaurantul său cu stele Michelin din Italia.

Primul pop-up cu stea Michelin din România, pregătit de Chef Richard Abou Zaki, a început ieri la Domeniul Știrbey, pe acorduri de Vivaldi, cu o seară în care juratul Chefi la cuțite a oferit, alături de echipa sa, o impresionantă demonstrație culinară.

Pentru cel mai așteptat eveniment gastronomic al anului în România Chef Richard a adus la Domeniul Știrbey întregul concept al restaurantului său din Porto San Giorgio – de la poveste și decor la ingrediente și preparate cu care a scris istorie la Retroscena. Întreaga echipă i-a fost alături, o echipă din care acum face parte și Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15 Chefi la cuțite. Meniul a fost alcătuit din acele signature dish-uri cu care Chef Richard a construit brand-ul Retroscena și a câștigat steaua Michelin cu care a devenit primul român deținător al celei mai înalte distincții gastronomice.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY!
3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY!
Citește și
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Chef Orlando Zaharia a dat cuțitul de aur! Ce concurenți au impresionat în prima ediție
