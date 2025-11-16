Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea

Antena Căutare
Descoperă cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Concurenta a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre ea și jurații au fost de-a dreptul impresionați.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 16 Noiembrie 2025, 23:44
Arșenica Cocean este cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia la Chefi la cuțite sezonul 16. Desertul inedit prezentat de concurentă, dar și impresionanta sa experiență profesională, au adus un deznodământ surprinzător: un loc asigurat în echipă! Descoperă cine este Arșenica Cocean și ce detalii au ieșit la iveală despre viața sa personală și profesională.

Încă din prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16, din data de 16 noiembrie 2025, am putut să o cunoaștem pe Arșenica Cocean, în prezent Chef de partie și Pastry Chef.

„Nu a fost ideea mea să mă înscriu la Chefi la cuțite, a fost ideea soțului și a fiicei mele, car ede patru ani de zile mă tot bat la cap să fac asta. Sunt o persoană mai timidă, știu că nu se vede. Le-a fost foarte greu să mă convingă, dar acum îmi place. Lucrez ca Chef patiser, prepar deserturi. Tichetele curg și trebuie să te gândești ce ai de preparat. În seara aceasta o să gătesc pentru Chefi profiterol cu cremă de vanilie, inserție de coacăze negre, zmeure, mere și cimbru. Am ales acest desert îți lasă ceva pe palatul gurii, cum zice Richard. Ce trăiesc astăzi nu cred că am trăit vreodată. Așa mari emoții nu am avut vreodată. Mi-ar plăcea să aibă o reacție wow, deși știu că ei ascund asta tot timpul”, a zis concurenta, în timp ce își pregătea desertul inedit, menit să impresioneze jurații.

Încă de când au ridicat cloșurile, jurații au fost impresionați de aspectul preparatului.

„Cât de gingașe sunt astea”, a declarat Chef Orlando Zaharia, analizând elementele din farfurie.

Desertul pregătit de Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia

„Este la alt nivel, mai ridicat decât sezonul trecut!”, a fost de părere Chef Richard Abou Zaki, despre care toți știu că este greu de impresionat.

Ajunsă în fața juraților, concurenta s-a prezentat și a vorbit mai multe despre viața sa personală, dar și despre experiența profesională.

Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Chef Orlando Zaharia a dat cuțitul de aur! Ce concurenți au impresionat în prima ediție

„Bună seara, Chefi! Este o onoare să vă cunosc pe toți. Sunt Arșenica Cocean, prietenii îmi spun Arși, am 40 de ani, locuiesc în Anglia, sunt căsătorită de 14 ani și avem o fetiță împreună de 13 ani. Am două joburi, unul full time de Chef de partie, și un job part time, de Pastry Chef de partie. Lucrez la Audley Villages, un resort de lux pentru pensionari (...). Mi-am căutat altceva de muncă, așa am ajuns aici, am început ca asistent Pastry Chef, mă trezeam la 4 dimineața, mergeam la alergat, mergeam cu soțul la muncă, apoi o oră și jumătate cu trenul, apoi ajungeam la muncă, lucram și ajungeam seara. După un an și jumătate am renunțat și am ales acest job, de acum. Am învățat singură să fac macarons, am experimentat, mi-am luat cărți, am urmat cursuri online, am experimentat rețete, aveam Chefii mei pe care îi urmeam, când am mers la fratele meu în Franța mi-am cumpărat cărți și îmi traduceam singură rețetele și îmi făceam mousse-uri, asta este pasiunea mea. Am învățat și așa mi-am obținut și jobul actual, nu prin școli plătite cu mulți ani. Am învățat să fac prăjituri, făceam prăjituri de casă, pregăteam candy baruri pentru nunți, poate aveam și 9-10 evenimente într-un weekend”, a povestit concurenta, spre uimirea juraților.

Arșenica Cocean este cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia la Chefi la cuțite sezonul 16

Ascultându-i dezvăluirile, jurații au realizat că au în fața lor un om extrem de ambițios, determinat și bine pregătit, obișnuit cu stresul din bucătărie și capabil să facă față numeroaselor provocări ivite într-un restaurant.

Arșenica Cocean a devenit cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia, la Chefi la cuțite sezonul 16, ediția din 16 noiembrie 2025.

„Sunt super uimit. În seara aceasta a fost și pentru noi o onoare să degustăm acest desert, chiar s-a atins un nivel super înalt de patiserie, de eleganță, de finețe. Chiar mă bucur!”, a zis Chef Richard Abou Zaki.

„Nu cred! Doamne, deci nu cred! Aseară am fost la tine la restaurant, soțul meu a făcut poză cu tine! Nu cred. Îl iau!”, a zis concurenta.

„Bravo, Orly!”, l-a felicitat Chef Richard Abou Zaki.

„Știu să fac atâtea deserturi, abia așteptat!”, a mai zis concurenta, în timp ce era îmbrățișată de Chef Orlando Zaharia.

Urmărește sezonul 16 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil...
