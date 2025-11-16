Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Chef Orlando Zaharia a dat cuțitul de aur! Ce concurenți au impresionat în prima ediție

Prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16 a adus rețete savuroase, povești de viață incredibile, o amuletă puternică și un cuțit de aur! Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 16 noiembrie 2025.

Sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite a început cu o energie extrem de bună, căci cei patru jurați au fost mai mult decât fericiți să se întoarcă la masa jurizării. Urmează un sezon pe cinste, cu farfurii de excepție, combinații inedite de ingrediente, povești de viață emoționante și bătălii culinare ce te vor ține cu sufletul la gură și îți vor servi porții duble de suspans și adrenailnă.

„Ne-au lipsit colegii, camerele, studioul. Eram încântat să încep”, a zis Chef Alexandru Sautner.

„E ca un microb care îți intră în sânge și nu mia scapi de el”, a spus la testimonial Chef Ștefan Popescu.

„Acum pot numi acest loc acasă”, a mai adăugat Chef Richard Abou Zaki.

Ce s-a întâmplat în prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite, din data de 16 noiembrie 2025

Irina Fodor și-a făcut apariția în platou „Vă găsesc mai frumoși, mai stelari și, în primul rând, până să trec la alte vești, voiam să vă salut, să vă pup, să urez bine ați veniți. Veți cunoaște oameni frumoși, oameni talentați, oameni pasionați și foarte entuziasmați să vină aici, să vă trimită pe banda rulantă farfuriile lor și să spere cu tot sufletul că vă vor impresiona și că vor trece mai departe. Important e că ei vin aici și au curajul să se prezinte în fața voastră. Asta este ede lăudat, indiferent de rezultat”, a zis Irina Fodor.

„Aici e loc pentru toți, nu e numai despre stele Michelin, despre fine dining, despre a munci în restaurante de top”, a zis Chef Richard Abou Zaki.

„Vă e dor de amulete? Am o curiozitate. Abia aștept să vă văd gătind din nou, chiar dacă chefii de nivelul vostru nu prea mai gătesc, în general, aici este un altfel de context. Voi sunteți altfel de chefi, mult prea pasionați ca să stați departe de cuțit. Eu vin la voi cu o surpriză! Dragilor, nu o să mai gătim aici, la noi acasă. Chiar dacă e foarte frumos, m-am gândit să vă scot prin țară!”, a fost anunțul neașteptat făcut de Irina Fodor, în prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16, din data de 16 noiembrie 2025.

„Wow! Stai, că asta e mișto”, a zis Chef Orlando Zaharia, cu mult interes.

„Prin țară?! Cum adică prin țară?! Irina, mai detalia, te rog”, a făcut ochii mari Chef Alexandru Sautner.

„Vecchio, deja ți s-a schimbat ritmul inimii, privirea! Păi nu ați spus voi tot sezonul trecut că vreți să vizitați, să culegeți rețete? În primul rând, m-am gândit să schimbăm decorul, pentrua fi provocați de diverse locuri frumoase din țara noastră, pentru a fi inspirați să descoperiți tot felul de tradiții, ingrediente interesante cu care vom găti. Sunt convinsă că vă va plăcea acest context nou

„În sufletul meu parcă a renăscut ceva. E cea mai mare dorință a mea să pot să aduc în fața tuturor România, bucătăria noastră și oamenii pe care îi avem”, a mărturisit Chef Orlando Zaharia.

„Miza rămâne aceeași, dragilor: fiecare amuletă vine cu un avantaj special, care poate fi utilizat în battle-uri. Vreți o veste fantastică? Sunteți pregătiți? Vă anunț oficial că în sezonul 16, în battle-uri, veți avea fiecare echipa voastră! Vor fi patru echipe!”, a fost a doua veste uriașă dată de Irina Fodor.

Așa cum era de așteptat, această schimbare a adus un val uriaș de bucurie pentru cei patru Chefi.

„Mai țineți minte când ziceam că o să fie una caldă, una rece? A fost călduț până acum, așa că acum dau și una reciuță. Adevărul este că veți avea fiecare echipa lui, dar lucrurile vor sta puțin diferit pentru fiecare echipă. În funcție de clasamentul echipelor veți avea un număr limitat de concurenți în echipă. Cel care are cele mai multe amulete, cu punctajul cel mai mare, va avea șase concurenți în echipe, următorul va avea cinci, următorul va avea patru și ultimul va avea trei concurenți, cu tot cu cuțitul de aur”, a zis Irina Fodor, spre marea uimire a juraților.

„Eu am ajuns anul trecut în semifinală cu cinci oameni! Cum să încep cu trei? Pe cine alerg, pe cine cert, cu cine vorbesc? Nu, e cumplit!”, a fost de părere Orlando Zaharia.

„E și timpul să începem amuletele. Ca să nu vă sperii prea tare, pentru prima amuletă o să rămânem în București. Am o presimțire că nu ați mai fost de mult la piață. La o piață frumoasă, cea mai cunoscută și cu tradiție piață din București, căutată inclusiv de turiști! Dragilor, mergem la piața Obor! Prima noastră întâlnire pentru amuletă se întâmplă la Piața Obor. Vă aștept acolo, băieți!”, a zis Irina Fodor, și a plecat.

Ajunși acolo, cei patru jurați s-au plimbat puțin printre tarabe, apoi au primit fiecare câte 100 de ron și 15 minute la dispoziție să își facă un coș. Irina Fodor a anunțat că jurizarea o va face Serghei Mizil.

Amuleta pusă în joc de Irina Fodor a fost următoarea: „Ai puterea să organizezi pe stații concurenții celorlalte trei echipe”.

„Păi dacă am amuleta asta, îți dai seama? Iau patiserul și îl pun la legume, iau pe cel de la carne și îl pun să facă desert!”, a zis Orlando Zaharia.

Cronometrul a pornit și chefii au pornit prin piață să caurte, timp de 15 minute, ingredienrtele necesare pentru această probă. Dar piața Obor e mare, are multe culoare și găsirea ingredientelor e o misiune complicată, când ai un timp atât de scurt la dispoziție. Nici negocierea nu a lipsit! Apoi, la finalul celor 15 minute, cronometrul pentru proba de gătit a pornit și cei patru s-au apucat de gătit, chiar acolo, între tarabe.

Între timp am putut să îl cunoaștem pe primul concurent de la Chefi la cuțite sezonul 16, în ediția din 16 noiembrie 2025. Alexandru Ureche are 36 de ani, este din Cluj Napoca și are o imensă pasiune pentru gătit. Ca să îi impresioneze pe jurați, acesta a ales să facă aripioare de pui cu sos ranch și țelină apio. Are un food truck cu pizza, apoi și-a deschis propriul restaurant la un an distanță. Chefii au degustat preparatul, apoi au dorit să îl cunoască pe concurent. Acesta s-a prezentat, a spus că are un salon de tatuaje de mai bine de 10 ani, dar apoi a vorbit despre pasiunea lui pentru bucătărie. Jurații i-au apreciat pregătirea în materie de pizza, apoi i-au dat verdictul: cu doup cuțite, acesta nu a mers mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 16.

Al doilea concurent al acestei ediții a fost un puști extrem de pasionat de gătit, pe nume Cristian Filip. În vârstă de 9 ani, acesta a venit tocmai de la Huși pentru a arăta cât de mult îi place să gătească o rețetă inventată. Ajutat puțin de Rikito Watanabe, puștiul a făcut o rețetă de tacos de pui cu cartofi prăjiți. Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Cristian Filip. Copilul a povestit mai multe despre familia lui, despre afacerile familiei, despre ce note bune ia la școală și despre multe altele! Energia debordantă a puștiului i-a fascinat pe toți. La final, epntru preparatul său, acesta a primit trei cuțite!

Al treilea concurent a fost Tudor Popinceanu, un cofetar în vârstă de 23 de ani din Suceava. Ca să îi impresioneze pe jurați, acesta a decis să facă o panna cotta de soc cu miere de furnici. Concurentul nu s-a ferit să recunoască faptul că este excentric în bucătărie și că mereu îi place să experimenteze lucruri noi și combinații inedite. Concurentul a spus că a fost la Al Basque Culinary Center din Spania, loc unde l-a întâlnit și pe Richard Abou Zaki, la un eveniment.

„De mic mi-a plăcut bucătăria, mă uitam la toate programele, aveam cărți. Școala asta costă 40.000 de euro. Se studiază tot. Am făcut și curs online de fermentări, la Harvard”, a povestit tânărul care a primit la final patru cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcamp.

„Ești foarte tânăr și simt că o să faci ceva în bucătăria asta”, a zis Chef Orlando Zaharia.

Tot în prima ediție a noului sezon Chefi la cuțite am putut să îl cunoaștem pe Cicero Kazushigue Massak, care vine din Brazilia și care locuiește în Brașov. Este creator de conținut de bucătărie și a ajuns să locuiască aici fiindcă familia soției sale locuiește în Brașov. Spune că îi place să gătească mâncare japoneză, așa că și pentru Chefi a ales să pregătească un astfel de preparat: tonjiru (supă tradițională japoneză), donburi cu carne și legume, tempura de legume și salată japoneză de castraveți.

Banda a mers și cei patru Chefi au degustat atent preparatul și au încercat să deducă ce au ăn farfurie. La final, pentru preparatul său, concurentul a primit patru cuțite și șansa de a merge mai departe.

Cine a câștigat prima amuleta de la Chefi la cuțite sezonul 16, ediția din 16 noiembrie 2025

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Irina Fodor. De data aceasta, degustarea făcută de cărre Serghei Mizil a putut fi urmărită de către cei patru jurați prin intermediul unui ecran. Invitatul special a analizat atent preparatele gătite de Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu. Emoțiile au fost uriașe în timp ce priveau imaginile și încercau să își dea seama care ar putea să fie farfuria preferată.

Ușile s-au deschis din nou și în platou și-a făcut apariția Serghei Mizil, spunând că el ca formație este pictor și că a votat nu doar gustul, ci și aspectul. Cinci puncte și amuleta au mers către Chef Alexandru Sautner cu rețeta lui de mușchiuleț de porc cu piure. Patru puncte a luat farfuria cu miel al lui Chef Orlando Zaharia, trei puncte a primit Chef Richard Abou Zaki, iar două puncte au mers la Chef Ștefan Popescu.

Tot în prima ediție am putut să o cunoaștem pe Mioara Runcianu, care a ales să facă un steak de ton Komi și piure de rădăcinoase, o rețetă îndrăzneață. Concurenta a spus că e greu să aibă două jocuri și să aibă grijă de copil, aceasta fiind divorțată. De meserie economist, femeia în vârstă de 39 de ani a absolvit toate cele trei module ale Institutului Escoffier din România. Jurații au degustat atent preparatul, apoi ușile s-au deschis și femeia s-a pezentat.

„De profesie sunt econimist, lucrez la Compania Națională de Aeroporturi București, am un job de 8 ore, cinci zile pe săptămână. Și de trei ani de zile am luat hotărârea de a-mi urma pasiunea. Duc totul în paralel. Îmi place foarte mult partea de fine dining, aș alege echipa lui Chef Richard”, a zis concurenta, în prima ediție din sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite.

Cu patru cuțite, aceasta a primit șansa de a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 16.

A venit apoi rândul lui Vladimir Tătaru în vârstă de 23 de ani din București să încerce să îi impresioneze pe jurații Chefi la cuțite. De meserie cântăreț, acesta a ales să pregătească o rețetă de melanzane alla parmigiana. Jurații au degustat atent preparatul și au încercat să își dea seama cine ar fi putut să gătească un astfel de preparat. Ajuns în fața juraților, acesta a spus că a făcut cursuri de fashion la Milano, acolo unde a putut să își manifeste din plin latura artistică.

„Am fost la fashion show la Gucci. Nu îmi venea sacoul lor, așa că am cumpărat un sacou de 5 lei și 20 de bani dintr-un second hand din Giurgiu, pe care l-am transformat într-o ținută de milioane”, a povestit concurentul, care este și muzician, și care a spus că a stat la prezentări de modă lângă Donatella Versace, Anne Hathaway și alții.

La final, concurentul a primit patru cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 16.

Tot în prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16 am putut să o cunoaștem și pe Edith Petcu, care adecis să facă o rețetă de risotto cu sfeclă roșie.

„Când aveam 17 ani am devenit chelneriță la un restaurant. Dar am furat meserie multă. Anul trecut am fost la șapte restaurante cu stele Michelin. Am economisit. Evitați să mergeți de trei ori la restaurante normale și mergeți o dată în viață și luați meniu experience, adică să încercați orice. Merită toți banii! Eu am venit cu gîndul că o să ajung în finală”, a zis concurenta.

Ajunsă în fața juraților, aceasta a povestit mai multe despre ea: „Am locuit 20 de ani în Italia, 14 ani în Anglia și 15 în România. Pentru moment stau în Anglia, dar mi-ar plăcea să îmi deschid un restaurant care să aibă măcar o stea Michelin, că și mâncarea românească e savuroasă. Prima dată am mers la Milano în 1991, mama a plecat cu mine ca să ne schimbăm viața, mama cântărea 38 de kilograme. Tata a plecat când aveam 6 ani, bea banii și juca la poker. Am încercat să îl întâlnesc, l-am găsit în închisoare, am fost să îl văd, am cerut permis și el nu a vrut să mă vadă. Capitolul acesta s-a închis atunci. Am stat în hoteluri de dame de companie, nimeni nu ne-a dat casă mult timp. Mama a muncit ca femeie de serviciu, uneori o înlocuiam eu când era bolnavă.

Mama s-a căsătorit cu cineva care avea doi copii, nu ne înțelegeam, iar am ajuns pe drumuri. Dar apoi viața s-a schimbat în bine pentru noi. S-a despărțit mama de respectivul bărbat, care era violent. M-am mutat în Anglia cu partenerul meu, care e englez, am mers la facultate și am reușit. Am făcut Informatică la Milano, am lucrat în IT, apoi am întâlnit un băiat și ne-am mutat în Anglia. Acum sunt fericită”, a povestit concurenta, care a primit un singur cuțit.

Tot în prima ediție am putut să îl cunoaștem și pe Viorel Paraschivescu în vârstă de 53 de ani, un navalist din Brăila.

Ca să convingă jurații că e un bun bucătar, acesta a ales să pregătească o rețetă de carne de piept de rază cu varză călită roșie. Pentru preparatul său, concurentul a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 16.

Arșenica Cocean a primit cuțitul de aur de la Chef Orlando Zaharia în prima ediție Chefi la cuțite sezonul 16, din 16 noiembrie 2025

În prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16 am putut să o cunoaștem pe Arșenica Cocean în vârstă de 40 de ani. Aceasta este stabilită în Anglia și este Chef patiser și Chef de partie.

„Nu a fost ideea mea să mă înscriu la Chefi la cuțite, a fost ideea soțului și a fiicei mele, car ede patru ani de zile mă tot bat la cap să fac asta. Sunt o persoană mai timidă, știu că nu se vede. Le-a fost foarte greu să mă convingă, dar acum îmi place. Lucrez ca Chef patiser, prepar deserturi. Tichetele curg și trebuie să te gândești ce ai de preparat. În seara aceasta o să gătesc pentru Chefi profiterol cu cremă de vanilie, inserție de coacăze negre, zmeure, mere și cimbru. Am ales acest desert îți lasă ceva pe palatul gurii, cum zice Richard. Ce trăiesc astăzi nu cred că am trăit vreodată. Așa mari emoții nu am avut vreodată. Mi-ar plăcea să aibă o reacție wow, deși știu că ei ascund asta tot timpul”, a zis concurenta, în timp ce își pregătea desertul inedit.

Încă de când au ridicat cloșurile, jurații au fost impresionați de aspectul preparatului.

„Cât de gingașe sunt astea”, a declarat Chef Orlando Zaharia, analizând elementele din farfurie.

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția concurenta: „Bună seara, Chefi! Este o onoare să vă cunosc pe toți. Sunt Arșenica Cocean, prietenii îmi spun Arși, am 40 de ani, locuiesc în Anglia, sunt căsătorită de 14 ani și avem o fetiță împreună de 13 ani. Am două joburi, unul full time de Chef de partie, și un job part time, de Pastry Chef de partie. Lucrez la Audley Villages, un resort de lux pentru pensionari (...). Mi-am căutat altceva de muncă, așa am ajuns aici, am început ca asistent Pastry Chef, mă trezeam la 4 dimineața, mergeam la alergat, mergeam cu soțul la muncă, apoi o oră și jumătate cu trenul, apoi ajungeam la muncă, lucram și ajungeam seara. După un an și jumătate am renunțat și am ales acest job, de acum. Am învățat singură să fac macarons, am experimentat, mi-am luat cărți, am urmat cursuri online, am experimentat rețete, aveam Chefii mei pe care îi urmeam, când am mers la fratele meu în Franța mi-am cumpărat cărți și îmi traduceam singură rețetele și îmi făceam mousse-uri, asta este pasiunea mea. Am învățat și așa mi-am obținut și jobul actual, nu prin școli plătite cu mulți ani. Am învățat să fac prăjituri, făceam prăjituri de casă, pregăteam candy baruri pentru nunți, poate aveam și 9-10 evenimente într-un weekend”, a povestit concurenta.

Apoi, nu mică a fost bucuria concurentei atunci când a văzut că a primit patru cuțite, la Chefi la cuțite sezonul 16, ediția din 16 noiembrie 2025.

„Sunt super uimit. În seara aceasta a fost și pentru noi o onoare să degustăm acest desert, chiar s-a atins un nivel super înalt de patiserie, de eleganță, de finețe. Chiar mă bucur!”, a zis Chef Richard Abou Zaki.

Apoi, marea surpriză a fost atunci când Chef Orlando Zaharia i-a pus pe masă cuțitul de aur.

„Nu cred! Doamne, deci nu cred! Aseară am fost la tine la restaurant, soțul meu a făcut poză cu tine! Nu cred. Îl iau!”, a zis concurenta.

„Bravo, Orly!”, l-a felicitat Chef Richard Abou Zaki.

„Știu să fac atâtea deserturi, abia așteptat!”, a mai zis concurenta.

Chiar și Chef Ștefan Popescu a recunoscut că regretă faptul că nu i-a oferit cuțitul de aur înaintea lui Chef Orlando Zaharia.

