Chef Richard Abou Zaki dă cărțile pe față. Ce spune despre finalul sezonului14 Chefi la cuțite. Ce părere are despre Andreea Ignat

Andreea Ignat, din echipa lui Chef Chef Richard Abou Zaki, a câștigat sezonul 14 Chefi la cuțite. Iată ce dezvăluie celebrul Chef despre concurenta sa.

Chef Richard Abou Zaki și Andreea Igant au făcut echipă câștigătoare în sezonul 14 Chefi la cuțite. Celebrul Chef a avut încredere încă de la început în Andreea, dăruindu-i la audiții cuțitul de aur. La rândul său, concurenta i-a arătat în fiecare stagiu că nu s-a înșelat în privința ei.

Chef Richard Abou Zaki dă cărțile pe față. Ce spune despre finalul sezonului 14 Chefi la cuțite. Ce părere are despre Andreea Ignat

Atât Chef Richard Abou Zaki, cât și Andreea Ignat sunt omeni pasionați de munca pe care o fac. Iubirea pentru gastronomie îi determină să-și dorească din ce în ce mai mult și mai bine.

Andreea Ignat și-a arătat talentul în bucătărie în cadrul sezonului 14 Chefi la cuțite. Aceasta a fost câștigătoarea sezonului și un motiv de mare mândrie pentru Chef Richard Abou Zaki.

„Sunt extraordinar de fericit că mi-am îmbogățit palmaresul cu trofeul sezonului 14 „Chefi la cuțite.

Trăiesc o împlinire cu totul aparte. Andreea este omul căruia eu i-am acordat încredere încă de la începutul competiției, atunci când i-am oferit cuțitul de aur. Și este o satisfacție fantastică să vezi că ai detectat acele trăsături esențiale în omul din fața ta și că el confirmă.

Întregul ei parcurs în competiție a fost încununat de acest moment. Iar finala a fost demonstrația supremă că Andreea merită să fie câștigătoarea. Mă simt mândru cu adevărat de acest rezultat după un sezon plin de emoții și tensiune.

Iar satisfacția este cu atât mai mare cu cât, de la acest sezon, am adăugat premiului o experiență aparte: un stagiu la Retroscena, care să extindă pregătirea și experiența Andreei”, a declarat cheful în cadrul unui interviu.

Chef Richard Abou Zaki este cel mai tânăr deținător al unei stele Michelin din Italia și singurul din jurul Chefi la cuțite care a câștigat această distincție.

În fața televizorului, acesta pare un om destul de dur și dornic de perfecțiune, însă acestea vin, de fapt, din dorința de a-și menține viu visul și de a deveni mereu mai bun.

„Aș zice că Richard este o persoană decentă, care dă importanță fiecărui lucru pe care-l face. Știe că spiritul de sacrificiu și perseverența i-au fost de ajutor în toată cariera. Este o persoană care înțelege, ascultă și are multe idei pe care îi place să le transforme în realitate.

Steaua Michelin e foarte greu de obținut. Sunt foarte puțini deținători de stele în întreaga lume, doar 300 în Italia și sunt persoane care așteaptă și 20, 25 de an ca să ajungă la o stea Michelin. Pentru că nu e o distincție care ține de bani. Doar de calitate, de idei, de creativitatea, originalitatea din farfurie.

Pentru mine a fost un vis să obțin acest rezultat în atât de puțin timp de la inaugurare. Fiind atât de tânăr, am devenit cel mai tânăr Chef din Italia cu stea Michelin și unul dintre cei mai tineri din toată Europa. Asta m-a făcut să înțeleg că toată perseverența, tot sacrificiul din acești ani la restaurante extrem de bine cotate au fost de ajutor.

Iar acesta este lucrul cel mai important atunci când lupți pentru visul tău, să îți creezi o bază solidă. Dacă crezi în visul tău, se poate împlini. Și eu cred că sunt un exemplu”, explică cheful.

Acesta și-a descoperit pasiunea la vârsta de 8 ani, pe când a fost nevoit să-și facă singur de mâncare, deoarece mama sa lucra mai multe ore într-o fabrică din Italia.

„ Poate m-a influențat Italia, unde se mănâncă foarte bine. Dar mie îmi place să cred că m-am născut cu pasiunea aceasta și aș fi știut să o dezvolt oriunde. Am început să gătesc de pe la vârsta de 8 ani, când mama, care lucra într-o fabrică în Italia, ajungea târziu acasă.

Primul lucru pe care l-am făcut cred că a fost o ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Încetul cu încetul am ajuns să gătesc tot mai diversificat, să creez combinații de gusturi și mâncăruri, transformând această pasiune în motorul vieții mele”, spune el.

Acum conduce cinci restaurante și dă speranțe oamenilor precum Andreea Ignat, în care vede aceeași pasiune pentru gastronomie.

„La Retroscena nu se poate să nu fie Coccobello al mare, iubirea vieții mele culinare, cum i-am spus eu. Am pregătit-o și la Chefi la cuțite si este desertul meu în stridie. Un alt signature dish este cavolo cappuccio in roso. Varza preparată sous-vide și maturată apoi în suc de sfeclă roșie, combinată cu sos de anghilă afumată, care subliniază încă o dată eleganța și creativitatea de la Retroscena.

Și, ca să completez topul, al treilea dish ar fi un risotto special, cum e Riso Adriatico, cu ricciola și fenicul. Aceste specialități sunt la Retroscena și oaspeții noștri fac mii de kilometri ca să le savureze. Iar asta îți umple inima de bucurie. Te face să înțelegi că tu ai transmis acolo în farfurie o idee care ajunge la inima clienților.

E frumos să pleci cu ceva nou descoperit într-un restaurant cu stele Michelin, dar și să rămâi cu niște curiozități. E o experiență care are și o doză de mister, o doză de magie a creativității. Nu e o mâncare pe care să o mănânci în fiecare zi. O masă la un astfel de restaurant trebuie să fie o ocazie specială”, dezvăluie acesta despre oamenii care îi calcă pragul pentru a se desfăta din preparatele sale.

În cadrul aceluiași interviu, Chef Richard Abou Zaki a mărturisit ce și-a cumpărat după ce a câștigat Steaua Michelin. Puțini știu că juratul Chefi la cuțite este pasionat de mașinile sport.

„Lumea nu știe despre mine, poate, că iubesc mașinile sport. Sunt pasionat de mașinile cu superviteză. Când am luat steaua Michelin mi-am făcut cadou o astfel de mașină. Dar nu-mi fac niciun cadou mare dacă nu am un rezultat important. Ăsta e unul dintre secretele mele.

Simt că am avut un parcurs organic, am început de jos și mereu am urcat. Și atunci nu cred că a fost vreo greșeală pe care nu aș repeta-o. Poate, odată, am răspuns greșit unui Chef și aș zice acum că nu i-aș mai răspunde la fel”, conchide el.