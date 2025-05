Chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner, primele reacții după Finala Chefi la cuțite, sezonul 15. Ce au transmis

Chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner au condus împreună echipa verde din acest sezon. Tot împreună, l-au susținut pe Dragoș Dudu, cuțitul de aur, în Finala Chefi la cuțite, sezonul 15.

Dragoș Dudu, cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu, s-a numărat printre cei patru finaliști Chefi la cuțite, sezoul 15. Deși în acest sezon juratul a împărțit echipa verde cu chef Alexandru Sauter, ei au fost trup și suflet pentru reprezentatul lor până în ultimul moment și au speriat să fie marele câștigător. Cu toate acestea, marele premiul a ajuns, de data aceasta, în echipea mov, la Claudiu Gherguț, însă cei doi chefi au ținut să transmită fiecare câte un mesaj.

Chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner, primele reacții după Finala Chefi la cuțite, sezonul 15

Chef Ștefan Popescu a fost extrem de fericit în ultima ediție din acest sezon, când a aflat că Dragoș Dudu a intrat în Finala Chefi la cuțite, sezonul 15 din 28 mai 2025. El l-a felicitat pe cuțitul său de aur și a dezvăluit că a știu, încă de la început, că al său concurent are potențialul de a ajunge până în acest moment.

„Dragoș este în FINALĂ! Am simțit de la început că are acel “ceva” – pasiune sinceră, determinare și dragoste pentru bucătărie. De aceea i-am dat cuțitul de aur, cu încrederea că va ajunge departe. Și nu m-am înșelat. A muncit enorm, a crescut sub ochii noștri și a demonstrat că visurile devin realitate atunci când le urmezi cu tot sufletul”, a specificat acesta pe Instagram imediat ce s-a aflat că Dragoș s-a calificat în ultima etapă a concursului.

Cu o experiență vastă în bucătărie, Dragoș a reușit să impresioneze jurații atât în preselecții, cât și pe parcursul show-ului culinar până în finală. Chef Richard Abou Zaki chiar a ținut să-i spună că de la el a mâncat unul dinte cele mai bune preparate gustate de el vreodată.

Ulterior, după ce a pierdut Finala Chef Ștefan Popescu a reveit cu un alt mesaj în care a ținut să le mulțumească tuturor, dar și să îl felicite pe câștigător.

Alături de un carusel cu fotografii din finală, juratul a transmis: S-a încheiat încă un sezon @chefilacutite. A fost o experiență intensă, plină de provocări și emoții. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi, din fața ecranelor sau din culise – fără voi, magia nu ar fi fost posibilă. Felicitări @claudiu_ghergut pentru toată munca depusă și pasiunea de care ai dat dovadă și felicitări @chef_orlando_zaharia”.

La rândul său, și chef Alexandru Sautner a împărtășit gândurile sale cu pietenii virtuali, după Finala Chefi la cuțite, sezonul 15. Acesta a ținut să vorbeacă, din nou, despre concurența acerbă din acest sezon și respectiv din finală, când patru chefi cu experiențe uluitoare s-au „luptat” pentru marele premiu și trofeu.

„Wow! Ce sezon! Ce finală! Emoțiile au fost foarte intense și competiția una acerbă, însă sezonul 15 @chefilacutite are un câștigător: @claudiu_ghergut 👏👏 Felicitări, Claudiu! Felicitări, @chef_orlando_zaharia ! Și vă mulțumim vouă, tuturor celor de acasă că ați fost alături de noi încă un sezon. Vă iubesc!!”, a scris juratul pe contul lui de Instagram.

