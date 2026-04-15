Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 15 aprilie 2026. Chef Alexandru Sautner, prima amuletă din sezonul 17. Cum s-a „răzbunat” chef Richard Abou Zaki

Chefi la cuțite, 15 aprilie 2026. Chef Alexandru Sautner, prima amuletă din sezonul 17. Cum s-a „răzbunat" chef Richard Abou Zaki

Chef Alexandru Sautner și-a folosit prima amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite. În ediția de pe 15 aprilie 2026, juratul a dat o provocare de zile mari echipelor adverse, însă chef Richard Abou Zaki a ținut să se „răzbune”.

Publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026, 21:30 | Actualizat Miercuri, 15 Aprilie 2026, 21:35

Încă de la primul battle, chefii au început un război al amuletelor în bucătăria show-ului culinar. Chef Richard Abou Zaki și-a folosit deja două avantaje importante, însă a venit și rândul lui chef Alexandru Sautner.

Juratul cu tunică verde a apăsat butonul roșu din mijlocul platoului, iar toți au amuțit. Concurenții săi s-au bucurat, în timp ce colegii de emisiune au fost surprinși de mișcarea lui strategică din cea de-a treia confruntare.

„Vai de mine! Doamne, ce amuletă are, mă?”, a fost reacția lui chef Ștefan Popescu.

„Zice așa: Ai puterea să dai freeze oricărui concurent din echipele adverse oricând vrei tu. Atenție, doar un concurent pe echipă! Pe timpul freeze-ului, acela nu are voie să vorbească. Orlando, cofetara ta intră în freeze! Normal că mi-e frică!”, a dezvăluit chef Alexandru Sautner.

„Îmi blochezi cofetarul pentru că fac desert!”, a spus chef Orlando Zaharia.

„Nu are voie să vorbească, te rog frumos! La echipa bej intră în freeze Radu!”, a mai zis cheful.

De asemenea, juratul a blocat și cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki: „Intri în freeze! Nu ai voie să vorbești sau să lucrezi!”.

„Eu îi las pe ai mei să lucreze cu Marina, iar eu merg să mă ocup de ceilalți. Să văd care e mai important în echipă ca să-i dau freeze!”, a mai zis chef Alexandru Sautner cu zâmbetul pe buze.

Cum s-a „răzbunat” chef Richard Abou Zaki pe chef Alexandru Sautner în cel de-al treilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 15 aprilie 2026

Amuleta lui chef Alexandru Sautner l-a făcut pe chef Richard Abou Zaki să se „răzbune”. Acesta și-a amintit că a câștigat un avantaj puternic, la joculețul de astăzi, pe care poate să-l folosească oricând în cel de-al treilea battle. Așadar, juratul nu a stat prea mult pe gânduri și i-a dat freeze pentru 5 minute Marinei, cuțitul de aur din echipa verde.

De asemenea, și cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu a primit freeze pentru 5 minute de la juratul cu tunică bordo. Nici cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia nu a scăpat de „pedeapsa” lui chef Richard Abou Zaki.

Au urmat replici acide între chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu după ce s-a luat în considerare confiscare unei farfurii bej.

Momentele tensionate au continuat în platoul show-ului culinar. Chef Orlando Zaharia a răbufnit când a văzut că chef Alexandru Sautner i-a confiscat o farfurie, după ce i-a blocat cofetarul. Mai mult, acesta a ținut să evidențieze că gestul colegului său nu a fost corect, deoarece concurenta lui nu se afla în freeze atunci când a revenit la bancul de lucru.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

