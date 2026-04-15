Chefi la cuțite, 15 aprilie 2026. Cuțitul de aur al echipei gri l-a scos din sărite pe chef Orlando Zaharia. Ce s-a întâmplat

Cosmin Petrică Drelciuc, cuțitul de aur din echipa gri, a reușit să-l scoată din sărite pe chef Orlando Zaharia la cel de-al treilea battle al sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 15 aprilie 2026.

Tensiunile au atins cote maxime în cea de-a treia confruntare din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 15 aprilie 2026. Avantajele folosite de chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki au pus în dificultate echipele adverse.

Chef Orlando Zaharia a ajuns să lucreze doar cu doi oameni, în timp ce alți doi se aflau în freeze. Situația neașteptată a pus presiune pe umerii concurenților, dar și ai juratului. Acesta și-a dorit să aibă farfuriile complete până la finalul probei.

Cheful nu s-a lăsat copleșit de atmosfera încordată din bucătărie, însă a răbufnit când a văzut ce poate să facă tânărul. Cosmin Petrică Drelciuc a reușit să-l scoată din sărite pe chef Orlando Zaharia cu un simplu gest.

Care este motivul pentru care chef Orlando Zaharia a fost enervat de cuțitul său de aur în cel de-al treilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 15 aprilie 2026

Juratul nu și-a mai putut controla reacțiile când a observat că cel în care își punea toată baza nu se descurcă la îndeplinirea unei sarcini simple. Au urmat replici acide pe platoul de filmare. Mai mult, chef Orlando Zaharia a aruncat cu obiecte în bucătărie.

„Mânca-v-aș anii voștri de bucătărie! Am înnebunit! Bă, n-ai cum în viața asta să nu poți să faci aia! Dă-o în mama mă-sii! N-ai cum! Am înjurat, m-au luat dracii! Nu există așa ceva! Eu n-am întâlnit în viața mea un bucătar care să nu înțeleagă. Deci am înnebunit, am plecat de acolo!”, a fost reacția lui chef Orlando Zaharia.

Cosmin Petrică Drelciuc s-a arătat deranjat de atitudinea juratului. Mai mult, acesta a fost la un pas să părăsească show-ul culinar: „Vrei să vezi cum plec acasă acum? Stai să vezi!”

„Liniștește-te! E în regulă”, a încercat să-l calmeze colegul său de echipă.

„L-am auzit pe Petrică atunci când îi spunea lui Vladimir «Vrei să îți arăt cum plec acasă?» sau ceva în genul ăsta. Am avut 2-3 secunde în care am vrut să-l iau eu de mână și să-i zic «Hai pleacă acasă că tot ce ai făcut astăzi ai făcut doar să mă enervezi, pe bune». Dar am zis că țin la echipa asta și cred în echipa asta. Și cel mai important, eu nu-mi doresc să dau farfurii goale”, a mai dezvăluit chef Orlando Zaharia.

„Nu era vina mea. Am greșit, dar nu a fost vina mea! Eram doar nervos!”, a mai zis cuțitul de aur din echipa gri.

