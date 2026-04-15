Chefi la cuțite, 15 aprilie 2026. O nouă eliminare în echipa verde. De ce s-a enervat chef Richard Abou Zaki

O nouă eliminare a avut loc în sezonul 17 Chefi la cuțite. În ediția de pe 15 aprilie 2026, unul dintre jurați a pierdut o concurentă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026, 23:59 | Actualizat Joi, 16 Aprilie 2026, 00:03

După o probă individuală intensă, concurenții au așteptat cu nerăbdare să afle decizia juraților. Chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia și chef Ștefan Popescu au analizat fiecare preparat cu mare atenție și au făcut o alegere de comun acord.

Irina Fodor a ținut să felicite echipele pentru eforturile lor de până acum, chiar dacă nu există un punctaj maxim după proba individuală. Mai mult, prezentatoarea TV a anunțat și primii trei concurenți care se salvează de la eliminare.

„Mare parte dintre voi a reușit să facă ceva cel puțin decent. O altă parte dintre voi s-a descurcat de minune. Și sunt și unii dintre voi care nu prea s-au descurcat. În seara asta nu s-a luat punctajul maxim, dar au fost niște note frumușele.

Cel mai mare punctaj constă în 17 puncte și a fost luat de trei dintre voi! Fruntașii, cei trei care se salvează, sunt Andreea, Cristi și Alexandru Dodoaia. Trei tunici bordo!”, a spus Irina Fodor.

„M-am bucurat la nebunie! Să gătim așa în fiecare zi!”, a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki.

„Are trei elemente importante în echipă!”, a evidențiat chef Alexandru Sautner.

De asemenea, momentele emoționante nu au întârziat să apară. Cuțitul de aur al echipei verzi s-a prăbușit pe podea și a izbucnit în lacrimi la aflarea veștii că merge mai departe în competiția show-ului culinar.

„Am simțit nevoia să mă descarc și să eliberez din presiune!”, a dezvăluit Marina.

Cine a fost eliminat după ce de-al treilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 15 aprilie 2026. Ce l-a enervat pe chef Richard Abou Zaki

La final, în fața juraților, au rămas doar trei concurente. Bianca Podosu, Elena Comăneci și Elena Barbu s-au aflat în pericol de eliminare. Au curs lacrimi amare, iar chef Richard Abou Zaki a răbufnit atunci când și-a văzut concurenta râzând.

„Aceste trei farfurii nu sunt demne de Chefi la cuțite. Îmi pare rău să zic asta, dar e adevărul!”, a punctat juratul.

„Mi-a fugit pământul de sub picioare!”, a fost replica Elenei Barbu cu lacrimi pe față.

„De ce râzi? Hai spune că acum mă enervezi!”, a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki după ce a văzut-o pe Bianca Podosu cu zâmbetul pe buze.

„De stres!”, a răspuns ea.

„Trebuie să-ți fie mai mult rușine de farfuria pe care ai făcut-o decât să râzi!”, i-a mai zis juratul.

În cele din urmă, Irina Fodor a anunțat că Elena Comăneci este eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 17 cu o farfurie de 6 puncte, în timp ce Bianca Podosu s-a salvat cu 11 puncte.

„Îmi pare rău că pleci acasă! Se făcuse o echipă mișto și chiar îmi doream să rămâneți toți aici. Ai făcut peștele ăla...”, i-a spus chef Alexandru Sautner.

„Deși nu era bucătar, Elena era un bun executant. Unde o puneai acolo stătea!”, a mai precizat juratul.

„Îmi pare rău! S-a simțit regret. Din câte am observat, nu se așteptau ca eu să plec! Am trăit un carusel de emoții. Tunica asta reprezintă ceva pentru mine!”, a zis și Elena Comăneci.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
