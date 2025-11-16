Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Schimbări uriașe anunțate de Irina Fodor. Jocul se schimbă total. Care sunt noile reguli

Antena Căutare
În prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite, Alexandru Sautner, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au fost uimiți de schimbările uriașe anunțate de Irina Fodor pentru sezonul 16. Ce a anunțat, în ediția din 16 noiembrie 2025.

Alexandru Sautner, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu s-au întâlnit în bucătărie cu mult entuziasm ca să înceapă noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite. S-a lăsat cu glume, cu îmbrățișări, dar și cu surprize de proporții, mai ales atunci când Irina Fodor și-a făcut apariția în platou!

Descoperă ce schimbări uriașe a anunțat aceasta, în prima ediție din 16 noiembrie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16.

Schimbări uriașe anunțate de Irina Fodor în prima ediție din 16 noiembrie 2025 a emisiunii Cheif la cuțite, sezonul 16. Care sunt noile reguli

Irina Fodor și-a făcut apariția în platou și i-a luat pe cei patru jurați prin surprindere.

„Vă e dor de amulete? Am o curiozitate. Abia aștept să vă văd gătind din nou, chiar dacă chefii de nivelul vostru nu prea mai gătesc, în general, aici este un altfel de context. Voi sunteți altfel de chefi, mult prea pasionați ca să stați departe de cuțit. Eu vin la voi cu o surpriză! Dragilor, nu o să mai gătim aici, la noi acasă. Chiar dacă e foarte frumos, m-am gândit să vă scot prin țară!”, a fost anunțul neașteptat făcut de Irina Fodor, în prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16, din data de 16 noiembrie 2025.

„Wow! Stai, că asta e mișto”, a zis Chef Orlando Zaharia, cu mult interes.

„Prin țară?! Cum adică prin țară?! Irina, mai detaliază, te rog”, a făcut ochii mari Chef Alexandru Sautner.

„Vecchio, deja ți s-a schimbat ritmul inimii, privirea! Păi nu ați spus voi tot sezonul trecut că vreți să vizitați, să culegeți rețete? În primul rând, m-am gândit să schimbăm decorul, pentrua fi provocați de diverse locuri frumoase din țara noastră, pentru a fi inspirați să descoperiți tot felul de tradiții, ingrediente interesante cu care vom găti. Sunt convinsă că vă va plăcea acest context nou

„În sufletul meu parcă a renăscut ceva. E cea mai mare dorință a mea să pot să aduc în fața tuturor România, bucătăria noastră și oamenii pe care îi avem”, a mărturisit Chef Orlando Zaharia.

„Miza rămâne aceeași, dragilor: fiecare amuletă vine cu un avantaj special, care poate fi utilizat în battle-uri. Vreți o veste fantastică? Sunteți pregătiți? Vă anunț oficial că în sezonul 16, în battle-uri, veți avea fiecare echipa voastră! Vor fi patru echipe!”, a fost a doua veste uriașă dată de Irina Fodor.

Așa cum era de așteptat, această schimbare a adus un val uriaș de bucurie pentru cei patru Chefi.

„Mai țineți minte când ziceam că o să fie una caldă, una rece? A fost călduț până acum, așa că acum dau și una reciuță. Adevărul este că veți avea fiecare echipa lui, dar lucrurile vor sta puțin diferit pentru fiecare echipă. În funcție de clasamentul echipelor veți avea un număr limitat de concurenți în echipă. Cel care are cele mai multe amulete, cu punctajul cel mai mare, va avea șase concurenți în echipe, următorul va avea cinci, următorul va avea patru și ultimul va avea trei concurenți, cu tot cu cuțitul de aur”, a zis Irina Fodor, spre marea uimire a juraților.

„Eu am ajuns anul trecut în semifinală cu cinci oameni! Cum să încep cu trei? Pe cine alerg, pe cine cert, cu cine vorbesc? Nu, e cumplit!”, a fost de părere Orlando Zaharia.

„E și timpul să începem amuletele. Ca să nu vă sperii prea tare, pentru prima amuletă o să rămânem în București. Am o presimțire că nu ați mai fost de mult la piață. La o piață frumoasă, cea mai cunoscută și cu tradiție piață din București, căutată inclusiv de turiști! Dragilor, mergem la piața Obor! Prima noastră întâlnire pentru amuletă se întâmplă la Piața Obor. Vă aștept acolo, băieți!”, a zis Irina Fodor, și a plecat.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30), cu excepție primei săptămâni, când marți se va difuza meciul naționalei cu San Marino. Nu uita că poți oricând să urmărești oricând toate sezoanele Chefi la cuțite pe AntenaPLAY!

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Citește și
