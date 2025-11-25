Chefi la cuțite, 25 noiembrie 2025. Prima bombă cu mai multe amulete a ajuns la unul dintre chefi. Tania Budi a decis cine o ia

Tania Budi a fost cucerită de un preparat inedit. Cui i-a oferit prima bombă cu mai multe amulete ale sezonului 16 Chefi la cuțite și ce punctaj au obținut ceilalți chefi.

În ediția difuzată în această seară, telespectatorii au urmărit o nouă luptă aprigă pentru o amuletă cu adevărat specială.

Cei patru chefi au avut parte de o provocare inedită, dar și de un invitat pe măsură, iar preparatele lor nu au avut cum să nu se ridice la standardele temei din această ediție.

Totuși, un singur preparat i-a câștigat inima Taniei Budi, cea care a decis la cine va ajunge prima bombă cu mai multe amulete ale sezonului, după ce jurații s-au întrecut în noi preparate într-un cadru de basm, chiar lângă Cazinoul din Constanța.

Prima bombă cu mai multe amulete a ajuns la unul dintre chefi. Tania Budi a fost cea care a decis cine o merită în ediția din 25 noiembrie 2025

Prezentatoarea emisiunii și cei patru jurați i-au fascinat pe telespectatori cu o nouă provocare în aer liber, care, de această dată, s-a desfășurat în Constanța, chiar lângă celebrul Cazino.

Chef Richard s-a declarat impresionat de frumusețea locului, mai ales că el nu mai vizitase Constanța până atunci.

„Având în vedere locul în care ne aflăm, m-am gândit așa la vremurile de odinioară, cam prin 1995 să stabilim acțiunea noastră, cu un an înainte să te naști tu, Richard, a apărut un film care se numea Casino cu Robert De Niro și Sharon Stone” a spus Irina Fodor, începând să le dea câteva indicii despre tema probei.

„Ei ne insipiră pentru tema de astăzi, eu aș vrea să facem un exercițiu de imaginație frumos, să intrăm în filmul ăsta de cazino și să ne imaginăm că Robert De Niro și Sharon Stone în seara asta sunt aici, la Cazinoul din Constanța (care funcționează din nou ca pe vremuri) și vin în stilul lor super magnific, după ce își fac scenele de la ruletă în film, să primească un super fine dining de nivelul lor! Astăzi suntem pe bogăție totală! ” a continuat ea.

Cât despre invitatul acestei ediții, Irina a dezvăluit că este vorba despre o prezență feminină, care, de cele mai multe ori, este asociată cu celebra actriță din filmul menționat de ea.

„Nu este departe de calitățile fizice ale lui Sharon Stone, este la fel de frumoasă. Una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate crainice tv ale anilor 1990. A cochetat și cu modellingul, a defilat pentru Cătălin Botezatu, a cochetat și cu actoria, în ultimul timp a stat, însă, un pic mai departe de lumea mondenă și și-a dedicat timpul afacerilor ei. Fratele ei îi este partener și împreună administrează mai multe cluburi de noapte. Este frumoasă, este blondă, este superbă! Este Tania Budi!” a explicat prezentatoarea cu multă bucurie și admirație.

Ulterior, Irina Fodor a anunțat și prima bombă cu mai multe amulete ale sezonului care a intrat în joc.

Chefii nu au stat prea mult pe gânduri și pentru că și-au dorit din tot sufletul să o obțină au dat tot ce au avut mai bun.

În timp ce Chef Orlando a decis să facă mușchi de vită cu Saint Jacques și un piure cu un sos fin cu lapte de cocos și icre negre, Chef Ștefan a optat pentru o rețetă inedită de creveți, cartofi dulci și salată. Chef Sautner a mers cu încredere pe un preparat pe bază de homar, iar Chef Richard a pregătit o friptură T-bone cu fragrant, trufe, pain brioche, spanac și ciuperci, structurate sub forma unui Wellingtone.

Tania Budi a savurat câte puțin din fiecare preparat, însă unul singur a convins-o cu adevărat că merită punctajul maxim.

În cele din urmă, ea a decis următorul clasament:

Chef Richard 5 puncte

Chef Ștefan 4 puncte

Chef Orlando 3 puncte

Chef Sautner 2 puncte

Sezonul 16 Chefi la cuțite schimbă jocul!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au intrat din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Este sezonul care schimbă jocul, iar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă.

Dacă până acum jurații de pe ultimele două locuri în clasamentul punctajelor de la amulete împărțeau conducerea unei echipe, de acum înainte fiecare Chef va avea echipa sa de concurenți, inclusiv cel care se va situa pe ultima poziție în clasament.

„Mi-am dorit asta încă de la început. Să fim independenți, să nu mai împărțim coordonarea unei echipe în cazul în care clasamentul amuletelor te duce în această ipostază”, a mărturisit cu emoție Chef Orlando Zaharia.

„Ce bucurie uriașă! Miza crește acum pentru noi: e clar că urmează un sezon memorabil”, a declarat și Chef Alexandru Sautner.

„Toți așteptam, speram să se întâmple asta: 4 echipe! Asta face competiția mult mai frumoasă: să ne luptăm având fiecare oamenii lui”, a spus și Chef Richard Abou Zaki.

„Irina ne-a făcut, într-adevăr, o surpriză fantastică! Abia aștept să întru în luptă cu propria echipă”, a adăugat și Chef Ștefan Popescu înainte de începerea noului sezon.

Așadar, pe lângă noutatea pe care o aduce etapa bătăliilor pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice din țară, vestea că începând din sezonul 16 vor fi patru echipe în competiție a adus entuziasm în rândul Chefilor.

Însă acestea nu sunt singurele noutăți: jurații mai au de descoperit o regulă nouă care va crește adrenalina în cel mai așteptat show culinar al toamnei.

