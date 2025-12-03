Chefi la cuțite, 3 decembrie 2025. Ce culori vor avea tunicile chefilor din sezonul 16. Irina Fodor a anunțat o premieră

Irina Fodor a anunțat o premieră la Chefi la cuțite, chiar în bootcamp-ul sezonului 16. De asemenea, în ediția 11 a show-ului culinar, de pe 3 decembrie 2025, jurații au aflat ce culori vor avea tunicile lor.

Așteptarea a luat sfârșit pentru telespectatori. Un moment așteptat de toată fanii show-ului culinar a avut loc în ediția 11 a sezonului 16, de pe 3 decembrie 2025. Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au aflat culorile tunicilor.

De asemenea, Irina Fodor a pregătit o surpriză pentru jurați. Prezentatoarea TV i-a anunțat că vor avea mai mulți concurenți în echipe, iar reacțiile celor patru au fost pe măsura așteptărilor. Cel mai mult s-a bucurat chef Alexandru Sautner.

„Trebuie să vă mai spun ceva. În acest bootcamp, în acest sezon, nu există decât o probă. Este acum, ori niciodată! O să gătiți ceea ce vă spun chefii, ei vor juriza și își vor face direct echipele.”, a mai punctat Irina Fodor.

„A fost un șoc pentru toată lumea!”, a dezvăluit o concurentă.

Ce premieră a avut loc în istoria Chefi la cuțite. Jurații au aflat culorile tunicilor

Este pentru prima oară în istoria Chefi la cuțite când vor exista patru echipe. Anunțul a fost făcut de prezentatoarea TV în ediția 11 a sezonului 16, de pe 3 decembrie 2025. Tot în această seară, jurații au tras plicuri în care se aflau culorile tunicilor.

Chefii au avut parte de o surpriză atunci când au văzut nuanțele pe care le vor purta. Chef Orlando Zaharia a ales albastru, în timp ce chef Alexandru Sautner a tras plicul în care era culoarea galben.

Chef Richard Abou Zaki a primit bordo, iar chef Ștefan Popescu verde.

„Este singura culoare pe care o văd! E semn bun, de la Divinitate!”, a dezvăluit chef Alexandru Sautner.

Înainte de a da startul probei din bootcamp, chef Richard Abou Zaki a apelat la un gest neașteptat. Acesta i-a cerut lui chef Ștefan Popescu să-i dea lui culoarea verde. După o discuție lungă, jurații au făcut schimb de culori.

„Ștefan, ascultă o chestie! Mie culorile astea nu-mi plac, dar a ta îmi place mult! Știi ce s-a întâmplat sezonul trecut, nu? Ai ocazia să îți iei revanșa. Am suferit că nu mi-ai dat culoarea! Te rog din sufletul meu de copil. Îți dau pupici!”, i-a spus chef Richard Abou Zaki.

„Nu te lăsa păcălit! Te manipulează! Nu te lăsa păcălit! Doamne, ce se joacă cu el! Nu pot să cred!”, au fost reacțiile celorlalți doi chefi.

„Stai să mă gândesc, eu sezonul trecut am avut verde și nu prea mi-a mers bine. Recunosc asta!”, a dezvăluit chef Ștefan Popescu.

În cele din urmă, chef Ștefan Popescu a ales să poarte el culoarea bordo pe tunici, lăsându-i verdele lui chef Richard Abou Zaki.

„Acum sunt gata de bătălie!”, a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki.

