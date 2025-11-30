Antena Căutare
Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. Ce chef a câștigat amuleta de la Peștera. Oana Coantă a ales cel mai bun preparat

O nouă amuletă a intrat în portofoliul chefilor. Ce putere are și ce jurat a câștigat-o în ediția 8 din sezonul 16 Chefi la cuțite.

Publicat: Duminica, 30 Noiembrie 2025, 20:30 | Actualizat Luni, 01 Decembrie 2025, 10:19

Irina Fodor și cei patru chefi i-au întâmpinat pe telespectatori în ediția 8 din sezonul 16 Chefi la cuțite într-un nou cadru spectaculos și plin de tradiție.

Proba zilei a stârnit multe reacții amuzante, dar și tensiune în rândul juraților care au dat din nou tot ce au avut mai bun pentru a câștiga inima invitatei speciale, și, bineînțeles, o nouă amuletă.

Descoperă în rândurile de mai jos cine este cea care a jurizat preparatele gătite de chefi în aer liber la Peștera și ce chef a cucerit-o cu preparatul său!

Lupta pentru amuleta de la Peștera a fost una strânsă. Pentru ce avantaj s-au întrecut jurații în preparatele gătite în ediția din 30 noiembrie 2025 Chefi la cuțite

Prezentatoarea emisiunii nu a stat foarte mult pe gânduri și le-a dezvăluit chefilor care este provocarea noii ediții, dar și care este miza pentru care se luptă de fapt.

„Dragii mei, bine ați venit la Peștera! Pentru o localizare mai exactă, pentru cei de acasă, suntem în comuna Moeciu, județul Brașov, Transilvania, România” a spus aceasta, introducându-i pe telespectatori în noul cadru de poveste.

„Trebuie să trageți niște bilețele, niște pliculețe.” a mai spus ea, fâcându-i extrem de curioși atât pe jurați, cât și pe cei de acasă cu privire la proba acestei ediții.

Nu a durat mult până când doi localnici îmbrăcați în straie specifice zonei și-au făcut apariția, aducând cu ei un platou plin de bunătăți tradiționale, iar chefii și-au dat seama ce au de făcut.

Mai exact, ei au tras la sorți câte un număr care reprezenta ordinea în care își vor alege ingredientele pe care le vor integra în preparatele de astăzi, dar nu înainte ca Chef Richard să îmbrace sumanul de lână de oaie al localnicului, dar și căciula sa tradițională.

În cele din urmă, Chef Ștefan a ales urda, Chef Richard a ales cașul afumat, Chef Orlando a ales brânza în coajă de brad, iar Chef Sautner a rămas cu telemeaua de văcuță.

După ce și-au ales ingredientele de bază ale preparatelor lor, chefii au aflat cine le va juriza și care este miza.

„A fost desemnată de ghidul Gault & Millau, „Woman Chef of the Year” (Femeia-Chef a anului) în 2019, iar Bistro de l’Arte este unul dintre cele mai vechi localuri brașovene apărute după anii '90. Mâncarea este pregătită cu ingrediente locale, iar Oana Coantă este bucătar și co-proprietar la Bistro de l’Arte!” a spus Irina Fodor, impresionându-i pe chefi cu privire la invitata specială a ediției.

„Miza zilei este următoarea: Ai puterea să salvezi de la eliminare un concurent din orice echipă!” a mai adăugat prezentatoarea, dezvăluind astfel și puterea amuletei de astăzi.

Oana Coantă a decis ce chef câștigă amuleta de la Peștera. Ce preparat a cucerit-o cu adevărat

După ce chefii s-au gândit foarte bine la ce preparate ar trebui să gătească, aceștia au ajuns la următoarele concluzii:

  • Chef Orlando: T-bone gratinat cu sos soté de spanac cu roșii cherry, usturoi, ierburi aromatice și brânză în coajă de brad
  • Chef Sautner: Piure de fasole cu crochete de telemea de vacă, pulpă de pui și salată cu muștar
  • Chef Richard: Mămăliguță cu cașcaval afumat și tartar cu un pic de trufă neagră împreună cu o béarnaise contemporană
  • Chef Ștefan: Ravioli cu hribi, ceapă, cimbru, leurdă, ulei de salvie și spumă de brânză

Invitata specială a ediției 8 din sezonul 16 Chefi la cuțite a gustat apoi din fiecare preparat, iar în cele din urmă, a decis următorul clasament:

  • 5 puncte - Chef Richard
  • 4 puncte - Chef Orlando
  • 3 puncte - Chef Sautner
  • 2 puncte - Chef Ștefan

Noul sezonul Chefi la cuțite schimbă jocul!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au intrat din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Este sezonul care schimbă jocul, iar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă.

Dacă până acum jurații de pe ultimele două locuri în clasamentul punctajelor de la amulete împărțeau conducerea unei echipe, de acum înainte fiecare Chef va avea echipa sa de concurenți, inclusiv cel care se va situa pe ultima poziție în clasament.

„Mi-am dorit asta încă de la început. Să fim independenți, să nu mai împărțim coordonarea unei echipe în cazul în care clasamentul amuletelor te duce în această ipostază”, a mărturisit cu emoție Chef Orlando Zaharia.

„Ce bucurie uriașă! Miza crește acum pentru noi: e clar că urmează un sezon memorabil”, a declarat și Chef Alexandru Sautner.

„Toți așteptam, speram să se întâmple asta: 4 echipe! Asta face competiția mult mai frumoasă: să ne luptăm având fiecare oamenii lui”, a spus și Chef Richard Abou Zaki.

„Irina ne-a făcut, într-adevăr, o surpriză fantastică! Abia aștept să întru în luptă cu propria echipă”, a adăugat și Chef Ștefan Popescu înainte de începerea noului sezon.

Așadar, pe lângă noutatea pe care o aduce etapa bătăliilor pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice din țară, vestea că începând din sezonul 16 vor fi patru echipe în competiție a adus entuziasm în rândul Chefilor.

Însă acestea nu sunt singurele noutăți: jurații mai au de descoperit o regulă nouă care va crește adrenalina în cel mai așteptat show culinar al toamnei.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia, Oana Coantă și Irina Fodor
+88
Mai multe fotografii

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30). Nu uita că poți oricând să urmărești toate sezoanele Chefi la cuțite pe AntenaPLAY!

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
