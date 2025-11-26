Chefi la cuțite, 26 noiembrie 2025. Ce chef a câștigat a doua bombă cu trei amulete. Gina Bradea a decis preparatul victorios

Gina Bradea a avut o misiune foarte grea, însă, în cele din urmă, a decis la cine va merge a doua bombă cu trei amulete din sezonul 16 Chefi la cuțite. Ce preparat a cucerit-o și ce punctaj au primit ceilalți jurați.

Luptele pentru noile amulete continuă, iar chefii sunt din ce în ce mai motivați să le câștige, mai ales că în joc a intrat și cea de-a două bombă cu mai multe amulete din sezonul 16.

Chefii au gătit din nou la malul mării, însă de această dată au avut de respectat o temă care a scos la iveală noi perspective asupra mâncării și a felului în care trebuie să arate o farfurie.

Gina Bradea, o cunoscută vloggeriță din România, este invitata specială a ediției 7 din sezonul 16 Chefi la cuțite, care nu doar că a decis cine va intra în posesia bombei cu 3 amulete, dar a fost și impresionată de experiența celor patru jurați care au cucerit-o cu toate preparatele lor.

Ce chef a câștigat a doua bombă cu trei amulete. Gina Bradea a decis preparatul victorios

Irina Fodor nu a stat foarte mult pe gânduri și a anunțat rapid cine este invitata specială, care este tema zilei, dar și care este marea miză a acestei lupte.

„Bine ați venit din nou la mare, dragii mei! Era păcat să nu folosim încă o dată această locație extraordinară. N-am venit cu mâna goală. În primul și în primul rând o să încep cu invitata noastră din seara aceasta. Gina Bradea!

A început ca bucătar, cofetar, patiser, barman, bufetier, ospătar. A făcut de toate! A locuit și în Italia vreo 8 ani alături de soț, unde a început să scrie un blog culinar, apoi s-a întors în România definitiv și se ocupă de vlog, acolo unde, împreună cu soțul ei, postează rețete video pas cu pas. A publicat și o carte de bucate cu rețete de suflet” a fost primul anunț făcut de prezentatoarea emisiunii, urmând să scoată la iveală și cea de-a doua bombă cu mai multe amulete din sezon.

„O vedeți! E adevărată. E rotundă și înauntru conține surprize” a spus aceasta.

Ea a continuat să surprindă și le-a mărturisit juraților noua probă a zilei.

„M-am gândit că un espresso macchiato merge chiar și în mâncare. Că e fel principal, că e desert, fie ce vreți voi, astăzi aș vrea să bem o cafeluță așa cum doriți voi să vă exprimați în farfuria voastră”.

Chefii au decis să gătească astfel:

Chef Orlando: Un cheesecake de cafea

Chef Sautner: Un bisque de pește și tuile de cafea

Chef Richard: Un risotto cu ciocolată, fructe de pădure cu sos de caramel și cu fragrant înăuntru.

Chef Ștefan: Mușchiuleț de porc în crustă de verdeață cu cafea

Gina Bradea a gustat din fiecare preparat, a recunoscut că toate sunt absolut minunate, însă, în cele din urmă, a decis următorul clasament:

5 puncte - Chef Orlando

4 puncte - Chef Sautner

3 puncte - Chef Richard

2 puncte - Chef Ștefan

