Chefi la cuțite, 26 noiembrie 2025. Ce chef a câștigat a doua bombă cu trei amulete. Gina Bradea a decis preparatul victorios

Gina Bradea a avut o misiune foarte grea, însă, în cele din urmă, a decis la cine va merge a doua bombă cu trei amulete din sezonul 16 Chefi la cuțite. Ce preparat a cucerit-o și ce punctaj au primit ceilalți jurați.

Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 20:30 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 21:48

Luptele pentru noile amulete continuă, iar chefii sunt din ce în ce mai motivați să le câștige, mai ales că în joc a intrat și cea de-a două bombă cu mai multe amulete din sezonul 16.

Chefii au gătit din nou la malul mării, însă de această dată au avut de respectat o temă care a scos la iveală noi perspective asupra mâncării și a felului în care trebuie să arate o farfurie.

Gina Bradea, o cunoscută vloggeriță din România, este invitata specială a ediției 7 din sezonul 16 Chefi la cuțite, care nu doar că a decis cine va intra în posesia bombei cu 3 amulete, dar a fost și impresionată de experiența celor patru jurați care au cucerit-o cu toate preparatele lor.

Ce chef a câștigat a doua bombă cu trei amulete. Gina Bradea a decis preparatul victorios

Irina Fodor nu a stat foarte mult pe gânduri și a anunțat rapid cine este invitata specială, care este tema zilei, dar și care este marea miză a acestei lupte.

„Bine ați venit din nou la mare, dragii mei! Era păcat să nu folosim încă o dată această locație extraordinară. N-am venit cu mâna goală. În primul și în primul rând o să încep cu invitata noastră din seara aceasta. Gina Bradea!

A început ca bucătar, cofetar, patiser, barman, bufetier, ospătar. A făcut de toate! A locuit și în Italia vreo 8 ani alături de soț, unde a început să scrie un blog culinar, apoi s-a întors în România definitiv și se ocupă de vlog, acolo unde, împreună cu soțul ei, postează rețete video pas cu pas. A publicat și o carte de bucate cu rețete de suflet” a fost primul anunț făcut de prezentatoarea emisiunii, urmând să scoată la iveală și cea de-a doua bombă cu mai multe amulete din sezon.

„O vedeți! E adevărată. E rotundă și înauntru conține surprize” a spus aceasta.

Ea a continuat să surprindă și le-a mărturisit juraților noua probă a zilei.

„M-am gândit că un espresso macchiato merge chiar și în mâncare. Că e fel principal, că e desert, fie ce vreți voi, astăzi aș vrea să bem o cafeluță așa cum doriți voi să vă exprimați în farfuria voastră”.

Chefii au decis să gătească astfel:

  • Chef Orlando: Un cheesecake de cafea
  • Chef Sautner: Un bisque de pește și tuile de cafea
  • Chef Richard: Un risotto cu ciocolată, fructe de pădure cu sos de caramel și cu fragrant înăuntru.
  • Chef Ștefan: Mușchiuleț de porc în crustă de verdeață cu cafea

Gina Bradea a gustat din fiecare preparat, a recunoscut că toate sunt absolut minunate, însă, în cele din urmă, a decis următorul clasament:

  • 5 puncte - Chef Orlando
  • 4 puncte - Chef Sautner
  • 3 puncte - Chef Richard
  • 2 puncte - Chef Ștefan

Noul sezonul Chefi la cuțite schimbă jocul!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au intrat din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Este sezonul care schimbă jocul, iar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă.

Dacă până acum jurații de pe ultimele două locuri în clasamentul punctajelor de la amulete împărțeau conducerea unei echipe, de acum înainte fiecare Chef va avea echipa sa de concurenți, inclusiv cel care se va situa pe ultima poziție în clasament.

„Mi-am dorit asta încă de la început. Să fim independenți, să nu mai împărțim coordonarea unei echipe în cazul în care clasamentul amuletelor te duce în această ipostază”, a mărturisit cu emoție Chef Orlando Zaharia.

„Ce bucurie uriașă! Miza crește acum pentru noi: e clar că urmează un sezon memorabil”, a declarat și Chef Alexandru Sautner.

„Toți așteptam, speram să se întâmple asta: 4 echipe! Asta face competiția mult mai frumoasă: să ne luptăm având fiecare oamenii lui”, a spus și Chef Richard Abou Zaki.

„Irina ne-a făcut, într-adevăr, o surpriză fantastică! Abia aștept să întru în luptă cu propria echipă”, a adăugat și Chef Ștefan Popescu înainte de începerea noului sezon.

Așadar, pe lângă noutatea pe care o aduce etapa bătăliilor pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice din țară, vestea că începând din sezonul 16 vor fi patru echipe în competiție a adus entuziasm în rândul Chefilor.

Însă acestea nu sunt singurele noutăți: jurații mai au de descoperit o regulă nouă care va crește adrenalina în cel mai așteptat show culinar al toamnei.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia, Gina Bradea și Irina Fodor în platoul Chefi la cuțite
Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30). Nu uita că poți oricând să urmărești toate sezoanele Chefi la cuțite pe AntenaPLAY!

