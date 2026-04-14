Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară, concurenții Asia Express vin la jurizare, iar individuala aduce panică-n bucătărie

Debut în forță al battle-urilor sezonului 17 Chefi la cuțite în ediția de aseară, care s-a impus ca lider de audiență pe toate segmentele de public: echipa gri, condusă de Chef Orlando Zaharia, s-a bucurat de o dulce victorie, la prima confruntare

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 12:22 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 12:25
Diseară, concurenții Asia Express vin la degustare, pregătiți să dea verdictul celui de-al doilea battle al sezonului 17. Seara va culmina cu o probă eliminatorie neașteptat de dură: este pentru prima dată în istoria tuturor sezoanelor când se dă o probă individuală de o asemenea dificultate!

Chefi la cuțite, lider de audiență cu primul battle din sezonul 17

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:04, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 4.9 puncte de rating și 20.7% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.8 puncte de rating și 15.9% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.5 puncte de rating și 17.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.7 puncte de rating și 11.8% cotă de piață.

La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.3 rating și 16.4% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 3.9 puncte de rating și 12.1% cotă de piață. În minutul de aur 22:03, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Ieri seară, tabăra lui Chef Orlando Zaharia a savurat din plin victoria la cel dintâi battle al sezonului, având în vedere că este echipa cu cei mai puțini oameni. Super-avantajul câștigat de Chef Orlando la jocul de început și-a spus, însă, și el cuvântul: juratul a primit ajutorul lui Stefano Martellini, sous-chef-ul de la restaurantul lui Chef Richard, Retroscena, un bonus pus aseară în premieră la bătaie doar pentru primul battle. Seara s-a încheiat cu o eliminare dureroasă: după proba individuală, Chef Richard și-a pierdut patiserul principal, pe Andreea Angheluș, care a părăsit competiția.

Foștii concurenți Asia Express vin la jurizare la Chefi la cuțite sezon 17

Battle-urile continuă intens diseară, cu a doua confruntare, pentru care jurizarea va fi făcută de... castul Asia Express. De la Gabi Tamaș și Dan Alexa la Anda Adam și soțul ei, Joseph, concurenții sezonului trecut vin la degustare, iar regulile vor fi respectate cu strictețe, toate farfuriile având surporturi albe, nu culorile echipelor, pentru a se asigura un proces de votare corect.

Și dacă e Asia Express, cele patru echipe vor avea ca temă chiar meniul asiatic. Dar nu orice fel de meniu, ci unul inspirat din bucătăria mai multor țări asiatice trase la... roata norocului. Lucrurile se complică, așadar, la cel de-al doilea battle. Însă proba individuală se va dovedi și mai complicată, aducând teamă și lacrimi în rândul concurenților intrați în această etapă – se anunță cea mai grea probă individuală din istoria Chefi la cuțite!

Cine va câștiga și cine va pleca acasă telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

