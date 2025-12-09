Antena Căutare
Chefi la cuțite, lider detașat de audiență. Tensiune maximă în această seară: cea mai grea probă din istoria competiției

Echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki a câștigat battle-ul din ediția Chefi la cuțite de ieri, care s-a impus ca lider detașat de audiență pe toate segmentele de public.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 13:36
În această seară, competiția trece la următorul nivel: Irina Fodor anunță cea mai grea probă din istoria tuturor sezoanelor Chefi la cuțite, preparatele echipelor urmând a fi jurizate de furnizori ai Casei Regale. | Antena 1

În această seară, competiția trece la următorul nivel: Irina Fodor anunță cea mai grea probă din istoria tuturor sezoanelor Chefi la cuțite, preparatele echipelor urmând a fi jurizate de furnizori ai Casei Regale. Despre ce probă este vorba, telespectatorii vor descoperi în ediția de la 20:30.

Chefi la cuțite, ediția din 8 decembrie, lider de audiență

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:28 – 24:06, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6 puncte de rating și 22.6% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.2 puncte de rating și 15.7% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.3 puncte de rating și 16.4% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.5 puncte de rating și 10.9% cotă de piață. La nivelul întregii țări, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție în clasamentul audiențelor cu 5.2 puncte de rating și 15.8% cotă de piață, în vreme ce ProTv a obținut 4.1 puncte de rating și 12.3% cotă de piață. Show-ul culinar a înregistrat cele mai mari cifre și în intervalul orar 20:28 – 23:34, pe intersecția cu emisiunea ”MasterChef”, obținând la nivelul publicului comercial 6.3 puncte de rating și 22.2% cotă de piață, în timp ce postul ProTv a înregistrat 4.4 puncte de rating și 15.6% cotă de piață. Ierarhia pe intersecția cu emisiunea ”MasterChef” s-a păstrat și pe segmentul publicului urban, dar și la nivel național. În minutul de aur 22:01, peste 1.2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Cel de-al doilea battle desfășurat aseară a adus victoria echipei verzi, după ce liderul lor, Chef Richard Abou Zaki a folosit o amuletă aparent amuzantă, dar care a încetinit ritmul taberelor adverse: oponenții au fost obligați să repete, în timp ce găteau, exercițiul de dicție ”Capra calcă piatra/ Piatra crapă-n patru...”. La finalul serii, după proba eliminatorie, echipa albastră condusă de Chef Orlando Zaharia a pierdut un om: Maria Voinea a părăsit competiția cu cel mai mic punctaj.

Cursa culinară continuă într-un ritm nebun în această seară, când Irina Fodor anunță cea mai grea probă din istoria tuturor sezoanelor Chefi la cuțite. Presiunea se va resimți din plin la bancurile de lucru cu atât mai mult cu cât jurizarea va fi făcută de furnizori ai casei regale. Tensiunile vor escalada încă de la începutul serii, când Chef Orlando va folosi o amuletă extrem de periculoasă – iar sesiunea de gătit va intra într-un ritm trepidant când Chef Richard va apăsa pentru a doua oară butonul de alarmă al amuletelor. Despre ce probă este vorba, ce avantaje vor folosi Chefii și cine va câștiga cel de-al treilea battle telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media
Copyright: ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group
Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național
Perioada 8 decembrie 2025

