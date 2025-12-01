Cine a fost prima iubire a lui Chef Richard Abou Zaki. Dezvăluirile din adolescență ale celebrului jurat

Într-o ediție recentă din Chefi la cuțite sezonul 16, cei 4 jurați și-au amintit de primele lor mari iubiri.

Un preparat al unei concurente l-a făcut pe Chef Richard Abou Zaki să își amintească de prima lui mare dragoste din adolescență.

Chef Richard, în vârstă de 29 ani, și-a amintit cu nostalgie de prima lui dragoste din adolescență, pe când se afla în Italia.

Cine a fost prima iubire a lui Chef Richard Abou Zaki

Jurații Chefi la cuțite au fost surprinși de câte amintiri a putut stârni preparatul unei concurente. Ei și-au adus aminte de prima dată când s-au îndrăgostit. Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia au spus că au simțit primii fiori ai iubirii alături de cele care le-au devenit și soții și cu care trăiesc astăzi frumoase povești de dragoste.

Chef Richard Abou Zaki a recunoscut că s-a îndrăgostit pe când avea 15 ani și începuse să lucreze în Italia.

Fata de care se îndrăgostise era cu 4 ani mai mare decât el și au format un cuplu timp de 1 an și jumătate. Chef Richard a mai spus că a ținut legătura cu tânăra care i-a furat inima în adolescență. A povestit despre ea că este acum profesoară, iar în urmă cu 6 luni a vorbit cu ea și aceasta l-a felicitat pentru reușitele lui din ultima vreme.

„Pe prima mea iubire din viață o chema Irene. Aveam 15 ani și ea avea 19 ani și venea mereu acolo unde munceam eu și cumpăra pâine. Mama ei a zis că Irene vrea să se ducă jos, unde era un râu și era la 15 minute de mers pe jos și am zis că o duc eu. Am stat împreună aproape un an și jumătate, a fost prima poveste. Ea acum e profesoară la școală. Chiar mi-a scris acum șase luni, a vrut să mă felicite”, a declarat Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite.

Chef Alexander Sautner a venit și el cu o poveste din copilărie despre primii fiori ai iubirii. El a mărturisit că s-a îndrăgostit prima dată pe când era doar un puști, dar i-a trecut foarte repede. El și soția lui, Flavia, formează un cuplu de 11 ani și au împreună o fiică minunată.

De cealaltă parte, Chef Orlando a povestit că prima lui dragoste este Mădălina, cea care i-a devenit soție și cu care are și un fiu. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 20 de ani și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iubindu-se și astăzi ca în prima zi.

De asemenea, Chef Ștefan Popescu a mărturisit că cea cu care a simțit primii fiori ai iubirii este Alina, femeia care i-a devenit soție și care i-a dăruit doi băieți. El și Alina formează un cuplu de 20 de ani.

