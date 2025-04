Cum a reacționat chef Alexandru Sautner când un fost angajat de-ai lui a venit la Chefi la cuțite: „Mai sunteți supărat pe mine?”

Florin Neguriță a lucrat în gelateria lui chef Alexandru Sautner și a venit la Chefi la cuțite, sezonul 15 ediția 15 din 9 aprilie 2025. Ce s-a întâmplat între cei doi, în trecut.

Florin Neguriță are 28 de ani, este din București și este fotograf, dar pasionat de bucătărie. Concurentul, care este un fost angajat de-ai lui Chef Alexandru Sautner a venit la Chefi la cuțite cu un desert inventat de el, pentru a afla dacă juratul încă mai este supărat pe el.

„Prepar un tiramisu martini. Ca să fac acest tiramisu să fie martini, o să însiropez pișcoturile de cafea, însă nu o să fie doar cafea simplă, ci cafeaua respectivă o să aibă vodkă și vanilie. Vodkă de vanilie, practic. Crema pentru tiramisu o să o fac din clasicul mascarone, frișcă, gălbenuș se ou și zahăr”, a explicat concurentul rețeța pentru desertul său special, pe care l-a montat chiar într-un pahar de martini.

Jurații au fost surprinși atât de prezentarea preparatului, cât și de gustul inedit, însă cel care a avut cea mai mare surpriză a fost chiar chef Alexandru Sautner când a văzut cine a gătit.

Florin Neguriță a lucrat în gelateria lui chef Alexandru Sautner. Concurentul a venit la Chefi la cuțite pentru a afla dacă juratul mai este supărat pe el

Deși și-a dat seama încă de la început că Florin Neguriță este fostul lui angajat, chef Alexandru Sautner s-a făcut că nu îl cunoaște. „Și înainte...cu ce te ocupai”?, a întrebat juratul după ce concurentul a povestit că în prezent este fotograf și consultant financiar.

„Înainte mă ocupam cu înghețată, respectiv gelaterie, pentru că am lucrat pentru dumneavoastră”, a declarat Florin.

Întrebat de ceilalți jurați cum e colegul lor ca șef, acesta a dezvăluit că este dur, dar are dreptate. „Îmi aduc aminte că făceam o cremă în laborator și am vrut să scot din frigider crema respectivă să o pun la montat, mi-a alunecat din mâini și s-a răspândit pe tot tavanul. Fix în momentul acela a intrat Alex în laborator și când a văzut s-a întors și a plecat. Nu a zis absolut nimic. Și atunci am înțeles că e rău. Duritatea o dai din atitudine, nu din vorbe. Am curățat vreo săptămână, dat jos aplice”, și-a amintit tânărul.

Cu toate acestea, el și-a dorit să plece la un alt loc de muncă, însă acu, regretă alegerile făcute în trecut. Chef Alexandru Sautner a dezvăluit a fost dezamăgit de decizia lui.

„M-a supărat atunci. Pentru că erai un băiat în care îmi puneam foarte multe speranțe și chiar te vedeam să crești cu mine împreună. Și știi foarte bine, ți-a părut rău după. Doar că eu eram prea orgolios ca să te iau înapoi. Așa sunt eu. Persoanele la care țin foarte mult și m-au dezamăgit atunci mă doare cel mai tare”, a mărturisit juratul, la Chefi la cuțite, sezonul 15 ediția 15 din 9 aprilie 2025.

„Așa e. Acum, gândind în retrospectivă, este foarte adevărat. În aparențe, eu am plecat undeva unde era mai bine. În fapt, nu era tocmai atât de bine. În primul rând, din punct de vedere financiar, că d-asta am plecat. Acolo îmi dădea mai mult și cumva eram încântat de situația financiară. Dacă mai stăteam câteva luni, ajungeam tot acolo. Dar eu voiam acum si atunci”, a mai adăugat Florin.

„Dar știi care e diferența? Că plătește puțin la început, dat pe parcurs ce crești, îți dă mult mai mult decât îți imaginezi că poți câștiga”, a completat chef Richard Abou Zaki.

De asemenea, concurentul a mai dezvăluit că a venit la Chefi la cuțite pentru a vedea dacă fostul lui chef mai este supărat pe el.

„Vreau să știu dacă tu ești supărat pe tine, de fapt”, a fost reacția juratului.

„Nu tocmai supărat, dar cred că puteam să iau deciziile altfel”, a explicat Florin.

În timp ce chef Alexandru Saunter a recunoscut că nu mai este supărat pe el, l-a fiert până în ultima secundă înainte de a-i arăta verdictul său.

„Dacă știam că ești tu, stătea altfel treaba. După cum vezi, tot la mâna mea ajungi. Chiar nu vreau să te dezamăgesc acum, dar mă gândesc că dacă te dezamăgesc, suntem unu la unu și ne împăcăm”, a spus chef-ul înainte a-i artătat că a primit, de fapt, un cuțit și din partea lui, Astfel, Florin Neguriță a obținut 3 cuțite.

